Новый выпуск нашей традиционной рубрики о новинках мира поп от Антона Вагина («Всякая Годная Попса»). В этот раз — новые классики российской попсы, главный альбом лета от Chvrches и многое другое.

В августе 2021-го, кажется, все немного подзабыли, что он должен быть месяцем, когда все отправляются в отпуск. Вместо затишья — россыпь новых релизов, сравнимую с осенним урожаем. Что ж, оно, наверное, и неплохо, не отказываться же от даров природы. Но если вы подумали, что речь идет о пластинках Лорд, Холзи или, упаси боже, Канье Уэста, вы сильно заблуждаетесь. Настоящая красота лежит не на поверхности. Поехали изучать последние летние плоды! Читать наш текст лучше всего под главные песни из альбомов и EP, в нем упоминающихся. Для этого — наши традиционные плейлисты

Синглы Марьяна Ро «Не верю»

Марьяна Рок ?! Не верю! А поверить придется, ведь нынче кьют-рок в России приобрел характер эпидемии, а песни в таком духе записывают все: от Кати Адушкиной до Вали Карнавал. Марьяна тоже от трендов не отстает, и получается у нее отлично. Надо сказать, что госпожа Рожкова вообще крайне недооцененный персонаж в русской музыке, а многие ее песни — отрада похлеще района Отрадное в Москве. Не верите? Проверьте!

‍ Полина Гагарина «Вчера»

Раз в год и палка стреляет, а Полина Гагарина выпускает хорошую и энергичную песню. Полина Сергеевна при всех ее талантах, увы, слишком часто любит наполнять свою дискографию однотипными балладами, которые, конечно, хорошо раскрывают ее вокальный талант, но их однотипность заставляет горько плакать. Поэтому трек «Вчера» — настоящая отдушина: бодрейший электропоп, напоминающий лучшие образцы современного западного мейнстрима , радует от начала до конца. И не только вчера, но и завтра. Альбомы Миа Бойка «Прощальный альбом»

Лучший. Альбом. Месяца . И в списке лучших пластинок года, конечно. Миа Бойка уже давным-давно застолбила за собой звание одной из предводительниц тикток-попа. Ее песни стали олицетворением всего, чем хороша сверхновая поп-музыка: короткие энергичные треки с вывернутыми до максимума настройками контрастности и насыщенности. Одна была проблема: Миа никак не хотела выпускать альбом. Оно и понятно — зачем это нужно, учитывая, как нынче распространяются песни в тиктоке? Но, к счастью, в итоге наши олдовые альбомно-ориентированные сердца спокойны и дебютный диск Бойки прямо перед нами. И кроме хитов на нем нет ровным счетом ничего! «Ананас Адидас», «Наруто», «Эмэмдэнс», «Бегу по тропинке» — все они тут. Хитрый ход, конечно: несколько лет выпускать только блокбастеры, а потом просто объединить их под одной обложкой! Что ж, одобряем. «Прощальный альбом» — ультимативная подборка творчества Мии на сегодняшний день без сучка и задоринки . А почему же прощальный? Дело в том, что тов. Бойка решила двигаться дальше: прощается со своими «детскими» песнями и собирается работать с чуть более взрослой аудиторией. Конечно, немного страшновато, что музыка певицы утратит былую легкость, но будем верить в лучшее. В любом случае этот альбом у нас никто не отнимет. Chvrches «Screen Violence»

Про каждый новый альбом Chvrches писать все сложнее и сложнее. Потому что, будем честны, шотландское трио давным-давно нащупало свой стиль со всеми этими синти-попом, драматичными мелодиями и напористым драйвом — и сворачивать с него не планирует. Да и зачем, если он работает? Если кто‑то ждет, что группа будет как‑то рьяно экспериментировать со звуком, скорее всего, он останется разочарованным. Chvrches — одна из тех групп, которые могут делать из года в год одно и то же, но оставаться любимцами публики. Вот и «Screen Violence» неожиданностью не назовешь. Да, местами проскакивают внезапные гитары. Где‑то прорывается чуть ли не электроника 90-х. В конце концов, тут есть Роберт Смит на фите! Но в общем и целом это логичное продолжение предыдущих трех работ, и большинство песен со «Screen Violence» отлично смотрелись бы на любой из них. И при том пластинка отличная! Просто раньше, слушая свежую работу Chvrches, можно было ошалеть, ведь больше такого почти никто не делал. А сейчас думаешь только что‑то в духе: «Ну да, еще один хороший альбом ». Зажрались? Наверное. Неатида «До лучших времен»

Неатида, гордость современного русского поп-андеграунда, подтверждает это звание. Как и на прошлогоднем EP «Новый хит души», Полина Лазовская вовсю исследует и переосмысляет отечественную электронную школу девяностых с акцентом на ее мрачную сторону, на тоску и бесприданщину. Теперь все еще ярче и сочнее: теперь вам никуда не убежать от синтетических лжегекконов, которые только и норовят что окунуть вас в чан с русским техно. А дальше — путь в армию сибирских киборгов, отвоевывающих родную землю у Сверхкамбалы. Такая уж у нас жизнь. Игги Азалия «The End of an Era»

Игги Азалия завершает карьеру! Говорит, устала, уходит и так далее. Но мы-то с вами знаем цену подобным заявлениям: все рано или поздно возвращаются. Но ладно, поверим на секунду, что ее новый альбом — действительно конец эры. Что ж это самый яркий конец из всех возможных! В лучших традициях Игги ее альбом — идеальный образец наглющего ультратанцевального хип-хопа , во время прослушивания которого просто нереально сидеть на месте. Так бегите же на магистрали вашего поселка городского типа и устраивайте там главную вечеринку года! Только, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. «Шыша» «Воедино»

Московский дуэт «Шыша» вот уже второй год подряд доказывает, что сегодня он — одно из самых интересных явлений в русском инди-попе. Смотрите сами: мелодично, душевно, электродно. Все компоненты удачной поп-музыки готово. Как и на дебютнике под названием «Магнит», на втором альбоме «Шыша» рубит милейший синти-поп , от которого только и хочется стать яблочным семечком, прорасти в саду под жарким солнцем, дать плоды, уехать в Коломну и превратиться в кусок вкуснейшей пастилы. Отрадно, что есть такая музыка. Sunmi «1/6»

Отчекрыженный кей-поп, вдохновленный, конечно же, эстетикой 80-х и всеми этими карамельно-неоновыми радостями, вкупе с корейской удалью заряжает не просто на продуктивный рабочий день, но и на долгую и счастливую жизнь. Уилл Янг «Crying on the Bathroom Floor»

Звезда начала 2000-х и победитель британского Pop Idol 2002 года хоть и регулярно выпускает что‑то новое, но как‑то остается где‑то на втором, а то и третьем плане в мире поп-музыки. Новый альбом тоже, скорее всего, не выведет его в трендсеттеры, но оно и не важно, главное — какие в нем песни. А они там просто великолепные. Название пластинки целиком и полностью описывает ее содержимое: 10 максимально мелодраматичных треков, от которых хочется не только плакать на полу ванной, но и кататься по нему в истерике. Но будьте осторожны: пол-то холодный, долго лучше не лежать, можно и простудиться. Если у вас, конечно, пол не с подогревом. Но тогда у вас и поводов, чтоб плакать, куда меньше. Лайам Казар «Due North»

Одному богу известно, зачем американцу Лайаму Казару понадобилось записывать альбом —подражание великой группе Electric Light Orchestra, но он это сделал. «Due North» звучит ровно так же, как все классические работы Джеффа Линна эпохи 1970-х. Хорошо это? Конечно! Вопрос только в том, не страдает ли эго музыканта из‑за того, что это всего лишь подражание, но нас с вами это волновать не должно. Нас волнует только море, а подзвучивает его пускай только вот такое расслабленное и солнечное музло. Neuropa «Frontiers»

Жил-был в Англии такой человек Винс Кларк. Был одним из основателей русской народной группы Depeche Mode. Написал ей почти весь дебютный альбом «Speak & Spell», который, уж так получилось, так и остался лучшей работой коллектива (редакция напоминает, что мнение автора может с ее мнением не совпадать не совпадать — Прим. ред.). Потом Кларк из группы ушел, занимался разными проектами, основал Yazoo и Erasure и так далее. Человек, конечно, выдающийся, но, кажется, публикой недооцененный. Тем более недооценено раннее творчество Depeche Mode, за которое он ответственен чуть более чем полностью. И вот спустя 40 лет после выхода «Speak & Spell» австралийская группа Neuropa решила воздать должное одному из отцов синти-попа и записала альбом, целиком и полностью вдохновленный той самой пластинкой. А ведь, надо сказать, у Винса Кларка в начале 1980-х была особая манера написания музыки и аранжировок к ней, такой действительно не было больше ни у кого. И немудрено, что Neuropa так уважила классика. Получилось у них это отлично: «Frontiers» звучит как неизданные треки Depeche Mode начала 1980-х, а это уже само по себе радость. Уважайте классику, изучайте основы, звоните родителям. Goldband «Betaalbare Romantiek»

Какой‑то абсолютно невообразимый дебютник от голландской группы Goldband. Намешать столько разных жанров в одной работе — причем сделав это органично и классно — дано не каждому. Где‑то милый синти-поп, где‑то душевная акустика, где‑то мрачное электро, где‑то самый настоящий рок. И все это по умолчанию снабжено отличными мелодиями — чума! Эрика Викман «Erika Vikman»

Совершенно бесшабашный и угорелый поп-трип от уроженки Финляндии Эрики Викман. Чем вдохновленный? Конечно же, 1980-ми! А может ли быть хорошая музыка вдохновлена чем‑то еще? Судя по современным релизам, не очень. Викман раньше пела финское танго (реальный жанр, проверьте), но вот теперь перешла к вещам куда более подвижным и ярким. Песни вроде «Cicciolina» и «Aikuisten rannekkeet» — разрыв разрывов с поражающей силой, превышающей любые ядерные снаряды. Всем лежать! Финляндия объявила нам диско-войну! Пленных не берут! Тобиас Бернструп «Petrichor»

Швед Тобиас Бернструп вот уже не один десяток лет делает одно и то же: сверхуспешно эксплуатирует смесь классического восьмидесятнического синти-попа с не менее классическим итало-диско. Из раза в раз у него это получается максимально изысканно: неон свербит, танцпол сияет, электромедведи неистовствуют. Конечно, альбомы Бернструпа не то чтоб сильно друг от друга отличаются, но если воспринимать их как приключение в стробоскоповые подземелья, случающееся каждые пару лет, то заходят они на ура. Собственно, очередная пластинка Тобиаса «Petrichor» — тому лучшее подтверждение. Дебби Гибсон «The Body Remembers»

Американская звезда 1980-х, Дебби Гибсон давным-давно ничего не выпускала: последний альбом с каверами был 10 лет назад, а полноценная пластинка — аж 20 лет назад. В таких условиях возвращение всегда рискованно, немногим удавалось сделать его интересным и запоминающимся. Дебби решила не срывать башню какими‑то новомодными экспериментами, а записала обычный такой нормальный поп-альбом . И вышло отлично. Никакой дури, никакой заносчивости. Лишь хорошие застольные треки для всей семьи. ДжоДжо Сива «The J Team»

Детскую музыку не любите? Презираете? Насмехаетесь? А зря! Там вся энергия, которой у взрослых порою днем с огнем не сыскать. Не верите? Посмотрите на ДжоДжо Сиву. Ей так‑то уже 18 исполнилось, но она отчаянно хранит в своих песнях заветы ультрамолодости и хардкора: только треки с бушующими ритмами и сверхскоростными блестками. Оно и неудивительно, ведь «The J Team» — саундтрек типичного подросткового художественного фильма на Nickelodeon, а значит, он должен быть ярким: экспрессия, танцы, буйволы — а больше ничего и не надо. Parallels «Supersymmetry»

Образцовый модерновый электропоп, в очередной раз прокладывающий нам дорогу в ушедшую утопию 1980-х, где все было как надо и у каждого был бластер, личный технодинозавр. Оно и неплохо, наверное. Восьмидесятые — наша Атлантида, от которой нам, видимо, уже не уйти. Параллели можно проводить сколько угодно и с чем угодно, но одного отнять точно нельзя: «Supersymmetry», 5-й студийник американо-канадского проекта Parallels, офигенен. Мейзи Питерс «You Signed Up for This»

Рассказывать про дебютный альбом юной британки Мейзи Питерс сложно. Обычный такой конвенциональный современный поп. Хороший? Хороший. Симпатичный? Симпатичный. Есть ли там мелодраматичные личные истории об отношениях? Обязательно. Пишет ли Питерс песни сама? Разумеется. Классные ли там мелодии и аранжировки? Ну да! Раскладываешь на элементы — и вроде как ничего необычного. А слушаешь — и радуешься. Чудеса! Джетт Ребел «Pre-Apocalypse Party Playlist»