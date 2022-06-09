Кто читал новости, уже знает. Остальным рассказываем: на Ural Music Night в Екатеринбурге 24 июня у «Афиши Daily» будет своя сцена под названием «Музыка надежды». Николай Овчинников объясняет, кто там будет выступать и почему такое название.

В самые тяжелые и грустные моменты нас спасает музыка. У каждого была та самая песня, которую включишь, когда надеяться больше не на что, когда ты вроде бы сделал все и у тебя все равно ничего не выходит, когда тебе одиноко и ты в отчаянии. Мы делаем сцену надежды в этом году. Надежды на музыку, надежды на людей, надежды на лучшее. Все это — музыка будущего, те музыканты, в которых мы особенно верим. От прогулочного инди-попа «Залива» до карнавальных танцев Парнишки, от неоновых снов Electrolith до успокоительных гимнов «Свидания». Все это — музыка о человеке и для человека. Это песни, которые не рассказывают, как жить, но помогают примириться с происходящим, полюбить себя и понять других. От воздушных песен «Макодзебы» до чувственного рока «Гафта» — все это та самая новая старая душевность, которой особенно не хватает. Все это — голоса большой страны. Gauga из Татарстана, Theabc из Екатеринбурга, «Дисциплина безбольной биты» из Подмосковья. Сцена «Афиши Daily» — про то, что лучшая музыка появляется не только в Москве и Петербурге. Все это — музыка надежды. С ней и будем жить. Приходите, слушайте музыку, берегите себя и свои сердца. До встречи! «Залив» Московский инди-поп-дуэт, который по каким‑то странным причинам до сих пор не фигурировал в наших плейлистах. Странным — потому что это же идеальный образец музыки одновременно сложной и певучей, приземленной в текстах, но притом человечной и полной того воздуха, который обычно вдыхаешь, заходя в большой-большой парк. «Заливу» как‑то очень не везло (выиграли Jagermeister Awards, но пролетели мимо радаров; выпустили клип 25 февраля, когда всем было совсем не до новых видео), я очень хочу, чтобы им наконец повезло. Заслужили.



«Дисциплина безбольной биты» Дрим-поп бывает обычно двух типов: смурной и болезненный либо щебечущий и отправляющий в глубокий сон. Тульское трио «Дисциплина безбольной биты» совершает с этим — в целом ограниченным по выразительным средствам — жанром удивительный фокус. Это дрим-поп, но с пацанским свэгом, это трогательные аранжировки, но полные страсти и секса, которые обычно не ждешь от подобных групп. Что‑то похожее делают сейчас в Британии Jaws и Night Cafè.

«Макодзеба» «Макодзеба» — это «Макодзеба». Наше любимое петербургско-новосибирское трио с песнями, которые шепчут, дрожат и заставляют других тоже притихнуть и дрожать — преимущественно от слез радости. Под редкий бит и минималистичные клавишные два голоса поют о маленьких печалях, из которых и складывается настоящая жизнь. Их недавний сингл «Аэроплан» — одно из сильнейших моих эстетических и эмоциональных переживаний, связанных с русскоязычной музыкой. Настолько там все тонко выверено. Как они сами поют, «до клеточки, до сантиметра». Тот случай, когда «душевность» — правильный и очень хороший термин касательно песен.

Gauga Наша вина, что мы часто упускаем из виду хорошие вещи, происходящие на локальных сценах. Самара, Якутск, Кавказ — там звучит музыка, которая и чище, и живее, и интереснее той, которую мы привыкли слушать. Вот и в Татарстане так. Группа Gauga поет на татарском и играет дерзкий, грязный и очень эмоциональный рок. В этих песнях можно расслышать что угодно: от «Мумий Тролля» до Suede, от нашей бардовской традиции до хард-рока. Gauga к тому же чертовски стильные — хоть ставь на обложку (были бы журналы). Однозначные кандидаты на звание «открытие года».

«Гафт» Еще одни наши давние любимые музыканты, которые уже давно не новички. «Гафт» нашла в последние пару лет какой‑то свой особый путь. Вроде и поп-музыка, но будто бы сломанная изнутри и изначально. Вроде бы и альтернативный рок, но не упивающийся собственной противоречивостью. Вроде бы и песни про сердце и боль в нем, но с клипами о важных вещах: от насилия до защиты животных. Идеальный пример социально ответственной инди-музыки.

Theabc Две екатеринбурженки продолжают путешествовать по миру синти-попа, а мы с коллегой Завьяловым все так же с восхищением следим за ними. У Theabc есть одно важное свойство, отличающее их от иных реставраторов восьмидесятнического саунда, — они не упираются в увлечения неоном и группой a-ha, а берут вещи совсем, казалось бы, странные. В них легче услышать не Depeche Mode, а Сандру и «Комбинацию» (и в этом ничего плохого нет!). Их последние синглы годятся в народные хиты для такси, маршруток и кафе — было бы еще хорошее радио для них.

Electrolith Это московское трио, играющее европейского покроя инди (ненавижу сравнения, но тут они прям напрашиваются — то ли с Mew, то ли с Moderat) на двух языках, существует уже лет пять, но, как и с «Заливом», они все время были вне нашего поля зрения. И это ужасно. Потому что Electrolith — редкий случай органичности с первого же звука (послушайте их ранние EP). Это успокоительная индитроника с тонкими-тонкими голосами Максима Шевченко и Александра Юшкова, с хитрыми ритмами, которые притом не отвлекают от цепких рефренов, с красочными световыми шоу, которым очень не хватает большой площадки.

Парнишка Баловень судьбы, любимец критиков и публики, человек, поженивший Hot Chip и Константина Меладзе, создавший красочный анонимный образ — Парнишка превратился с недавних пор в продюсера (у него есть еще и Сестренка). Это идеальный пример поп-сонграйтера, который нужен современной России: с ориентацией на недавнее прошлое, с цитатами про прерафаэлитов, с главным хитом про смерть, с четким планом. Это очень сердечные песни от большого ума, под которые надо устраивать дикий движ.

«Свидание» Первое, что приходит в голову, когда думаешь о группе «Свидание» — медлительность и стать. Люди, чей первый хит назывался «Я и твой кот», стали за несколько лет настоящими певцами интеллигентной и неспешной домашней грусти. Мне кажется, что «Свидание» поэтому идеально подходит для закрытия сцены «Афиши Daily»: их тишайшие акустические и клавишные исповеди о больших чувствах — это программа-минимум на будущую жизнь. Эти песни учат примиряться со своими недостатками и любить себя, а уж после этого — и всех остальных. А без любви не будет никакой надежды.