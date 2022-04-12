Санкции и уход зарубежных компаний вынуждают нас прибегать к старым и не совсем законным способам добычи контента, считает Владимир Завьялов. Его коллега по разделу «Музыка» Николай Овчинников решил с ним поспорить: возвращение в прошлое если и возможно, то крайне вредно для всей индустрии.
Мой дорогой друг и коллега Володя Завьялов написал длинный текст о реабилитации пиратства в современной России. Ответ на него получится немного короче, ну, и ладно.
Ситуация, в которой оказался потребитель музыки в России, не настолько критическая, чтобы прибегать к крайним мерам. Давайте разберемся. Spotify официально ушел, но есть способы пользоваться им дальше — и продолжать слушать на нем новые релизы. Apple не принимает российские карты, но пока его сервисы, в том числе музыкальный, можно оплачивать со счета телефона. «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и «Звук» (бывший «СберЗвук») никуда не исчезли и продолжают работать, пусть и испытывая проблемы с новым контентом из‑за рубежа и старым контентом отдельных артистов вроде Фейса и Pink Floyd. То есть глобально ситуация если и изменилась, то не настолько сильно, как нам кажется.
Стоит ли сравнивать происходящее сейчас с нулевыми? Нет! Пятнадцать лет назад стримингов не было вообще, в магазинах и рунете почти не было легальной музыки — тогда у нас действительно не было выбора. Сейчас этот выбор есть: причем довольно комфортный и не предполагающий большого количества лишних телодвижений (даже в случае с тем же Spotify).
Все последние десять лет артисты учились зарабатывать деньги не только с концертов, но и через стриминги — да, не всегда большие, да, не по самым справедливым расценкам, но это уже был важный шаг. Отчисления с прослушиваний помогли укрепить музыкальную индустрию, обогатили ее и дали толчок ее дальнейшему развитию.
Что важнее: стриминги изменили культуру потребления и наше отношение к чужому творчеству. Воровать стало неудобно, сложно и попросту непорядочно. А покупать услуги — удобно и необременительно для кошелька. Повторюсь: система распределения доходов у стримингов далека от идеальной, но она хотя бы появилась.
Отказываясь от стримингов — а я не верю в ситуацию, когда человек идет на условный «Рутрекер» только за альбомом RHCP, где одно, там другое, где свежая Сид, там и новые записи, скажем, группы «Арсений Креститель», — вы отказываетесь и от артистов, которые получают с них доход. Им станет чуть сложнее жить.