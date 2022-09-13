Реклама
Что случилось с музыкой
«Моя Мишель» и ЛСП, Feduk, «Буерак», Nickelback и другая музыка за неделю
Текст:
Владимир Завьялов
Подборка:
Николай Овчинников
Сегодня в 10:00
ЛСП и «Моя Мишель» по очереди фитовали с Dose, а теперь решили спеть друг с другом, Feduk диссит сам себя (на самом деле не совсем!), «Буерак» бегут от монохромного прошлого — возвращаемся со свежей музыкой.

Трек недели — «Курточка» ЛСП и «Моей Мишель». Нам очень нравится, что происходит с группой Тани Ткачук и Павло Шевчука в последний год — сначала отличный (на редкость) кавер «Зимы в сердце», затем радиохит «Пташка». А теперь — фит с ЛСП: стильный и заедающий дископоп для шумных поездок на такси в пятницу вечером с предвкушением дальнейших приключений.

Дисс недели — Федука на самого себя. Правда, на самом деле Федор препарирует и откровенно стыдит консервативное крыло слушателей времен «футбольчика», которым претит его поп-карьера.

Подробности по теме
Мы попросили Федука еще немного подиссить самого себя и выбрать свои худшие треки

Альбом недели — «Музей устаревшего искусства» группы «Буерак». Это отрешенный постпанк от лица человека, который будто бы продолжает думскроллить новости, но уже мертвецки устал по что‑то чувствовать и думать.

Иностранный альбом недели — «When The Lights Go» Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Британец по имени Орландо Тобиас Эдвард Хиггинботтом, живущий в США, записал 17 образцовых синтезаторных треков — от баллад в духе Фила Коллинза до эмбиента в духе Вангелиса.

Еще советуем послушать новый альбом от Оливера Сима из The xx. Тут он в компании своего коллеги по группе Джейми XX поет с ранее не слышанным нами надрывом (в том числе в компании Джимми Соммервиля из Bronski Beat). Пока из всех сольных работ участников The xx у Сима получилась самая душевная (у Роми — самая печальная, а у Джейми XX — самая бодрая). Важное преимущество перед иными иностранными релизами: пластинку Сима можно послушать в России без танцев с бубном.

Переиздание недели — «Know Your Enemy» Manic Street Preachers. Консенсусом слушателей, критиков и всех остальных этот альбом считается не слишком удачным, неровным набором песен с раздутым треклистом, о котором чаще всего говорят в духе «вот убрать бы треки A, B и C — и был бы хороший альбом. Новое издание «Know Your Enemy» спешит освежить и переосмыслить взгляд на альбом, а еще открыть и подсветить песни, которые остались тогда лежать в загашниках. Среди них есть, например, вполне достойная «Epicentre»: слушаешь и думаешь — ну как она могла остаться вне треклиста?

Подробности по теме
Как слушать Manic Street Preachers? Гид по творчеству главной валлийской группы

Клип недели — «Шрамы» Missu с его прошлогоднего альбома (послушайте, небестолковый и кайфовый R&B, берущий все и отовсюду). Вроде и ничего сверх меры, но подсолнухи в кадре — однозначный стиль!

Напоследок принесем вам сюда новый трек группы Nickelback. Не скучали? А канадцам наплевать, что вы о них думали — об их деятельности аж хочется сказать стартовыми словами альбома «Громче воды, выше травы»: их непоколебимой уверенности в том, что они делают, мы бы позавидовали.

А теперь — плейлисты!

«Звук»

«VK Музыка»

Apple Music

«Яндекс.Музыка»

Spotify

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Apple
люди
Таня ТкачукФил Коллинз
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение