«Электрический Ток», лучшая песня с последнего EP «Увулы» «Ничего Сверхъестественного», наконец-то обрела визуальное воплощение. Получился красочный клип про девушку, дождь и машину. По такому поводу попросили лидера группы Алексея Августовского выбрать видеоклипы, которые бы он хотел снять, но не успел, потому что они уже существуют.

Сперва посмотрите новый клип «Увулы»! Как выяснилось по итогу, новый EP «Увулы» действительно оказался идеальным саундтреком для бытия в 2020 году. Удивительный альбом: вроде бы и вправду ничего сверхъестественного, печальный инди-поп, но бьет наотмашь, резонирует с внутренним кризисом, погружает по полной. И «Электрический Ток», отчаянный скоростной боевик — лучший номер оттуда.

По нашей просьбе Алексей Августовский выбрал видео, которые он бы сам хотел снять.

Mount kimbie «Delta»

Очень давно мечтаю снять клип на пленку. Дорого и очень красиво. Пока мы не укладываемся в такой бюджет, но очень хотим. Miles Bandit «Garden»

Конечно же я бы хотел сжечь свою машину, а не залить водой. Это очень плохо в плане экологии, так что мы довольно быстро отказались от этой идеи. С водой тоже есть вопросы, но она техническая, так что ее использование в творческих целях допускается. Todd Terje «Inspector Norse»

Я думаю мы просто обязаны когда‑то снять подобный клип с Шило [из «Кровостока»] в главной роли. Надеюсь это время придет. POMPEYA «Y.A.H.T.B.M.F.»

Мне кажется я смотрю этот клип хотя бы раз в год, совершенно удивительная история и очень классное воплощение. Пока мы еще делаем что‑то с тачками, Помпея в 2013 уже летала на самолетах. Отцы, что сказать. Thee Oh Sees «Toe Cutter — Thumb Buster»

Мечтаю снять хоррор. Какой‑нибудь красивый и легкий, без претенциозности. Тут как раз похожий пример, такой кайф!