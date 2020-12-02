Мы как‑то совсем пропустили сольный дебют О! Марго в этом году. Позор нам: такого дерзкого и резвого попа мы давно не слышали. К счастью, Марго Лебедева не останавливается на достигнутом. «Афиша Daily» представляет клип «Джинсы» — крайне изящное описание упущенных отношений — с комментариями создателей и фото с бэкстейджа. Припев страшно прилипчив!

О! Марго Певица

Рефрен песни я записала за пять минут чистой импровизации: я и сама не понимала, о чем пела. «Джинсы» долго лежали в ящике, пока друзья не убедили меня, что это гарантированный хит. Илья из группы «Модерн» предложил спеть дуэтом, и я написала текст для него. На самом деле я написала текст про него, про нашу несложившуюся весенне-питерскую лав-стори. Угадайте что? Он так ничего и не понял. На этот трек мы сняли клип-тусовку: в нем мы именно такие, какими представляем себя со стороны. Клип стал своеобразной документалкой о питерской весне, барах, сексуальном напряжении. Вся эта атмосфера царила и у нас на площадке. Я смотрела на Илью, а он… продолжал не понимать.

Кеша Вахрин Режиссер

Еще весной я снимал для Марго «Плохие слова», и вот осенью мы сделали клип под те самые слова. «Джинсы» — это первая работа нашей команды «Другдруга». На все в этой работе можно посмотреть с двух сторон. Глянец и эйфория. Мужское и женское. Известные лица и наши друзья. Все равноправно существует в кадре. Так или иначе мы выбираем, на какой стороне быть здесь и сейчас. И нет ничего страшного в том, чтобы в будущем поменять свой выбор. Только человек без выбора все ******* [потерял].



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Валерия Быкова Креативный продюсер

Самое крутое в дружбе с музыкантами — это возможность в числе первых слушать их новые треки. Когда Марго включила «Джинсы», я сразу поняла: этот бит застрянет в моей голове надолго. Танцевальный вайб трека подначивал нас устроить вечеринку прямо на съемочной площадке. По сценарию парни должны были соперничать с девчонками за звание самых жарких тусеров, позже сливаясь в экстатическом единстве. В день съемки мы кайфовали, наслаждались моментом и доверяли команде. Когда мы впервые увидели кадры, стало понятно: только так и нужно снимать тусовки!