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Что случилось с музыкой
Моргенштерн*, a-ha, Тейлор Свифт и другая музыка за неделю
Владимир Завьялов
Сегодня в 14:54
Иноноагенты Моргенштерн и Оксимирон с новой музыкой, свежие альбомы Тейлор Свифт, Три Дня Дождя, a-ha и Arctic Monkeys — неделя получилась богатой!

Альбом недели — True North a-ha. Норвежские ветераны — редкий пример творческого долголетия в поколении новой волны 1980-х. a-ha в деле уже почти сорок лет, что вообще не мешает им переизобретать себя даже сейчас. «True North» — трогательное посвящение Северу, покрытая снегом открытка из Заполярья, торжество оркестра и акустики: так a-ha еще не звучали никогда.

Еще один альбом недели — Midnights Тейлор Свифт. Вдоволь наигравшись в фолк и ретроспективу, Тей возвращается туда, где ее заждались: к мерцающим софитам, сияющим звездам и чартам и лучшей поп-форме за 8 лет. Главный бриллиант альбома — фит с Ланой Дель Рей, который должен был когда‑то случиться.

Arctic Monkeys выпустили альбом песен, которые заставляют удивляться — а та ли это самая группа, которая пела, например, Fake Tales of San Francisco или Brianstorm? Кажется, их творческая эволюция — тема номер для музыкальных медиа по всему миру сейчас.

К слову о творческой эволюции — давайте поговорим о новом альбоме иноагента Моргенштерна. Last One уже начиная с обложки и вывески давит на педаль драмы — если держать в уме злоключения Алишера последних лет (эмиграция + развод), это ощущение усиливается. Правда, значительная часть альбома звучит так, как будто в жизни у Моргена ничего не случилось, и за окном относительно безоблачный 2021-й — драмы мало, ожидания не оправданы. Но, расслушивая альбом пристальнее, становится куда интереснее — нам открывается Морген-лирик, человек рефлексирующий и, что еще важнее, сомневающийся. Было бы любопытно рассмотреть Алишера в такой ипостаси поближе.

Раз уж речь зашла об артистах со звездочкой: мы перестали вести счет трекам Оксимирона* в 2022-м. Вот вышел новый — это фит с артистом Eighteen, где Мирон читает мимо бита: то ли нарочно, то ли нечаянно.

Вспомним и вечного оппонента Оксимирона. Слава КПСС выпустил гигантский микстейп — вроде бы хочется сказать, что очередной, но он явно стоит того, чтобы его послушать. «Ангельское True» — это тридцать пять треков лучших качеств Славы в абсолюте. Пожалуй, главное из этих качеств — волшебный скилл подчинить вообще любой жанр и творческий метод своему фирменному угару. Здесь Слава притворяется группой «Ленинград» (да, он делал это и раньше, но настолько искусно — никогда!), гиперпопом, мамбл-роком, гспд-рейвом и чем только не — причем очень искусно.

Новая тенденция российской индустрии — эксклюзивы площадок: в ближайшие недели послушать новый альбом свежей звезды поп-рока Три Дня Дождя можно только в VK — интересно, что скажут по этому поводу профессионалы индустрии, и к чему такая практика приведет. Что до альбома — кажется, Глеб сильнее прочих понял, как сделаеть эйблтон-рок музыкой для чартов. Кстати, про эйблтон-рок: это ни разу не фигура речи — в прошлогоднем интервью Глеб рассказывал, что пишет рок-музыку как биты.

Внимание: послушать все песни из дайджеста из‑за санкций возможно только в Spotify. О том, как подключить его в России, можно прочитать здесь.

* Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) и Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) признаны Минюстом РФ иноагентами.

А теперь — плейлисты

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