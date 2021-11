Уверен, что те, кто когда‑либо слышал Уэйтса, представляют его суровым и беспощадным блюзменом-рок-н-ролльщиком. Это по большей части правда, и это замечательно. Но его песня «Picture in a Frame» — баллада о любви. Мне нравится Том Уэйтс тем, что он максимально брутально и неслащаво может спеть трогательную песню о любви. Так, мне кажется, почти никто не умеет.

Старина Уэйтс настолько крут, что может использовать в качестве куплета спетую 4 раза подряд строчку «I love you baby and I always will» и заставить тебя рыдать, особенно если ты, так сказать, и вправду «love your baby».

Нина Симон «Sinnerman»