Spotify в России — все: с 11 апреля сервисом официально нельзя будет воспользоваться на территории РФ. Как обойти ограничения и продолжить слушать музыку по подписке на платформе? Есть несколько способов — рассказываем о них.

Что нужно сделать в первую очередь

1. Если у вас вдруг нет приложения Spotify — быстрее заходите в App Store и Play Market и скачивайте. Завтра такой возможности уже может не быть. Если у вас вообще нет аккаунта Spotify — вот готовая инструкция по тому, как его приобрести.

2. Если у вас еще действует российская подписка — дождитесь ее окончания (либо 11 апреля). Иначе вы не сможете поменять регион в Spotify.

3. Обзаведитесь хорошим VPN-сервисом (гайдов по VPN в рунете сейчас — тьма) с возможностью подключиться к серверам разных стран. Это даст вам выбор подключиться к разным регионам и получить возможность подписок к разным странам.

Первый способ (сложный и рискованный!) — покупка зарубежной гифт-карты

Одна из возможностей подписки Spotify — подарочные карты разного номинала. Они есть буквально в каждом регионе, где работает сервис.

Подарочные карты других стран можно купить и в России. Но не в магазинах, а с рук — в интернете. «Авито», «Яндекс.Маркет», Telegram и «ВКонтакте» по поиску «Подарочная карта Spotify» кишат объявлениями и комьюнити, где предлагают купить гифт-карты разных стран. Покупать ее у частных продавцов — это риск: среди них могут попасться мошенники. Поэтому обязательно обезопасьте себя и постарайтесь найти информацию и отзывы о тех, у кого собираетесь приобрести подписку.

Нашли хороший вариант? Готовьтесь выполнить следующее.



1. Обязательно посмотрите на страну, к которой прикреплена карта. Будьте готовы поставить VPN с сервером, работающим в этой стране.

2. Поставьте VPN и пройдите по ссылке на свой аккаунт. В графе «Country or region» появится возможность сменить регион на необходимый.

3. Покупайте карту.

4. После смены региона пройдите по ссылке и введите код вашей гифт-карты. Подписка должна подключиться мгновенно!

5. После ухода Spotify из России 11 апреля готовьтесь к тому, что приложение не сможет работать без включенного VPN. Чтобы вас не выкинуло из аккаунта, как минимум каждые две недели включайте Spotify вместе с VPN.

Второй способ (более простой и рабочий, но тоже не без рисков) — подключиться к семье

Чтобы живущие вместе пользователи не платили за сервис отдельно, Spotify ввел возможность коллективной подписки. Юзер может пригласить до пяти человек и самостоятельно платить за всех.

Но в итоге семейная подписка стала спасительной лазейкой для тех, у кого в регионе Spotify нет, но воспользоваться им хочется. Работает это просто: «семьевод» заводит зарубежный аккаунт и оплачивает его на месте, остальные включают VPN на страну владельца аккаунта, подключаются к владельцу, указывают нужный физический адрес — и все работает.

Сейчас семейные подписки Spotify становятся ходовым способом пользоваться дальше сервисом в России. Существует куча комьюнити и даже телеграм-ботов, подключающих подписки на разных условиях (примеры — раз, два).

Как подключиться к семье?

1. Свяжитесь с «семьеводами» и договоритесь об условиях. Паблик «ВКонтакте» Spotify Community составил белый список продавцов подписок. Несмотря на это, предупреждаем вас о том, что, переводя деньги частному лицу, вы все равно действуете на свой страх и риск.

Внимание: вступать в семью можно раз в год!



2. Уточните, какому региону будет принадлежать ваша подписка. Подготовьте VPN этой страны и подключитесь к нему.

3. Получите от «семьевода» ссылку и пройдите по ней. Важно: владелец семьи должен дать вам физический адрес проживания — вы его должны будете ввести в процессе активации подписки.

4. Активируйте подписку и пользуйтесь ей. Помните о важности подключаться к VPN каждые две недели!