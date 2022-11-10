«Хочется людей брать творчеством, а не инфоповодами»: Lizer о новой EP, рэпе и Дагестане

— О прошлом творчестве. Глядя на новый рэп, чувствуешь ли ты свое влияние? То, что вы («Закат 99.1» — рэп-объединение, в котором состояли Lizer, Flesh и Thrill Pill. — Прим. ред.) заложили определенный фундамент, на базе которого выросло новое поколение. Чувствуешь свое наследие?



— Если честно, нет. Я считаю, что слишком молод, чтобы говорить о каком‑то наследии. Возможно, в какой‑то момент мы двинули индустрию немного вперед в коммерческом плане и показали младшему поколению, что можно заниматься музыкой независимо от возраста. Но я не подходил бы к этому вопросу настолько фундаментально, потому что я никогда не задумывался о том, что я на что‑то повлиял. Я считаю, что еще ни на что, и все мое влияние еще впереди.