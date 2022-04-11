Рубрика «Ностальгия по 2000-м»: новый альбом Джека Уайта (его сложно найти на стримингах в России, но вы же знаете, что делать) — громогласный и грохочущий рок, напоминающий примерно все, что делал бывший лидер The White Stripes за всю свою карьеру, да еще и заставляет представлять за своей спиной музыкантов группы Muse эпохи последних альбомов. Другие причины слушать этот альбом, кроме ностальгических, найти непросто.

В продолжение рубрики — свежий сингл «Interpol». Лучше сразу включайте клип на него, чтобы посмотреть на танцы, страсть и бритого Пола Бэнкса.

К новостям поп-музыки: Камила Кабельо выпустила третий альбом «Familia» (его тоже стоит искать на Spotify), где прежний флирт с латиной разогнался до большой сердечной любви к жанру. Хитов масштаба «Señorita» и «Havana» тут не наблюдается, но и смущать это не должно.

Из других важных новостей: наши любимцы Komplimenter и Алмо записали душеспасительный дуэт, такую колыбельную для непростых времен; «Казускома» продолжают играть громкий и истеричный рок для тех, кто молод сердцем; The Vaccines уходят в поп-музыку; Brainstorm записали «My Song» на украинском; а группа Тома Йорка The Smile продолжает напоминать нам о лучших временах Radiohead.