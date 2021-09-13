Камбэк ABBA — самое время поговорить об их творчестве. Редактор «Афиши Daily» Надежда Афанасьева разбирает тексты воссоединившихся ABBA и объясняет, почему они не прошли проверку временем и этикой. Более того, даже их новое творчество эту проверку не проходит.

Этот год подарил нам много ремейков и перезапусков любимой классики. Уже вышли новые серии «Сплетницы», снимается продолжение «Секса в большом городе» и даже ABBA вернулись спустя 40 лет с двумя новыми песнями, которые войдут в грядущий альбом. Интерес к старым песням, фильмам и сериалам возрос во время карантина, когда выпуск новых релизов временно приостановили и появилось больше времени, чтобы пересмотреть и переслушать любимую классику. Больше о прошлом захотели узнать и зумеры, которые с удовольствием стали снимать тиктоки под Нелли Фуртадо и Бритни Спирс. Завирусился и отрывок из песни «Chiquitita» ABBA, запомнившейся еще по фильму «Мамма Миа!». Но далеко не все из них успешно состарились. И с учетом того, что вернувшаяся ABBA определенно делает упор на привлечение молодых слушателей (в рамках промо они первым делом завели тикток и начали снимать в нем ролики о трендовых песнях и работе над новой музыкой), группе определенно придется столкнуться с пересмотром творчества на предмет соответствия новым ценностям. И этот тест ABBA вполне может завалить. Большая часть песен группы написана от лица женщин и рассказывает об их романтических переживаниях. Несмотря на то что исполняют их вокалистки Агнета Фельтскуг и Анни-Фрид Лингстад, авторами песен чаще всего значится мужская половина группы: Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон.

То, что женские образы из песен ABBA придуманы мужчинами, сильно бросается в глаза.

Песни часто описывают их жизнь так, будто она полностью теряет смысл без партнера, даже если тот был самым отъявленным негодяем. История же их отношений часто будто бы списана под копирку: героиню они не устраивали, она решилась на разрыв, затем пожалела и осознала, что потеряла любовь всей своей жизни, и вернулась назад.

Так, легендарная «Mamma Mia» рассказывает о девушке, которая постоянно возвращается к изменяющему и неоднократно бросающему ее парню. Причем воссоединяются они всегда именно по ее инициативе. «Почему я позволила тебе уйти?» — задается она вопросом. Точно так же жизненной необходимостью присутствие мужчины оказывается и для героини популярной «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Для нее невероятным испытанием становится вечер наедине с телешоу. При одном взгляде на мужчину обретает смысл и жизнь для девушки из песни «Super Trouper». «Возможность увидеть тебя докажет мне, что я все еще жива», — поют вокалистки. Когда девушка все же воссоединяется с возлюбленным, тот становится центром ее вселенной. Их совместное времяпрепровождение больше напоминает старые романтические фильмы, где девушка в целом просто является красивым объектом в кадре рядом с мужчиной. «Ты говорил о философии и политике, — вспоминает героиня песни „Our Last Summer“, — а я улыбалась, как Мона Лиза».

Лирика ABBA не только поощряет отношения, в которых женщина, ослепленная чувствами, продолжает терпеть безразличие и пренебрежение мужчины, но так же сурово наказывает героинь, которые решили от такой любви отказаться.

В этом плане песню «One of Us» можно назвать гимном противников разводов. Героиня, которая решилась уйти, потому что чувствовала, что отношения ограничивают ее, впоследствие буквально лежит в холодной постели и плачет, глядя в потолок. В песне говорится, что она чувствует себя «глупой», «упрямой, как ребенок», извиняется за свой поступок и жалеет, что вообще решилась разорвать отношения. Причем название «Один из нас» четко указывает на то, что переживает из‑за разрыва только один партнер, как и в случае с другими песнями. Впрочем, неоднозначными у Ульвеуса и Андерссона получались и песни, написанные от лица мужчины. Например, «Does Your Mother Know» сегодня бы точно привела к массовому сожжению дисков группы. В ней речь идет о герое, которого привлекает девушка гораздо моложе его, вполне вероятно, несовершеннолетняя («ты всего лишь ребенок», — говорится в одной из строк). Зная об этом, он тем не менее танцует и флиртует с ней, но предупреждает, что продолжения не будет, и отшучивается фразой о том, в курсе ли ее мама, где она.

Фильм «Мамма Миа» по-новому обыгрывает сюжеты песен ABBA

В экранизации мюзикла «Мамма Миа!», благодаря которой многие зумеры и узнали о творчестве группы, удалось очень изящно обыграть все противоречивые моменты. Одноименная песня превратилась в теплое воспоминание об активной молодости главной героини мюзикла Донны, а «Does Your Mother Know» в исполнении ее подруги Тани обыгрывает неожиданный интерес к ней со стороны молодого бармена. В фильме именно женщины выходят на первый план, все они (Донна, ее дочь Софи, их подруги) изображены сильными, способными взять на себя инициативу и принимать решения, в том числе связанные с их отношениями. Консервативный подход к новым текстам особенно печалит оттого, что еще в 70-х группа пробовала выпускать более феминистски ориентированные песни. В одной из них женщина оказывается способна пережить разрыв и начать новую жизнь. «Теперь ты живешь сама по себе, <…> сможешь ли ты справиться с этим одна?» — поется в песне «Hey, Hey, Helen». В куплете же Хелен даже обвиняют в том, что из‑за ее жажды быть свободной ее дети останутся без отца. И лишь фраза «Да, ты сможешь», которую исполняют на фоне в конце припева, превращает эти строки будто бы в несправедливую критику консервативного общества, против которой выступают исполнители. «Hey Hey Helen» выбивается из единой модели отношений из хитов ABBA. Группа будто бы противоречит не только обществу, но и своим же консервативным взглядам. И в современной повестке было бы весьма логично продолжить развитие именно в эту сторону. И хотя из нового альбома ABBA мы пока можем послушать только две песни, в одной из них музыканты определенно берутся за старое, в хорошем смысле — если говорить о звуке, и в плохом — если присмотреться к тексту. Героиня «Don’t Shut Me Down» ушла от своего возлюбленного, потому что «с нее было достаточно». Теперь же она научилась справляться с проблемами и на крыльях надежды и любви вернулась к нему. Ее партнер же «озадачен» и вообще не понимает, почему она снова пришла.

Как и раньше, все любовные переживания, вся драма происходит именно внутри женщины, которая учится справляться с эмоциями, переоценивает отношения и чувства ради возлюбленного.

Мужчина в этот раз хотя бы смог «попросить ее не уходить», вместо того чтобы привычным для песен группы образом остаться к происходящему абсолютно равнодушным. И естественно, именно он в итоге выходит победителем из сложившейся ситуации, а женщина будто бы получила урок, осознала ошибку и вернулась на свое законное место рядом с ним.

За 40 лет, прошедших с момента распада ABBA до их воссоединения, фем-движение добилось больших успехов, его стали активно поддерживать в том числе и музыканты, которые сильно изменили подход к изображению женщины в поп-культуре. Шер научила несколько поколений поклонниц тому, что женщине для жизни не нужен мужчина и она сама может быть «богатым человеком». Бейонсе пела о том, что девушка прекрасна такой, какой она просыпается по утрам. Героиня современной поп-музыки (вспомним «Look At Her Know» Селены Гомез) если и остается после отношений с разбитым сердцем, зачастую может стойко пережить расставание и вернуться с новыми силами. В этом контексте подход ABBA к изображению женщины и ее роли в отношениях может оказаться устаревшим и слишком далеким как от новой, так и от старой аудитории.