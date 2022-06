По традиции подводим музыкаальные итоги недели. В этот раз слушаем новые альбомы Shortparis, Доры и Пост Малоуна, новые синглы Phoenix и Blinker The Star и многое другое.

Кратко про главные альбомы

Новый EP Shortparis — саундтрек к спектаклю «Гоголь-центра» со стихами Вознесенского и кавером на Высоцкого. В отрыве от, собственно, постановки — самый мелодичный альбом группы, которая, впрочем, продолжает изящно оцифровывать русский мрак для особых ценителей.

«Miss» Доры — идеальный поп-рок-альбом момента: и как памятник ушедшей эпохе расцвета русскоязычного попа, и как учебник по примирению с собой во время идеального шторма (пусть альбом был задуман задолго до него).

«Twelve Carat Toothache» Пост Малоуна (его в России сложно послушать) — большой человек с большим сердцем поет сердечные песни о себе и окружающих. Надрывный эмо-рэп с гитарами и синтезаторами, как правильно замечают коллеги, Остину Ричарду Посту более всего к лицу.

«Ностальгия» Базара. Одни из лучших новичков 2021 года — с десятком очень печальных песен. Такое ощущение, что в этих треках на стыке блюза и хип-хопа застыло время, воздух, земля — абсолютно все. Пластинка про застой, в котором прячутся демоны.

И не менее кратко про лучшие треки

Еще одна хорошая песня наших канадских любимцев Blinker The Star (как всегда психоделия для слезовыделения). Группа «Второй Этаж Поражает записала лучший трек в карьере («Край») — дрим-поп, улетающий в космос из тесных панелек, ждем альбом на неделе. Наш петербургский хип-хоп-любимец Norkus выдал EP «Академик» с очень даже академичным рэпом о жизни непростых людей поверх витиеватых аранжировок. Два важных камбэка: Phoenix (диско без паники) и Panic! At The Disco (восстающие как феникс из огня).

Это и еще кучу песен можно послушать в наших плейлистах. Учтите, что из‑за ухода части лейблов из России, некоторые треки будут доступны только в Spotify.

Apple Music