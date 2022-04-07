За последний месяц мы остались без Spotify, Deezer и западных новинок на остальных стримингах. Пока единицы ищут пути к зарубежным подпискам, остальные вспоминают уже позабытое слово «скачать». Владимир Завьялов решил выступить в защиту вторых и объяснить, почему разговоры о пиратстве и этике важны, но не в 2022 году в России.

Среди читателей этого текста вряд ли найдется хотя бы один человек, в жизни которого было ноль опыта нелегального скачивания музыки.

Вообще, истории музыкального пиратства в России можно посвятить не один текст. Подпольные издатели неходовой музыки М.A.D. Records, развалы на «Горбушке» в Москве и «Юноне» в Петербурге, сети рекорд-сторов с узаконенным пиратством, форум FunkySouls, файлообменники, Torrents.ru, «Зайцев.нет» и так далее — слушатель страше двадцати пяти совершенно точно найдет здесь знакомые слова.

Стоит ли вести разговор в риторике «Пиратство — это плохо?». Мне кажется, не стоит. Ответ на него настолько же очевиден, как и на вопросы в духе «Этично ли воровать продукты из магазина?» и «Стоит ли мыть руки перед едой и чистить зубы на ночь?». Кража контента — такая же кража, как и все остальное.

Воровство контента в России — особый случай. До появления стримингов в середине 2010-х аудиопиратство было узаконенной нормой и правовой привычкой — выросло целое поколение, убежденное в том, что интернет должен сделать бесплатным абсолютно все. Страдала же от этого местная индустрия. Доходы от концертов и корпоративов были единственным источником заработка для артистов, которых обкрадывали сначала физические пираты, а потом рунет эпохи хаоса, вседозволенности и аудиозаписей в VK.

Показательный момент: когда западные артисты вздыхали от роялти со стримингов и вспоминали золотые годы господства CD накануне Napster, российская индустрия оказалась буквально зачарована самим фактом того, что можно не играть концерты, но все равно что‑то получать. Другой показательный факт: Даниель Эк приехал к Павлу Дурову договариваться о сотрудничестве Spotify и «ВКонтакте», но не вышло — директор соцсети прямо сказал, что пользователи не готовы к легальному потреблению контента.

Но правовой нигилизм, воспитанный ранним рунетом, — лишь одна из проблем. Другая проблема — доступность контента (как физическая, так и денежная) и даже его качество. Наверное, тут показательным и уместным примером будет личный опыт. В 2006–2007 году, когда у меня, старшеклассника, появился проводной интернет, появилась и музыка в ее изобилии и многообразии. Много было шансов получить ее легально? Вряд ли. В России издавали не так много музыки — и частенько по-изуверски урезали буклет до единственного разворота. Зарубежной «лицензией» торговали только «Союз» с «Пурпурным легионом» — средняя цена 700 рублей за CD для старшеклассника была неподъемной суммой. Интернет-маркеты в России тогда скорее отпугивали — из‑за недостаточной цифровизации банкинга и хаотичного рынка в целом. Из‑за рубежа заказывать диски было банально дорого.

Помогали «Фанки», торренты, «Суслик» и другие способы спиратить музыку. Недосчитались ли западные артисты заслуженных роялти? Безусловно. Российский рынок — бесспорно огромный: об этом можно говорить хотя бы исходя из численности населения страны.

Но есть и другой вопрос: сколько посетителей набитого под завязку ради Artctic Monkeys фестиваля «Субботник» в 2013 году имели альбомы группы на дисках и виниле? Сомневаюсь, что хотя бы 10%. В начале 2010-х в обеих столицах регулярно выступали группы вроде Two Door Cinema Club или какие‑нибудь Foster the People. Узнали бы о них слушатели без рунета и аудио с VK, форума FunkySouls и торрентов? Сомневаюсь.