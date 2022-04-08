В прежнее время мы ругали тикток-поп и поющих блогеров. Но сейчас хочется встать на их сторону, а главным образом погрустить и порассуждать на тему массового злорадства и пожеланий «скорее пойти на завод».

Поющие блогеры и тиктокеры столкнулись с сильными последствиями санкций и экономического кризиса. Например, продюсер Дани Милохина и других людей из Dream Team House Ярослав Андреев заявил о падении выручки на 80–90% и оценил потери в «миллионы долларов». Но эмоциональнее и ярче всех высказалась Инстасамка. Дарья Зотеева (так зовут исполнительницу и блогерку) рассказала, что зашла в комментарии под записями в соцсетях о том, что у блогеров проблемы с работой, и ****** [выпала в неприятный осадок]. «Откуда столько злости в людях я в шоке, типа если у вас все плохо значит и у всех должно быть и пусть идут на работу?» — написала Инстасамка у себя в телеграме (орфография и пунктуация сохранены). И в этом самая главная проблема.

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Скажу сразу — я далеко не фанат творческого метода, способа коммуникации и ряда других характеристик Инстасамки. Мне не нравится значительная часть тикток-попа (и я об этом писал). Но сейчас это не имеет никакого значения — хочется поговорить не о творчестве, а о «непрофессии», «деньгах за просто так» и «наконец-то на завод!». Еще не так давно мне нравилось думать, что хип-хоп и его экспансия в поп-музыку, а также рост индустрии и доходы от стримингов (интеграций, блогинга — нужное подчеркнуть) принесли в массовое сознание ряд простых мыслей. Что в культе успеха нет ничего плохого, а в больших деньгах — ничего крамольного; в последние несколько лет это доносили разные люди и на разный лад. Мне нравилось думать, что культ успеха связывает молодых инфлюэнсеров и мечтающих о ЦУМе в панельке самой идеей успеха. Показала Аня Покров машину за много-много денег в шоу «Музыкалити», а зрители шоу сделали вывод: ну надо заводить тикток и делать так же! Мне не нравится признавать, что был неправ, — я сам полез в комментарии под новостями об Инстасамке и блогерах Dream Team House. И что я там увидел: «так вам и надо», «теперь поживете как нормальные люди» и прочее. Нет, это был не паблик «Комсомолки» в «Одноклассниках», а «Пушка» и «Рифмы и панчи» — вроде бы места силы молодых.

Мне грустно осознавать, что ни социальные лифты тиктока, ни процессы по легитимизации блогинга как условно нормальной работы, ни рост возможностей не побороли финансовый и социальный ресентимент, доставшийся нам в наследство от прошлых поколений.

Мне грустно осознавать, что в комментариях советуют пойти «сделать что‑то реально полезное для страны» людям, которые платят налоги больше, чем они сами за всю жизнь. Которые показали: Россия может быть страной самых разных возможностей, и самостоятельный успех существует, даже когда иные социальные лифты сломались. Которые стали пусть неоднозначной, но важной ролевой моделью для поколения, которое увидело связь между творческой свободой и возможностью с ней заработать. Мне грустно от того, что люди радуются чужим поражениям в духе «восстановления справедливости». О том, что тиктокеры и блогеры «не работают» и как «успех и пришел прямо в руки», советую посмотреть/послушать любое индустриальное мероприятие, в котором участвуют либо блогеры, либо их менеджмент — чаще всего всего вы услышите о том, как они пашут 24/7, и навряд ли это будет просто фигурой речи. А еще нелишним будет посмотреть на социальный состав юных блогеров — большинство из них вряд ли можно назвать выходцами из обеспеченных семей. А еще их путь был чаще всего не так прост, как кажется. «Люди годами, когда у них было по 20K подписчиков, проходили через буллинг от своих одноклассников, знакомых на начале своего пути, годами строили свое дело», — пишет Инстасамка явно со знанием дела. В комментариях часто ругают тикток, при этом никто не говорит о том, как миллионы россиян приходили в реки соцсети, чтобы высказать свою точку зрения, отвлечься и не потонуть в реках рутины и проблем. «Вы ******* [утомили] быть такими злыми», — завершает свой спич Инстасамка. Впервые в жизни хочется завершать колонку ее словами. Не с тем боретесь.