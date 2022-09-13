Реклама
Плейлист
Feduk называет свои худшие песни — и объясняет, за что их не любит
Владимир Завьялов
Сегодня в 09:45
Федук записал дисс на самого себя. И на этом не успокоился: специально для «Афиши Daily» он назвал свои худшие песни — и рассказал, что с ними не так.
Дисс Федука на Федука

«You», «Здесь никого нет», «Влюблены» (альбом «More Love», 2018)

Feduk: Начну, пожалуй, с нескольких треков из альбома «More Love». Я много раз говорил в интервью, что это один из моих, к сожалению, нелюбимых альбомов по той простой причине, что я писал его фактически на коленках — в самолетах между концертами и домом. Я считаю, что там очень много воды и максимально пустых, бесчувственных песен. Возможно, там есть слова про любовь, про расставание, про какие‑то чувства, но они довольно-таки ненастоящие, высосанные из пальца. Мне нужно было сделать альбом, а когда есть именно необходимость сделать что‑то, получается не очень искренне, не по-настоящему. Поэтому это три трека из альбома, которые мне кардинально не нравятся, я считаю их довольно-таки пустыми.

«Волна пошла» (альбом «Нотный стаф», 2014)

Раньше я очень часто цеплялся за один бит — мне казалось, что это очень круто, музыкально, весело, позитивно и клево. Но когда я в последствии записывал этот трек, я почему‑то посчитал необходимым выпускать все, что записываю. Я решил не сортировать хорошую музыку, удачно записанные текст и трек, а всегда выкладывать все, что у меня есть. И вот это один из треков, который максимально сумбурный, одновременно обо всем и ни о чем. Закос под какое‑то неудачное регги — у меня была такая пора, когда я записывал все подряд и делал из этого какие‑то микстейпы, альбомы. Вот тречок «Волна пошла» из альбома «Нотный стаф» — один из таких треков. Они тоже всегда находили своих слушателей, и люди мне писали слова благодарности, скидывали какие‑то видео под эти песни. Но вот мое мнение такое — что трек тоже достаточно пустой и ни о чем.

«Как ты» (альбом «Фри», 2016)

Это трек из альбома «Фри», по-моему, 2016 год. Вообще, все мои предыдущие альбомы — это просто микстейпы, сборники абсолютно разных песен. По-моему, это один из первых треков, где я решил упасть на трэповый бит и сказать: «Я никогда не буду как вы». Я тогда обращался к молодому поколению начинающих трэперов, когда эта культура такой суперновой, западной, ньюскульной музыки пока что совершенно не приживалась в культуре, грубо говоря, отечественного хип-хопа. Поэтому это был такой диссок на новую школу в ньюскульном варианте от меня.

Я считаю, это тоже какой‑то небольшой такой высер, который мне нравилось иногда читать на концертах. И я видел, что люди как бы тоже поддерживают мое мнение, что новая школа — это мелкие чуваки, которые двух слов не могут связать и так далее. Сейчас, конечно же, я так не думаю и уважаю всех — все поколения, все начинания. Любые музыкальные начинания я уважаю, и у каждого есть абсолютное, полное право пробовать делать разный музон в разном возрасте, с любым стилем и так далее.

«Заново родился» (альбом «Фри», 2016)

Еще один тречок из альбома «Фри» — «Заново родился». Как обычно, обо всем и ни о чем. В общем, тоже те времена, когда у меня был бит, который мне нравился, я на него что‑то записывал и обязательно это выкладывал в интернет. Мне было абсолютно все равно, о чем это, есть ли там припев, сколько будет длиться эта песня — просто что‑то записывал и закидывал это себе на альбом. Абсолютно бессмысленная композиция с закосом на какое‑то третьеглазное видение. Но скажу так: если честно, я был тогда немножко слеп, и я считаю, это абсолютно нормально. Оборачиваясь в прошлое, скажу, что мне не стыдно за этот трек, я просто я считаю, что он слабенький.

«Море любви» (2019)

Трек «Море любви» — по-моему, это тот момент, когда я выпустил «27», и все кайфанули с моего пацанского рэпчика после «Моряка» и «Вина». Я думал: «Блин, сейчас долбану еще какой‑нибудь хиток». Пришел на студию абсолютно с пустой башкой, но с битом, и понял, что мне надо записать какую‑то танцевалку. И, честно, прям настолько сильно я высосал из пальца эту песню, что образ девушки с картинки (имеется в виду обложка сингла. — Прим. ред.), которую тошнит сердцами, — это я, которого тошнит от бессмысленной музыки, которую я неоднократно выпускал. Я не знаю, как это работает — у меня с терпением, видимо, проблемы. И с выставлением приоритетов тоже. Мне казалось, что надо выпустить танцевальную песню — и я ее выпустил. Абсолютно бездушная, абсолютно не связанная ни с какими чувствами, ни с чем вообще — просто трек с названием «Море любви», который вообще ничего не значит для меня.

«Фак опс» («Йай», 2020)

Очень интересно, вообще, работают человеческие чувства, потому что, когда я записывал этот трек, мне казалось, что я так круто стебу чуваков, которые косят под гангстеров. Что я их просто обстебываю, выношу их. И после того, как мы выложили альбом «Йай», я увидел очень много комментариев и всяких обзоров, что люди думают, что я говорю так про себя. Что я супергангстер и уличный боец — и так далее. Потом я понял, что мой план провалился — и что люди не втыкнули. Это означает, что я неправильно подал информацию. То есть, по сути, я пытался обстебать всю эту дрилл-движуху, которая нахлынула очень быстро и сильно на отечественный рынок, а в итоге столкнулся с тем, что люди подумали, что я примерил дрилловое пальтишко — и обосрался в нем и уснул.

«Карамель» (2014)

Этот трек — это вообще угар. Я сидел на студии, хотел записать сторителлинг про вымышленное ограбление, где вместо денег и золота будут сладости и еда. И какими‑то образами обыграть ограбление, чтобы там не было насилия, а было все, как будто кто‑то стреляет из пистолета в фильме, а там не выстрел, а такой флажок «Bang!». Думал, напишу клевую сказку, а в итоге получалась какая‑то какашка. Реальная какаха. Кто‑то кайфовал с этого — это достаточно старый трек, ему почти 8 лет, наверное. Но что‑то как‑то со сторителлингом у меня всегда проблема была, так что это довольно-таки неудачная композиция. Но иногда я могу ее послушать, чтобы понять, что так больше не надо делать.

«Невобломе» (2021)

Я вот заметил, что людей не обмануть. Вообще. Людей не обмануть, а это означает, что писать музыку для себя — это, конечно, очень хорошо, но когда ты видишь реакцию людей… Я довольно частенько реагирую на реакцию людей (как бы это ни звучало как тавтология!). Но, в общем, я сам себе, короче, не очень верю. И дело в том, что здесь нет каких‑то искренних чувств, настоящих: вот настоящего какого‑то кайфа, настоящего переживания, настоящего swaggy. Присутствует какой‑то fake shit. И я чувствую, что я просто скомпилировал вместе какие‑то классные, на мой взгляд, слова, но в это все не верится до конца. Хоть и все, о чем я читаю, в основном true shit, но просто как‑то не складывается.

Я считаю, что этот трек неплохой. Просто в него не верится как в трек. Мне кажется, что он кайфовый, качовый (ну, мне так казалось, когда я его записывал), но какая‑то это не моя одежда. Это как будто не мой… не то что стиль музыки, а не мой трек. И людям это слышно, это видно, и чувствуется. Поэтому от чего я жестко кайфую: когда я переживаю какие‑то эмоции — плохие, хорошие — и записываю на этой волне трек, а люди это чувствуют. Здесь волна отсутствует.

Плейлист!

«VK Музыка»

Apple Music

Spotify

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Apple
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение