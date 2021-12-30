Неотступимо следуем традициям и напоследок публикуем список из лучших песен за 2021 год по версии музыкальных редакторов «Афиши Daily». От Милохина до Warpaint, от Билли Айлиш до «Лоно», от DenDerty до Бруно Марса. Год был так себе, и только музыка нас спасала. Завтра история с плейлистом получит интересное продолжение. Следите за обновлениями!

Кажется, это был первый год, когда музыки из России в топе стало заметно больше, чем иностранной. Тут дело, наверное, не в том, что за границей было скучно — просто у нас было слишком много всего. Обратите внимание на топ-20: про него мы поговорим отдельно 31 декабря.

Это был год, когда триумф новой русскоязычной поп-музыки достиг апогея — после альбомов групп «Лауд» и «Раек» наш мейнстрим стоит перепридумать: лучше в нынешних обстоятельствах ничего не сделаешь. Это был год сокращения границ возможного и рефлексии под впечатлениям от этого — но всем манифестам мы предпочли песню «Я обязательно выживу», которая при всей тоске оказывается жизнеутверждающим заявлением. Мы выживем и переживем.

Это был год «новых грустных», именно они (например, Тима Ищет Свет и Denderty) записывали самые емкие рассказы о том, как чувствует себя взрослый и разочарованный человек на пороге большого кризиса в голове и в обществе. Это был год обновленного хип-хопа: после двух кризисных лет русский рэп снова интересно слушать, и не из‑за старых игроков, которые тоже вернулись к микрофону, а людей вроде Soda Luv и Платины.

Это был год женщин у микрофона и с гитарами: Hana Vu, Snail Mail, Willow, «Лоно», Warpaint записали свои лучшие песни и/или альбомы. Это был год тоски по восьмидесятым — весь мир танцевал под бит из песни «Take On Me», который аппроприировали все: от Бибера до Coldplay. Это был год без больших фестивалей и кризиса в индустрии. И, есть опасения, что это все надолго.

Это был довольно нехороший год с точки зрения новостей, но для музыки — у нас и не только — это было прекрасное время. Грядут большие перемены — уверены, хорошие. С наступающим!

На некоторых стримингах могут отсутствовать некоторые песни. Увы.

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