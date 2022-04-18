Альбомы Гуфа (первый за пять лет) и Смоки Мо (после трехлетней паузы), последний трек «Френдзоны», еще один новый трек Interpol, смарт-поп на белорусском языке от певицы Невика и много другой новой музыки.

Новые альбомы Гуфа и Смоки Мо вышли буквально друг за другом, но это не единственная причина, по которой их тянет оценивать в связке. Алексея Долматова и Александра Цихова объединяет многое: поколение (Гуфу — 42, Смоки Мо — 39), наследие (только представьте русский рэп без «Города дорог» и «Кара-тэ») и совместное творчество, в конце концов.

В этой связи интересно наблюдать за тем, как же по-разному ощущаются два альбома. Гуф не стал менять вечные методы — и снова самоисповедался под неторопливые, подчеркнуто старомодные биты. Выводов немного, и все грустные: рэп не вставляет (как раньше), не принимайте наркотики (а то будете в лучшем случае как Гуф), жить довольно тоскливо, как быть рэпером после 40 — хз.

На другом полюсе — не в пример Гуфу бодрейший Смоки Мо, которому тоже не чужда ностальгия — есть сэмпл из «Люби меня, люби», должен был оказаться припев «Белой ночи», но, видимо, тупик по правам. Однако творческий пыл, азарт и музыкантские амбиции вообще снимают с повестки вопросы о возрасте — Цихов берется за автотюн, дрилл и даже тропикал-хаус и старательно перестраивает под себя. Показательнее всего разница между ним и Гуфом — на совместном треке.

К другим новостям: к нашему неудовольствию, группа-скандал, группа-хамелеон и группа-праздник «Френдзона» анонсировала финальные концерты и выпустила трек с пометкой «последний». Было понятно, что Мэйби Бэйби в последний год как‑то сильно на фоне коллег вырвалась вперед, но прощаться с одной из самых выразительных и самобытных групп России все равно грустно.

Замены «Френдзоне» что‑то невидно, зато с рок-музыкой на русском языке не так плохо, как мы говорили на прошлой неделе. Доказательство? Новый альбом дуэта Tapenight. Раньше они записывали сексуальный танцевальный поп, теперь помрачнели и взялись за гитары покрепче — песня под названием «Dead Inside» говорит сама за себя.

Еще одна новая песня Interpol — клавишная баллада «Something Changed», которая может привести в замешательство староверских фанатов альбома «Turn On The Bright Lights».

Джейми XX вернулся — да с каким треком! Под такое танцпол должен гореть синим пламенем.

Красота недели — песня «Нiколi» артистки Невика на белорусском языке: как говорится — запомните это имя.