Чего лишилась российская музыкальная индустрия за последний месяц. Просто список, без оценок.

Площадки Apple Music. Visa и Mastecard запретили российским клиентам проводить внешние операции, а Apple Pay и Google Pay отключили обслуживание в России — теперь Apple Music можно оплатить лишь счетом мобильного телефона. Впрочем, вероятно, и такой возможности скоро не будет. Deezer. Подписчикам сервиса 7 марта пришло уведомление о прекращении работы в России «в связи с текущими экономическими санкциями». Spotify. Шведская платформа отключила для россиян платные подписки. В апреле компания прекратит работу в России вообще. Причина — закон о фейках, который заметно усложняет ее работу. TikTok. Российские тиктокеры не могут выкладывать контент через мобильное приложение. Какое‑то время еще можно было публиковать ролики с компьютера через VPN, но теперь уже нельзя. «В свете нового российского закона о „фейковых новостях“ у нас нет другого выбора», — говорится в заявлении соцсети. Discogs. Крупнейший в мире онлайн-маркет продажи винила и CD работает с PayPal, ныне недоступным в России, — россияне больше не смогут покупать и продавать музыку на площадке.



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Лейблы и дистрибюторы Universal Music. Лейбл, на котором издаются Элджей, Blago White, Noize MC и другие, первым из «большой тройки» мейджоров заявил, что приостановит работу в России. Это значит, что его подписанты будут вынуждены отгружать музыку на площадки через другие лейблы/агрегаторы. Sony Music. Компания сообщила о том, что заморозила бизнес-операции в России. Warner Music Russia. Лейбл остановил инвестиции и развитие, а также продвижение и маркетинговую деятельность, но новую музыку российских артистов продолжил выпускать — в частности, новые релизы Mary Gu, Джарахова, Wildways, Акмаля и других. ONErpm. Пользователи дистрибьютора из России и Беларуси теперь не могут вывести средства из личных кабинетов из‑за остановки работы PayPal, Payoneer и Tipalti в обеих странах. ИМИ пишет, что представители компании обещают выплатить средства музыкантам, «когда это будет возможно». Другие дистрибьюторы: LANDR перестал отгружать музыку на российские площадки, СD Baby заморозил деятельность в России. Record Union, Songtradr, Distrokid, Soundrop, Symphonic, Label Worx и Move Music Distribution не могут выплатить российским артистам роялти за музыку. Релизы Переносы. Многие российские артисты перенесли выходы релизов по этическим и техническим (из‑за проблем с дистрибюторами и выплатами) причинам.

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Masterskaya. Лейбл Ивана Дорна прекратил работу с артистами из России, а также убрал весь свой каталог из российских площадок (включая музыку самого Ивана). Face. Иван Дремин удалил свою музыку с российских стримингов. «Я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию», — сказал он. Зарубежные новинки. Многие последние релизы западных исполнителей перестали отгружаться на российские стриминги, а также стали недоступны для местных пользователей Apple Music и Spotify. Pink Floyd. Дэвид Гилмор заявил, что из российских стримингов исчезнет вся дискография Pink Floyd после 1986 года (то есть три последних студийных альбома и все сборники и лайвы за последние 36 лет). Концерты и фестивали «Боль». Фестиваль не состоится в 2022 году, а его организатор Степан Казарьян прекратил работу в России и переехал в Сербию. Пикник «Афиши». В 2022 году фестиваля не будет. Зарубежные артисты. Уместно ожидать отмену всех концертов западных артистов в этом году. Тем не менее, фестиваль Park Live пока не заявил об отмене/переносе, хотя большая часть из зарубежных хедлайнеров уже заявила об отмене или переносе своих выступлений. Украинские артисты. Деятельность в России свернули практически все артисты из Украины за рядом исключений: среди них, например, Джиган, Artik, Anna Asti и Ани Лорак. Российские артисты. О переносе/отмене концертов в России сообщили Оксимирон, Markul, Фейс. О полной остановке концертной деятельности заявили «Мумий Тролль», Tequilajazzz и «Аквариум».