«Моя Мишель» и ЛСП, Feduk, «Буерак», Nickelback и другая музыка за неделю

Иностранный альбом недели — «When The Lights Go» Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Британец по имени Орландо Тобиас Эдвард Хиггинботтом, живущий в США, записал 17 образцовых синтезаторных треков — от баллад в духе Фила Коллинза до эмбиента в духе Вангелиса.

Еще советуем послушать новый альбом от Оливера Сима из The xx. Тут он в компании своего коллеги по группе Джейми XX поет с ранее не слышанным нами надрывом (в том числе в компании Джимми Соммервиля из Bronski Beat). Пока из всех сольных работ участников The xx у Сима получилась самая душевная (у Роми — самая печальная, а у Джейми XX — самая бодрая). Важное преимущество перед иными иностранными релизами: пластинку Сима можно послушать в России без танцев с бубном.

Переиздание недели — «Know Your Enemy» Manic Street Preachers. Консенсусом слушателей, критиков и всех остальных этот альбом считается не слишком удачным, неровным набором песен с раздутым треклистом, о котором чаще всего говорят в духе «вот убрать бы треки A, B и C — и был бы хороший альбом. Новое издание «Know Your Enemy» спешит освежить и переосмыслить взгляд на альбом, а еще открыть и подсветить песни, которые остались тогда лежать в загашниках. Среди них есть, например, вполне достойная «Epicentre»: слушаешь и думаешь — ну как она могла остаться вне треклиста?