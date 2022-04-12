Мой дорогой друг и коллега Володя Завьялов написал длинный текст о реабилитации пиратства в современной России. Ответ на него получится немного короче, ну, и ладно.

Ситуация, в которой оказался потребитель музыки в России, не настолько критическая, чтобы прибегать к крайним мерам. Давайте разберемся. Spotify официально ушел, но есть способы пользоваться им дальше — и продолжать слушать на нем новые релизы. Apple не принимает российские карты, но пока его сервисы, в том числе музыкальный, можно оплачивать со счета телефона. «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и «Звук» (бывший «СберЗвук») никуда не исчезли и продолжают работать, пусть и испытывая проблемы с новым контентом из‑за рубежа и старым контентом отдельных артистов вроде Фейса и Pink Floyd. То есть глобально ситуация если и изменилась, то не настолько сильно, как нам кажется.

Стоит ли сравнивать происходящее сейчас с нулевыми? Нет! Пятнадцать лет назад стримингов не было вообще, в магазинах и рунете почти не было легальной музыки — тогда у нас действительно не было выбора. Сейчас этот выбор есть: причем довольно комфортный и не предполагающий большого количества лишних телодвижений (даже в случае с тем же Spotify).