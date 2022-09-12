Как Горбачев поучаствовал в записи одного из главных поп-хитов девяностых

30 августа умер Михаил Горбачев. В 1996 году бывший президент СССР вместе с женой Раисой поучаствовал в записи трека «Счастье Есть» DJ Groove. Перепубликуем часть главы из книги «Не Надо Стесняться» об истории постсоветского попа (и номера «Афиши», ставшего ее основой) об истории этого трека.

Материал впервые был опубликован в декабре 2011 года в журнале «Афиша» и затем в августе 2021 года в книге «Не Надо Стесняться»

1996-й — год главной конкурентной политической кампании в истории современной России. Команда Бориса Ельцина смогла убедить окружающих в том, что единственный шанс на сохранение демократии в стране — переизбрание действующего президента, — и вокруг этой задачи сплотились и крупный бизнес, и медиа, и новые культурные элиты. В поддержку Ельцина по всей стране поехал коллективный тур «Голосуй, или проиграешь», цель которого была в том, чтобы привлечь на выборы молодежь, более лояльно относящуюся к новым временам и их создателям. На одной сцене выступали люди из категорически разных контекстов: «Алиса» и Ирина Аллегрова, Nautilus Pompilius и Александр Буйнов, «Сплин» и Лада Дэнс. Вспоминали потом об этой истории почти все неохотно.

Музыку для гимна кампании — трека «Голосуй, или проиграешь», который озвучили своим речитативом люди из «Мальчишника» — написал диджей Грув, один из пионеров российской танцевальной музыки, с конца 1980-х сводивший пластинки с техно и хаусом в богемных сквотах и первых независимых клубах. Рейв-культура в те годы в основном развивалась параллельно мейнстримовой эстраде — и именно Грув, одноклассник Андрея Малахова по средней школе северного города Апатиты, начал потихоньку сводить их вместе. Самое смешное, что его главным сочинением 1996-го — и первым массовым хитом, который точнее было называть «трек», а не «песня» — стал саундтрек к еще одной президентской кампании. На выборы решил пойти Михаил Горбачев, которого миллионы винили в распаде Советского Союза, — и Грув, воспользовавшись наработками звезды дрим-транса Роберта Майлса, смиксовал голоса политики и его жены Раисы Максимовны с упругим битом и сентиментальной клавишной мелодией.

Горбачев набрал на выборах полпроцента голосов — а песня осталась, и теперь она звучит как трогательное посвящение самой большой любви в российской большой политике.

Евгений Рудин (DJ Groove) автор песни

«Я переехал в Москву, начал писать музыку, ходить в программу Володи Фонарева на радио. Потом открылась «Станция 106,8» — на тот момент это была самая лучшая и мощная молодежная радиостанция. Мы воспитали целое поколение фанатов. И мощное танцевальное движение по всей России возникло именно благодаря «Станции». Я подружился с ребя­тами из группы «Мальчишник». Музыку, которую я для них перемиксовал, услышал Владимир Борисович Кузьмин. Ему дико понравилось, и он предложил сделать что‑нибудь вместе. Я первый начал делать ремиксы в этой стране, если не говорить про Сергея Минаева — но он занимался скорее музыкальными коллажами. Друзья, конечно, подкалывали: «А-а-а-а! Кузьмин, га-га-га! Тебе осталось еще с Кобзоном ремикс сделать». В результате так и получилось, Андрей Кобзон мне позвонил и сказал: «Жень, мы с папой хотим с тобой поработать».

Песня «Счастье есть» так появилась. Я сидел на студии, зашел один из моих старейших приятелей, телевизионщик Андрей Макаров. И говорит: «Есть такая тема: записать с Михал Сергеевичем композицию. Слова уже есть. Нужно их просто вставить в музыку, которую ты напишешь». Что я и сделал. Я с Горбачевыми никогда не встречался, но говорил по телефону. Они потом благодарили: «Очень-очень душевная музыкальная композиция». Кто все это изначально придумал, я не знаю, думаю, что это было как‑то связано с президентскими выборами. Зачем‑то Горбачеву нужно было показаться перед новым поколением и новыми людьми. В детали я не вдавался: меня никогда не интересовала политика, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Эта вещь только про чувства, а не про политику.

Корпорация «Райс Лис’С» занималась акцией «Голосуй или проиграешь» в поддержку Ельцина на выборах 1996 года. В ее рамках вышли два альбома, был организован тур по всей России. Я сделал трек «Голосуй или проиграешь», а ребята из «Мальчишника» его зачитали. В этот тур ездили буквально все: Кузьмин, «Агата Кристи», Павел Кашин, Галанин с «Серьгой», «Чайф». Конечно, мы разделяли идеи этой акции. Ведь какой тогда был выбор: или, как говорит Новод­ворская, «коммуняки», что означало опять вернуться к застойной жизни, — или Ельцин и возможность выражать свои мысли без страха, писать музыку, свободно жить. Мы поехали в этот тур бесплатно! Потом даже удивились, когда нам выплатили небольшие премиальные — что‑то около двух тысяч долларов. Я их потратил на мобильный телефон.