By Индия, герой нового русского R’n'b и участник программы Radar от Spotify, рассказал нам о своих любимых песнях.

Kanye West «Ultralight beam»

Госпел-эпопея от Канье, трек вселяет в тебя надежду и веру. Это невероятная музыка с большой буквы: она занимает особое место в моем сердце. Mura Masa, Bonzai «What If I go?»

Песня о преданности, под которую хочется лететь на край света за своим человеком, несмотря ни на что. Такие песни становятся саундтреком к вашим воспоминаниям. Антоха МС «Время ток»

Любимая музыка на русском — это Антоха МС, под эти треки я просыпаюсь каждый день. Творчество Антохи МС не может не нравиться, это невероятный талант, восхищаюсь его музыкой и простотой. Баста, Смоки Мо «Африка»

Я считаю «Баста/Смоки Мо» одним из лучших рэп-альбомов на русском, сильнейшая лирика и суперталантливое инструментальное сопровождение. «Африка» для меня является флагманским треком на этом альбоме! Amine «Mama»

Я люблю свою маму, хотя я не самый лучший сын. Этот трек полностью описывает все мои чувства к ней. Важный трек для меня — «I do this shit for my mama» Frank Ocean «Seigfried»

Альбом «Blonde» — просто эталон поп-музыки для меня. Фрэнк Оушен — артист, на которого я равняюсь, он настоящий мастер. Обожаю этот трек, он отлично передает мое повседневное настроение. «Вышел покурить» «Никому не нужны»

Если бы моя депрессия была песней, она бы звучала именно так. Это утопичная музыка, в которой каждый слушатель «Вышел покурить» видит свою красоту. Люблю музыку Юры [настоящее имя «Вышел покурить»], с ней у меня многое связано. Масло черного тмина «Я танцую вас»

МЧТ для меня феномен. В 2018 году его музыка сильно вдохновила меня и изменила мой подход к творчеству, это было невероятное впечатление. Этот трек — настоящий разрыв! Если никогда не слушали МЧТ, советую начать это делать прямо сейчас! The Carters «Lovehappy»

Если у меня когда‑нибудь будут жена и дети, эта песня будет саундтреком нашей семьи. Жить надо так, чтобы был весомый повод писать такие треки. Весь плейлист целиком