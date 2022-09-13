Дисс Федука на Федука

«You», «Здесь никого нет», «Влюблены» (альбом «More Love», 2018)

Feduk: Начну, пожалуй, с нескольких треков из альбома «More Love». Я много раз говорил в интервью, что это один из моих, к сожалению, нелюбимых альбомов по той простой причине, что я писал его фактически на коленках — в самолетах между концертами и домом. Я считаю, что там очень много воды и максимально пустых, бесчувственных песен. Возможно, там есть слова про любовь, про расставание, про какие‑то чувства, но они довольно-таки ненастоящие, высосанные из пальца. Мне нужно было сделать альбом, а когда есть именно необходимость сделать что‑то, получается не очень искренне, не по-настоящему. Поэтому это три трека из альбома, которые мне кардинально не нравятся, я считаю их довольно-таки пустыми.

«Волна пошла» (альбом «Нотный стаф», 2014)

Раньше я очень часто цеплялся за один бит — мне казалось, что это очень круто, музыкально, весело, позитивно и клево. Но когда я в последствии записывал этот трек, я почему‑то посчитал необходимым выпускать все, что записываю. Я решил не сортировать хорошую музыку, удачно записанные текст и трек, а всегда выкладывать все, что у меня есть. И вот это один из треков, который максимально сумбурный, одновременно обо всем и ни о чем. Закос под какое‑то неудачное регги — у меня была такая пора, когда я записывал все подряд и делал из этого какие‑то микстейпы, альбомы. Вот тречок «Волна пошла» из альбома «Нотный стаф» — один из таких треков. Они тоже всегда находили своих слушателей, и люди мне писали слова благодарности, скидывали какие‑то видео под эти песни. Но вот мое мнение такое — что трек тоже достаточно пустой и ни о чем.

«Как ты» (альбом «Фри», 2016)

Это трек из альбома «Фри», по-моему, 2016 год. Вообще, все мои предыдущие альбомы — это просто микстейпы, сборники абсолютно разных песен. По-моему, это один из первых треков, где я решил упасть на трэповый бит и сказать: «Я никогда не буду как вы». Я тогда обращался к молодому поколению начинающих трэперов, когда эта культура такой суперновой, западной, ньюскульной музыки пока что совершенно не приживалась в культуре, грубо говоря, отечественного хип-хопа. Поэтому это был такой диссок на новую школу в ньюскульном варианте от меня.

Я считаю, это тоже какой‑то небольшой такой высер, который мне нравилось иногда читать на концертах. И я видел, что люди как бы тоже поддерживают мое мнение, что новая школа — это мелкие чуваки, которые двух слов не могут связать и так далее. Сейчас, конечно же, я так не думаю и уважаю всех — все поколения, все начинания. Любые музыкальные начинания я уважаю, и у каждого есть абсолютное, полное право пробовать делать разный музон в разном возрасте, с любым стилем и так далее.

«Заново родился» (альбом «Фри», 2016)

Еще один тречок из альбома «Фри» — «Заново родился». Как обычно, обо всем и ни о чем. В общем, тоже те времена, когда у меня был бит, который мне нравился, я на него что‑то записывал и обязательно это выкладывал в интернет. Мне было абсолютно все равно, о чем это, есть ли там припев, сколько будет длиться эта песня — просто что‑то записывал и закидывал это себе на альбом. Абсолютно бессмысленная композиция с закосом на какое‑то третьеглазное видение. Но скажу так: если честно, я был тогда немножко слеп, и я считаю, это абсолютно нормально. Оборачиваясь в прошлое, скажу, что мне не стыдно за этот трек, я просто я считаю, что он слабенький.

«Море любви» (2019)

Трек «Море любви» — по-моему, это тот момент, когда я выпустил «27», и все кайфанули с моего пацанского рэпчика после «Моряка» и «Вина». Я думал: «Блин, сейчас долбану еще какой‑нибудь хиток». Пришел на студию абсолютно с пустой башкой, но с битом, и понял, что мне надо записать какую‑то танцевалку. И, честно, прям настолько сильно я высосал из пальца эту песню, что образ девушки с картинки (имеется в виду обложка сингла. — Прим. ред.), которую тошнит сердцами, — это я, которого тошнит от бессмысленной музыки, которую я неоднократно выпускал. Я не знаю, как это работает — у меня с терпением, видимо, проблемы. И с выставлением приоритетов тоже. Мне казалось, что надо выпустить танцевальную песню — и я ее выпустил. Абсолютно бездушная, абсолютно не связанная ни с какими чувствами, ни с чем вообще — просто трек с названием «Море любви», который вообще ничего не значит для меня.

«Фак опс» («Йай», 2020)

Очень интересно, вообще, работают человеческие чувства, потому что, когда я записывал этот трек, мне казалось, что я так круто стебу чуваков, которые косят под гангстеров. Что я их просто обстебываю, выношу их. И после того, как мы выложили альбом «Йай», я увидел очень много комментариев и всяких обзоров, что люди думают, что я говорю так про себя. Что я супергангстер и уличный боец — и так далее. Потом я понял, что мой план провалился — и что люди не втыкнули. Это означает, что я неправильно подал информацию. То есть, по сути, я пытался обстебать всю эту дрилл-движуху, которая нахлынула очень быстро и сильно на отечественный рынок, а в итоге столкнулся с тем, что люди подумали, что я примерил дрилловое пальтишко — и обосрался в нем и уснул .

«Карамель» (2014)

Этот трек — это вообще угар. Я сидел на студии, хотел записать сторителлинг про вымышленное ограбление, где вместо денег и золота будут сладости и еда. И какими‑то образами обыграть ограбление, чтобы там не было насилия, а было все, как будто кто‑то стреляет из пистолета в фильме, а там не выстрел, а такой флажок «Bang!». Думал, напишу клевую сказку, а в итоге получалась какая‑то какашка. Реальная какаха. Кто‑то кайфовал с этого — это достаточно старый трек, ему почти 8 лет, наверное. Но что‑то как‑то со сторителлингом у меня всегда проблема была, так что это довольно-таки неудачная композиция. Но иногда я могу ее послушать, чтобы понять, что так больше не надо делать.

«Невобломе» (2021)

Я вот заметил, что людей не обмануть. Вообще. Людей не обмануть, а это означает, что писать музыку для себя — это, конечно, очень хорошо, но когда ты видишь реакцию людей… Я довольно частенько реагирую на реакцию людей (как бы это ни звучало как тавтология!). Но, в общем, я сам себе, короче, не очень верю. И дело в том, что здесь нет каких‑то искренних чувств, настоящих: вот настоящего какого‑то кайфа, настоящего переживания, настоящего swaggy. Присутствует какой‑то fake shit. И я чувствую, что я просто скомпилировал вместе какие‑то классные, на мой взгляд, слова, но в это все не верится до конца. Хоть и все, о чем я читаю, в основном true shit, но просто как‑то не складывается.

Я считаю, что этот трек неплохой. Просто в него не верится как в трек. Мне кажется, что он кайфовый, качовый (ну, мне так казалось, когда я его записывал), но какая‑то это не моя одежда. Это как будто не мой… не то что стиль музыки, а не мой трек. И людям это слышно, это видно, и чувствуется. Поэтому от чего я жестко кайфую: когда я переживаю какие‑то эмоции — плохие, хорошие — и записываю на этой волне трек, а люди это чувствуют. Здесь волна отсутствует.

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