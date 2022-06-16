Мы считаем, что идеального лета не бывает без соответствующей музыки: солнечного грува фанка, хип-хопа и диско. Выбрали для вас 5 альбомов формата «релакс» и еще 100 песен для отдыха и танцев.

Пять альбомов, которые стоит взять с собой на отдых Tempesst «Must Be a Dream» (2020)

Альбом — иллюстрация удивительного тезиса «лучший британский рок делают австралийцы». Расслабленный брит-поп, ретроблажь в духе лучших песен Arctic Monkeys, крунерские медляки — все есть на этом диске группы из маленького прибрежного городка Нуса. Максимально светлая музыка. Leisure «Twister» (2018)

Новозеландская группа показывает уроки настоящего чилла. Так могли бы звучать Jungle, если бы были чуть пораслабленнее и подушевнее. Медленные, будто раскачивающие в невидимой колыбельке соул- и нью-вейв-треки, тихоходный, но глубокий ритм, мягкий бас — эти досуги-буги при этом не оказываются глуповатым филлером для сидения в кафе. Эти песни стоит слушать одному и в очень хороших наушниках. Men I Trust «Oncle Jazz» (2019)

Обаятельное канадское трио при помощи строгого ритма, тихих клавиш и полушепота вокалистки Эммы Ру рассказывает нам о том, что все обязательно будет хорошо — не сейчас, так потом. Трогательная интимность, атмосфера маленького семейного праздника и маленьких историй из маленького городка среди гор и лесов. Poolside «Low Season» (2020)

Дебютный альбом дуэта из Лос-Анджелеса Pitchfork в свое время сравнивал с ощущениями тинейджера в первый день каникул. В общем, все диски Poolside — про курорты, море, солнце, отдых и все, что вокруг, и каждый все лучше и лучше. Под ладный софт-поп плавятся клафишные, гудит низкий бас, я буду у бассейна, два коктейля, пожалуйста. Обязательно со льдом. Roosevelt «Polydans» (2021)

Немецкий исполнитель Мариус Лаубер долго оттачивал мастерство курортных танцев, и в последнем альбоме представил идеальные песни для любого отдыха под палящим солнцем. Диско и новая волна, звонкие синтезаторы и игривый бас — это песни, с которыми даже московский асфальт станет пляжем. Плейлист, который стоит врубить, когда ты лежишь и не можешь встать

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily/playlists/1064' target="_blank">Летний чилл</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily' target="_blank">Афиша Daily</a> на Яндекс Музыке

Плейлист, который стоит врубить, когда ты встал и хочешь танцевать