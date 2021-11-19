Наша любимая рок-группа «Влажность» выпустила альбом «Терапия», где злоба и злость окончательно уступили место совершеннейшему отчаянию и разочарованию (хотя казалось бы) — так Никита Соколов и коллеги не звучали никогда. По просьбе «Афиши Daily» он прокомментировал каждую песню с альбома.

«Молитва»

Слепое и наивное обращение к богу, а может быть и к самому себе, в надежде быть услышанным. Герой стоит на коленях в полной темноте. «Привет!»

Пугающая невозможность вырваться из нескончаемой череды пороков. Герой грустно улыбается и тонет в поцелуях одноразовых пассий, мечтая обрести покой в сердце и помыслах. «Витамины»

Нелепая попытка решить свои проблемы с помощью витаминов — антидепрессантов, купленных по чужому рецепту. Герой запивает горсть таблеток вином (зная, что так лучше не делать), успокаивается на время и тешит себя надеждой, что нашел решение своих проблем. «Детка»

Необъяснимое желание спасти человека , оказавшегося в похожей беде перерастает в что‑то похожее на чувства. Герой напуган: страх за ставшего близким человека перемешался со страхом быть излишне привязанным к нему. «Костры»

Герой берет на себя вину за разрушенное в прошлом счастье. Признаеется сам себе в том, что он опять всее испортил, и что, наверное, теперь так будет каждый раз, когда ему начнет казаться, что он вновь обрел нечто прекрасное. «Позвоню»

Если и звонить бывшей, травмируя Ее и ковыряя собственные нажавшие раны, то только будучи на самом дне. Ведь никто не поможет, кроме ставшего родным человека, которого герой в угоду своей больной голове имел глупость однажды оттолкнуть. «Ванные комнаты»

Две пронзительные истории про две разные ванные. В одной произошло переосмысление, в другой перерождение. Последний год жизнь героя держится на двух этих ярких событиях, он ждет нового лета, наивно полагая, что память сотрёт эти болезненные воспоминания из которых он теперь состоит. «Бэд-трип»

Невозможность найти любовь ведет к поискам чувств там, где их на самом деле нет. Герой придумывает себе идеального партнера и прячет его от других в своей голове, стесняясь признаться своему окружению в том, что он начал сходить с ума. «Змеи»

Герой окончательно теряет рассудок, даже зеркало уже не разговаривает с ним. Вместо него появляются голоса в голове, а все люди вокруг превращаются в змей — врагов, повисших на нем и мешающих ему вырваться к свету. «Ссадины»

Я жалкое ничтожество и очень одинок. Спасите меня кто‑нибудь, пожалуйста, а я потом разрушу вашу жизнь.