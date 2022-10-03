Arctic Monkeys, Оксимирон и другая музыка за неделю

Arctic Monkeys выпустили новый трек (и он снова хорош), Yeah Yeah Yeahs решили, что восемь песен для альбома — это ок, Крейг Дэвид попробовал вернуть нам 2001-й, а Artemiev, VACÍO (осознанно) и Mary Gu (непреднамеренно) спели о наболевшем.

Arctic Monkeys выпустили еще один трек и снова дали понять не только словом, но и делом, что избирательных фанатов альбома AM ждут плохие новости — в том смысле, что ничего похожего на AM те в грядущем альбоме группы не услышат. Ну и ладно: во всяком случае, взросление Алекса Тернера — одна из немногих приятных вещей, за которыми мы наблюдаем в 2022 году.

Еще одна такая вещь (хоть и по плохому поводу) — творческая форма Оксимирона: вышла еще одна песня, которая может прозвучать в программе «Намедни» про 2022 год (при этом в самом 2022-м вышло мало таких).

Yeah Yeah Yeahs аккуратно оставляют в прошлом свои дерзости, жесткости и колкости из 2000-х — с новым альбомом можно, например, обставлять комнату икеевской мебелью по картинке, подсмотренной в шведском каталоге. Ну или озвучить им магазин дизайнерской одежды — даже самые шершавые моменты альбома сглаживают какое‑то общее ощущение уюта: надо сказать, очень странное и непривычное для Yeah Yeah Yeahs.

Ностальгия недели — новый альбом Крейга Дэвида, который с удовольствием берется за то, что у него хорошо получается, связывая UK Garage с поп-музыкой (ну и не только!). Прямо как в 2001-м: кстати, есть повод вспомнить отличный текст Леши Горбаша о дебютнике певца.

Еще одна новость для олдов — новый альбом Бьорк: отдаем слово Сергею Степанову, который написал о том, из чего тот устроен.

Обязательно послушайте новый EP группы «Дисциплина безбольной биты». Одна из главных проблем отчественного постпанка — поставленная на поток манера петь нарочито замогильным басом и пропустить это через тонну примочек. «Дисциплина безбольной биты» эту проблему решает — голос их фронтмена напоминает скорее сиротка-поп 80–90-х.

Вышли сразу три трека на русском, которые послушаешь — и скажешь: «Ну жиза!» Павел Артемьев за семь минут красиво излил душу о том, каково оказаться на обочине и не понимать, что происходит и что делать дальше. VACÍO в режиме крика души задает прямой вопрос: «Когда это все кончится?» Mary Gu вообще-то записала песню о подростковом бунте и привычке убегать из дома, но понимаете, да, как песня про побег слушается и рифмуется с новостями сейчас?

А теперь — плейлисты! «VK Музыка»

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