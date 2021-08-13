Вышла книга «Не надо стесняться»: история постсоветской поп-музыки по мотивам соответствующего номера журнала «Афиша». 169 песен, сотни интервью, две большие колонки про Аллу Пугачеву — не было никогда таких книг у нас. Но главное — песни. Издающий книгу «Институт музыкальных инициатив» составил плейлисты с большинством треков оттуда. Подпевай!
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Остальные плейлисты и подробности о том, где можно взять книгу, есть на сайте «ИМИ». А мы еще продолжим разговор о ней.
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Кстати, одна из лучших глав книги уже есть у нас на сайте