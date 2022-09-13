«Моя Мишель» и ЛСП, Feduk, «Буерак», Nickelback и другая музыка за неделю

ЛСП и «Моя Мишель» по очереди фитовали с Dose, а теперь решили спеть друг с другом, Feduk диссит сам себя (на самом деле не совсем!), «Буерак» бегут от монохромного прошлого — возвращаемся со свежей музыкой.

Трек недели — «Курточка» ЛСП и «Моей Мишель». Нам очень нравится, что происходит с группой Тани Ткачук и Павло Шевчука в последний год — сначала отличный (на редкость) кавер «Зимы в сердце», затем радиохит «Пташка». А теперь — фит с ЛСП: стильный и заедающий дископоп для шумных поездок на такси в пятницу вечером с предвкушением дальнейших приключений.

Дисс недели — Федука на самого себя. Правда, на самом деле Федор препарирует и откровенно стыдит консервативное крыло слушателей времен «футбольчика», которым претит его поп-карьера.

Альбом недели — «Музей устаревшего искусства» группы «Буерак». Это отрешенный постпанк от лица человека, который будто бы продолжает думскроллить новости, но уже мертвецки устал по что‑то чувствовать и думать.

Иностранный альбом недели — «When The Lights Go» Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Британец по имени Орландо Тобиас Эдвард Хиггинботтом, живущий в США, записал 17 образцовых синтезаторных треков — от баллад в духе Фила Коллинза до эмбиента в духе Вангелиса.

Еще советуем послушать новый альбом от Оливера Сима из The xx. Тут он в компании своего коллеги по группе Джейми XX поет с ранее не слышанным нами надрывом (в том числе в компании Джимми Соммервиля из Bronski Beat). Пока из всех сольных работ участников The xx у Сима получилась самая душевная (у Роми — самая печальная, а у Джейми XX — самая бодрая). Важное преимущество перед иными иностранными релизами: пластинку Сима можно послушать в России без танцев с бубном.

Переиздание недели — «Know Your Enemy» Manic Street Preachers. Консенсусом слушателей, критиков и всех остальных этот альбом считается не слишком удачным, неровным набором песен с раздутым треклистом, о котором чаще всего говорят в духе «вот убрать бы треки A, B и C — и был бы хороший альбом. Новое издание «Know Your Enemy» спешит освежить и переосмыслить взгляд на альбом, а еще открыть и подсветить песни, которые остались тогда лежать в загашниках. Среди них есть, например, вполне достойная «Epicentre»: слушаешь и думаешь — ну как она могла остаться вне треклиста?

Клип недели — «Шрамы» Missu с его прошлогоднего альбома (послушайте, небестолковый и кайфовый R&B, берущий все и отовсюду). Вроде и ничего сверх меры, но подсолнухи в кадре — однозначный стиль!

Напоследок принесем вам сюда новый трек группы Nickelback. Не скучали? А канадцам наплевать, что вы о них думали — об их деятельности аж хочется сказать стартовыми словами альбома «Громче воды, выше травы»: их непоколебимой уверенности в том, что они делают, мы бы позавидовали.

А теперь — плейлисты! «Звук»

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