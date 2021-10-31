Одни из самых интересных новичков 2021-го, авторы недавнего EP «Dos Bandidos» и участники программы Radar от Spotify составили специально для «Афиши Daily» плейлист с любимой музыкой.

Дима Милаев Том Уэйтс «Picture in a Frame»

Уверен, что те, кто когда‑либо слышал Уэйтса, представляют его суровым и беспощадным блюзменом-рок-н-ролльщиком. Это по большей части правда, и это замечательно. Но его песня «Picture in a Frame» — баллада о любви. Мне нравится Том Уэйтс тем, что он максимально брутально и неслащаво может спеть трогательную песню о любви. Так, мне кажется, почти никто не умеет. Старина Уэйтс настолько крут, что может использовать в качестве куплета спетую 4 раза подряд строчку «I love you baby and I always will» и заставить тебя рыдать, особенно если ты, так сказать, и вправду «love your baby». Нина Симон «Sinnerman»

Я случайно услышал эту песню еще лет в 12, когда не слушал ничего кроме черной рэпчины типа песен из «Форсажа». Несмотря на свой достаточно конкретный вкус в музыке, я был в невероятном восторге от этого голоса и гениального рифа на пианино во вступлении. У старушки Нины Симон была непростая жизнь: биполярка, вспышки агрессии, тюремный срок за стрельбу по соседям. Это все как будто бы слышно в самом тембре ее голоса. Легенда! Ник Хаким «I Don’t Know»

Я не очень-то люблю канонический американский соул, хотя, на первый взгляд, Ник Хаким исполняет именно такие песни. Мне нравится то, что в его песнях нет соуловой вылизанности и лоска, хотя это и соул. Еще он очень круто работает как саунд-продюсер с тембрами инструментов, с пространством, ну и поет красивейшие мелодии таким же голосом. Леон Бриджес «River»

Когда слушаю эту песню, возникает стойкое ощущение фундаментальности — что она всегда существовала. Как будто люди придумали блюз и на следующий день придумали эту песню. Но самом деле ее написал приятнейший мужчина из штата Джорджия по имени Леон Бриджес в 2016 году. Мне нравятся его песни, в них приятная блюзовая простота, обаяние и очень стильный тембр голоса — чего же еще надо. Митя Неустроев Махмуд Ахмед «Yèshèga Lidj Nègèr»

Это единственная песня эфиопского певца Махмуда Ахмеда, которая мне сильно нравится: за последние полгода я, возможно, ставил ее каждый раз, когда хотел послушать музыку. Мне кажется, эта песня — и романс, и исповедь, и саундтрек к боевику. P. S. Я тоже не знаю, как произносится второе слово из названия и как найти перевод текста. Если кто‑то знает, о чем текст, свяжитесь, пожалуйста, с группой «Базар». Buena Vista Social Club «Chan Chan»

Если уж речь зашла о саундтреках к боевикам, то сразу скажу о песне «Chan Chan» в исполнении Buena Vista Social Club. Не фанат остального творчества гаванской банды, но когда слышу эту вещь, неизменно чувствую какую‑то мощь или даже несокрушимость кубинских дедов с гитарами. А соло на трубе там и вовсе культовое. Арчи Шепп & Джейсон Моран «Sometimes I Feel Like а Motherless Child»

Очень красивая, трагичная песня, невероятно сыгранная и спетая легендарным саксофонистом Арчи Шеппом. Я фанат далеко не любого бибопа, и я счастлив, что есть множество джазовых вещей, к бибопу отношение не имеющих. Эта вещь как раз из таких. Дживан Гаспарян «Mama»

Вы должны услышать, как эту песню пел Дживан Гаспарян. Все знают, как он играл, но что он гениально пел, к сожалению, мало кому известно. 6 июля 2021-го Дживан Арамаисович Гаспарян умер. Если бы не он, многим бы из нас довелось услышать дудук? Во многом благодаря именно ему я впервые услышал дудук и увлекся этим инструментом.