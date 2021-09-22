Сегодня вышел альбом группы Bananafish «ИЛИ» — девять романтических песен восьмидесятнического поп-рока, заедающих что в голове, что в сердце. Специально для «Афиши Daily» участники группы рассказали о каждой песне с альбома.

Почему это лучший поп-альбом осени

«ИЛИ» — тот случай, когда даже самые простые аккорды становятся самыми выразительными, мелодии — въедливыми, а слова — важными и правильными. Под лазурные клавиши и разливные гитары вокалистка Даша Гриневич звонко поет о том, что тревожит и беспокоит всех нас. О повседневных и расхожих вещах. О любви и влюбленности — несчастной и прекрасной, тревожной и эйфорической. О вечных вопросах, на которые мы не можем найти ответы. В эти песни хочется завернуться как в плед и в обнимку с ними идти в парк, шуршать осенними листьями под ногами и наслаждаться меланхолией.

Введение от участников

К этой записи мы шли целых четыре года. В 2017 году вышел наш дебютный альбом и за это время мы прошли очень интересный и длинный путь. Начинали как группа из пяти человек, но остро словили кризис второго альбома . В итоге из оригинального состава остались только Даша и Максим.

В нужное время на помощь пришли музыканты из «АлоэВера» — Гриша Басов и Артем Клименко. Ребята вдохнули жизнь в процесс записи альбома и помогли закончить начатое, взяв на себя функцию саунд-продакшена.

Живой состав обновился и мы вновь готовы рвать концертные площадки.

«Утро»

Даша Гриневич (вокалистка, автор текстов): Редкий пример трека, история которого началась с музыки, а не текста. Музыка направила мысли, арпеджио на синтезаторе напомнило мне о машинах, мчащихся по дороге летним вечером буднего дня. Красные и жёлтые фары, белые ночи. Второй куплет я не могла придумать почти год, а потом сидела под пальмой в Сочи, ела кукурузу и сочинила его за 5 минут.

Летом мне всегда кажется, что что‑то изменится. Будто что‑то особенное случится, хочется приключений. Но я часто гуляю одна, друзья живут далеко или заняты, и все мои приключения — наматывать круги по району в пятницу вечером. Чувствую себя героиней фильма, только кино оказывается невыносимо скучным. А ещё эта песня у меня ассоциируется с «Чио-Чио-Сан» группы Кар-Мэн.

Максим Кузнецов (клавишник, автор музыки): А я в очередной раз был одержим группой the Cure, особенно тогда зацепили не самые известные песни — «Lament» и «Just One Kiss». Хотелось поймать и передать такое же настроение, плакательное. Мне самому нужна была такая песня в плейлисте, под которую хочется выбежать из дома поздней ночью\ранним утром и просто бежать куда глаза глядят, пока есть силы.

«Забываю»

Максим: С этой песни началась история всего альбома. Собрались после летних каникул и сходу выдали этот трек, решили, что больше никакого английского языка. Самая гитарная песня на всем альбоме, привет нашим шугейз-корням.

Даша: Это мой первый опыт на русском языке. Она про очень долгую бессмысленную влюбленность. Такую долгую, что в какой‑то момент уже даже лицо человека стирается в памяти, а фантазии о нём ещё живы. И уже пора бы отпустить всё, но ты ищешь его в каждом прохожем, возвращаешься к «вашим» местам, слушаешь «вашу» музыку. Боже мой, как же хорошо, что отпустило!

«На расстоянии»

Даша: А эта песня — про нездоровую привязанность. Все эти «чем меньше женщину мы любим…» или «Не отдавай любви всего себя…» Йейтса очень крепко сидели в моей голове. Сначала череда безответных влюбленностей, потом отношения, в которых я часто чувствовала себя покинутой. Мне казалось, если я не страдаю — значит нет никакой любви. А чтобы я страдала, надо чтобы меня не любили. Парадокс выходит!

Максим: Мой личный фаворит на альбоме. С этой песней у меня своя драма. В арсенале у нас имелись три разных демки, которые никак не писались. Решение оказалось крайне простым: склеил три заготовки вместе и получил первоначальный вариант аранжировки.

«Сегодня»

Максим: А эта песня стала последней, взятой на борт. У нас была простенькая демка, состоящая из прямой бочки, вокала и органчика. Раскрыть вайб трека помогли ребята из АлоэВера — Артем Клименко и Гриша Басов. Да вы просто послушайте эту басовую линию в припеве.

Даша: Одна из самых неожиданных по звуку песен для нас. Она началась с припева и звучал он в моей голове достаточно грустно. Я хочу быть с тобой, хотя заранее знаю, чем всё закончится, и нам обоим станет больно и грустно… Что тут веселого-то?

Это песня о самом начале влюбленности, о бабочках в животе. Есть даже такое понятие «лимеренция» — одержимость объектом влюблённости, его идеализация. Я в этом плане чуть-чуть наркоман, меня безумно штырит в таком состоянии, и оно мне нравится. Только вот я уже знаю, что это продлится недолго, и в какой‑то момент я пойму, что образ любимого человека я выдумала сама. Но пока… Пока побудь со мной.

А вообще я надеюсь, что я научилась это состояние отслеживать. Даже в любви теперь признаюсь не сразу, а через полгода. Но всё ещё чуть-чуть страшно, что туман развеется…

«Комната»

Даша: Так получилось, что я пока ни с кем не съезжалась. Не то чтобы это плохо, но как будто все уже давно живут вместе, а все мои отношения проходили в формате выходного дня. И каждый раз нужно прощаться! А хочется всё время быть вместе. И от этой разлуки меня разрывало каждую неделю. Песня про квартирный вопрос получается… А ещё про то, что сначала стоит подружиться с собой, а не ждать эмоционального обслуживания от партнера. Иначе его никогда не будет достаточно.

Максим: Просто горжусь клипом на эту песню. Илья Иванов, мой хороший друг, придумал сюжет и организовал съемочный процесс. Аукцион оружия на рейве, выкапывание скейтов из‑под земли, салат оливье… Происходит непонятная дичь, но здесь есть четкий сюжет и идея, но декодировать ее не будем… Стоит увидеть, даже если песня не зашла!