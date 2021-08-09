Новый выпуск нашей любимой рубрики о главном в мире поп-музыки. Летняя засуха продолжается: большинство артистов пока на расслабоне, зависают на дачах и дожидаются осени, чтобы дать нам обухом по голове. Но то лишь на первый взгляд: на самом деле есть целый самосвал релизов, которые вам, дорогие любители попсы, нужно срочно пойти послушать.

Лучше всего читать этот текст под наши плейлисты «Всякая годная попса». Слушайте нас, где вам удобнее всего. В Spotify, Apple Music или «ВКонтакте» — неважно где, годная попса всегда с вами!

Синглы Оля Полякова «Взрослая девочка»

Оля уже который год рубит самую отчаянную музыку на всей украинской сцене: никаких компромиссов, только отчаянная ультраэстрада для поджигания пятых точек всех эстетов! «Взрослая девочка» идет по привычной для Поляковой схеме. Это песня со сверхприлипчивой мелодией, олдскульными аранжировками. Настроение — будто едешь на дачу вместе с родителями, а на кассете играет какая‑то офигенная песня , которую спустя 30 лет ты оголтело будешь искать всюду, но так и не найдешь. Регина Тодоренко «Ромчик (Africa Edit)»

Изредка Регина Тодоренко вспоминает, что она когда‑то пела. Трек «Ромчик», вышедший еще в мае, был сам по себе неплох, но вот новая «африканская» версия — это уже совсем что‑то с чем‑то. От Африки в ней, конечно, почти ничего нет, зато мрака, опасности и мистики стало больше. Такой только и надо отбиваться ночью от злых духов в Серенгети! Милана Стар, Милана Филимонова «Лойс»

Детские песни, посвященные соцсетям, — конечно, отдельный вид извращения, однако и среди них попадаются алмазы. Надо только отбросить все предубеждения, которых у каждого из нас немало. Вы попробуйте, потому что две Миланы записали весьма качовый трек, который в припеве и вовсе переходит чуть ли не в гиперпоп. Так что «либо с нами, либо блочим» ! Альбомы Кристина Орбакайте «Свобода»

Увы, так сложилась жизнь, что наши заслуженные эстрадники считают выпуск альбомов чем‑то ниже своего достоинства. К счастью, раз в несколько тысяч лет они все же спускаются к нам, грешным, на землю и даруют свои новые пластинки. Вот и Кристина Эдмундовна ровно так и поступила, благо нашелся и повод: 50-летний юбилей, который певица справила в этом году. Альбом «Свобода» — это, по сути, не то чтоб альбом. Скорее сборник всего, что мы слышали от Орбакайте за последние несколько лет, а новый трек здесь лишь один. Но делает ли это пластинку хуже? Нисколько! Дело в том, что на протяжении всего этого времени Кристина Эдмундовна методично выпускала разномастные хиты. «Пьяная вишня», «Она», «Подшофе», «Лайт», «Я — Кристина Орбакайте» — треки, готовые разорвать любой танцпол. Вы можете сказать «Да что там какая‑то Орбакайте может записать интересного!» И будете абсолютно не правы. Ей такой кайфовый звук делают, что все эти ваши фрешмены должны задуматься о том, как им лучше завершить карьеру . Увы, Орбакайте и ее команда вообще никак не работают над распространением этой прекрасной музыки среди целевой аудитории, а единственное место, где можно услышать эти треки, — это новогодние передачи на телевидении. Жаль! Ведь Кристина Эдмундовна как 20 лет назад задавала жару нашей поп-сцене, так и продолжает это делать. Увы, знают об этом далеко не все. Олег Газманов «7:0 в мою пользу»

Еще один юбиляр этого года, который в честь дня рождения выпустил новый альбом. Можно сколько угодно игнорировать творчество Олега Михайловича и ругать его за квасной патриотизм, но одно у него не отнять точно: умение писать классные мелодии. Да, возможно, уже не такие классные, как 20–30 лет назад, но даже беглое прослушивание «7:0 в мою пользу» оставит в вашей голове один-другой мотив. Более того, все 14 песен показывают, как Газманов умеет делать свое творчество разнообразным . Боевой поп «Отбой», шансонный «Твой дом», цыганская «Доля», квазибитловская «Это все для вас!!!», в конце концов «Кузбасс», который звучит как неизданный трек «Кино». Человек умеет, человек могет. Так что надеемся и на «8:0 в мою пользу», и на «9:0 в мою пользу», и так далее. Bleachers «Take the Sadness Out of Saturday Night»

Джек Антонофф, лидер группы Bleachers и ее вокалист, тихой сапой стал чуть ли не главным западным поп-продюсером. Он работал с кучей важных людей: от Тейлор Свифт до Ланы Дель Рей. Такая дикая производительность дает о себе знать: треки, спродюсированные Джеком, опознаются моментально, уж очень у него узнаваемый почерк. Да, Антонофф делает все по шаблону, но, надо признать, шаблону красивому. Третий альбом Bleachers, который предлагается вашему вниманию, — все тот же привычный Джек Антонофф, которого мы уже сто раз слышали, но, черт возьми, хочется послушать и сто первый. Отточенный до неприличия мелодизм, сливочные аранжировки с непременным влиянием 80-х и общее романтичное настроение пластинки не оставляют никакого шанса. Впрочем, есть на альбоме и некоторое новшество. На сей раз товарищ Антонофф вовсю вдохновился классическими вещами Брюса Спрингстина, а для пущей аутентичности пригасил его спеть в одном из треков. Все это наложило на и без того атмосферную музыку Bleachers совсем уж какой‑то сверхкинематографичный отпечаток. Да, на альбоме не хватает хитов. Да, ничего нового Джек нам не предложил (и вряд ли когда‑то предложит). Но, помилуйте, арбузы тоже не меняются из года в год. Driada «Край»

Москвичка Александра Гаврильчук (она же Alexandra Pride, она же Driada) вот уже второй альбом подряд делает музыку в общем-то уникальную для наших просторов. Смотрите сами: танцевальная электроника на стыке с олдcкульным EBM заплетается в одну косу с русскими фольклорными мотивами, а сверху еще и присыпается киберсказками о драконах и русалках. Александр Шевченко «Белым на белом»

На всякий случай стоит напомнить, что Александр Шевченко — не абы кто, а автор одного из главных хитов 90-х, «Будет все, как ты захочешь», и человек, продюсировавший Алену Свиридову и Алсу. Не говоря уж о том, что он писал песни для Бориса Моисеева, Жасмин, Татьяны Овсиенко и кучи других звезд русской эстрады. Иными словами, человек не последний в нашей музыке. Но вот проблема: свою музыку он выпускал и выпускает крайне редко. Чтоб вы понимали: последний альбом Шевченко выходил в 2009 году. Эстрадные боги спускаются к нам раз в тысячу лет, и Шевченко — не исключение. «Белым на белом» — лишнее напоминание о том, насколько Александр Александрович крут как мелодист, и иначе как «от души душевно в душу» его песни не охарактеризуешь. Разумеется, не ждите тут ничего нового, ничего актуального, ничего напоминающего о том, что на дворе 2021 год. Это музыка для тех, кому некуда спешить. Для тех, кому завтра не дергаться из зума в клабхаус, а для тех, у кого смородина не обобрана, а уж август на дворе . Чай того и гляди сейчас сороки налетят и расхватают все. Так что давай, Вась, включай своего Шевченко и за работу! Лора Мвула «Pink Noise»

Когда слушаешь очередной альбом, вдохновленный 1980-ми, кажется, что ну куда уже дальше, хватит эксплуатировать одни и те же приемы, сделайте уже что‑то поновее. Но нет, когда в следующий раз слышишь новое ретротворение, прокатывающееся КамАЗом по неоновой эпохе, понимаешь, насколько же это все-таки круто. А потом ситуация повторяется по кругу. Впрочем, ладно, британка Лора Мвула записала не настолько уж архетипичный восьмидесятнический альбом. Напротив, она пошла по нетипичному пути и воскресила R’n’B тех лет, жилистое, громкое и яркое, не в пример современным представителям жанра вроде Арианы Гранде, записывающих одну пластинку унылее другой. Лора же напоминает, что подвижное, танцевальное R’n’B — продукт не только калорийный, но и полезный как для сердца, так и для мышечной системы. Послушал — будто в санаторий в Ессентуках съездил . Iyulina «Июль»

Дебютник Июлины Поповой, бэк-вокалистки Манижи, выступавшей с ней в том числе и на «Евровидении». Впрочем, этот факт нужен скорее просто для привлечения внимания, так как от музыки Манижи песни Июлины отличаются нехило. «Июль» — мечтательный летний поп, который бросает вас то в танцы, то в горькую думу, но, что главное, разнообразный и интересный. Милое дело! ILY «Signs»

Хочешь не хочешь, а рано или поздно попадется тебе релиз, который нравится тебе всей душой, но о котором сказать ровным счетом нечего. Ну вот есть певица ILY. Родом из Швеции, главной кузницы современной попсы. Юна. Поет не так давно, лет 5–6. И что же? Таких тысячи. Но вот только такую крутотень, как ILY, они не записывают. «Signs» — ультимативный зефирный поп с ультрамягкими мелодиями, после прослушивания которых ваш сон будет похож на сказку . А вообще, вместо чтения этих неловких экзерсисов идите и послушайте ILY, ее музыка скажет все сама за себя. Dreamcatcher «[Summer Holiday]»

Dreamcatcher — группа для кей-попа не самая типичная. Во-первых, в их музыке всегда было побольше гитар, чем у большинства корейских коллег. Этим она скорее напоминала типичные поп-коллективы Японии. Во-вторых, тематика у их треков всегда была, прямо скажем, неординарная: то героини песен оказывались в стране ночных кошмаров, а то пытались вырваться из мира Дистопии в мир Утопии. Музыка под стать этому всегда была мрачной и опасной. И с первым на новом мини-альбоме все в порядке: танцевальные ритмы все так же сопровождают неизменно утяжеленные гитары. А вот тематика и настроение песен неожиданно сменились: вместо подросткового фэнтези нас встречают летние каникулы! Да, девушки на сей раз решили отдохнуть и не парить нам мозги очередными неординарными приключениями, а вместо того сделали просто несколько песен чисто для отдыха, для веселья, для жизни. Что ж, отдохните, почилльте. А потом снова за работу. Ловить сны. Что еще послушать Оливия Холт «Dance Like No One’s Watching»

Юлия Пошник «Egoistka»

L Devine «Near Life Experience Part One»

Joon «Dream Again»

Луна Моргенштерн «Taking the Blow»