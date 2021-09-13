Камбэк ABBA — самое время поговорить об их творчестве. Редактор «Афиши Daily» Надежда Афанасьева разбирает тексты воссоединившихся ABBA и объясняет, почему они не прошли проверку временем и этикой. Более того, даже их новое творчество эту проверку не проходит.
Этот год подарил нам много ремейков и перезапусков любимой классики. Уже вышли новые серии «Сплетницы», снимается продолжение «Секса в большом городе» и даже ABBA вернулись спустя 40 лет с двумя новыми песнями, которые войдут в грядущий альбом. Интерес к старым песням, фильмам и сериалам возрос во время карантина, когда выпуск новых релизов временно приостановили и появилось больше времени, чтобы пересмотреть и переслушать любимую классику. Больше о прошлом захотели узнать и зумеры, которые с удовольствием стали снимать тиктоки под Нелли Фуртадо и Бритни Спирс. Завирусился и отрывок из песни «Chiquitita» ABBA, запомнившейся еще по фильму «Мамма Миа!».
Но далеко не все из них успешно состарились. И с учетом того, что вернувшаяся ABBA определенно делает упор на привлечение молодых слушателей (в рамках промо они первым делом завели тикток и начали снимать в нем ролики о трендовых песнях и работе над новой музыкой), группе определенно придется столкнуться с пересмотром творчества на предмет соответствия новым ценностям. И этот тест ABBA вполне может завалить.
Большая часть песен группы написана от лица женщин и рассказывает об их романтических переживаниях. Несмотря на то что исполняют их вокалистки Агнета Фельтскуг и Анни-Фрид Лингстад, авторами песен чаще всего значится мужская половина группы: Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон.
Песни часто описывают их жизнь так, будто она полностью теряет смысл без партнера, даже если тот был самым отъявленным негодяем. История же их отношений часто будто бы списана под копирку: героиню они не устраивали, она решилась на разрыв, затем пожалела и осознала, что потеряла любовь всей своей жизни, и вернулась назад.
Так, легендарная «Mamma Mia» рассказывает о девушке, которая постоянно возвращается к изменяющему и неоднократно бросающему ее парню. Причем воссоединяются они всегда именно по ее инициативе. «Почему я позволила тебе уйти?» — задается она вопросом. Точно так же жизненной необходимостью присутствие мужчины оказывается и для героини популярной «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)». Для нее невероятным испытанием становится вечер наедине с телешоу.
При одном взгляде на мужчину обретает смысл и жизнь для девушки из песни «Super Trouper». «Возможность увидеть тебя докажет мне, что я все еще жива», — поют вокалистки. Когда девушка все же воссоединяется с возлюбленным, тот становится центром ее вселенной. Их совместное времяпрепровождение больше напоминает старые романтические фильмы, где девушка в целом просто является красивым объектом в кадре рядом с мужчиной. «Ты говорил о философии и политике, — вспоминает героиня песни „Our Last Summer“, — а я улыбалась, как Мона Лиза».
В этом плане песню «One of Us» можно назвать гимном противников разводов. Героиня, которая решилась уйти, потому что чувствовала, что отношения ограничивают ее, впоследствие буквально лежит в холодной постели и плачет, глядя в потолок. В песне говорится, что она чувствует себя «глупой», «упрямой, как ребенок», извиняется за свой поступок и жалеет, что вообще решилась разорвать отношения. Причем название «Один из нас» четко указывает на то, что переживает из‑за разрыва только один партнер, как и в случае с другими песнями.
Впрочем, неоднозначными у Ульвеуса и Андерссона получались и песни, написанные от лица мужчины. Например, «Does Your Mother Know» сегодня бы точно привела к массовому сожжению дисков группы. В ней речь идет о герое, которого привлекает девушка гораздо моложе его, вполне вероятно, несовершеннолетняя («ты всего лишь ребенок», — говорится в одной из строк). Зная об этом, он тем не менее танцует и флиртует с ней, но предупреждает, что продолжения не будет, и отшучивается фразой о том, в курсе ли ее мама, где она.
В экранизации мюзикла «Мамма Миа!», благодаря которой многие зумеры и узнали о творчестве группы, удалось очень изящно обыграть все противоречивые моменты. Одноименная песня превратилась в теплое воспоминание об активной молодости главной героини мюзикла Донны, а «Does Your Mother Know» в исполнении ее подруги Тани обыгрывает неожиданный интерес к ней со стороны молодого бармена. В фильме именно женщины выходят на первый план, все они (Донна, ее дочь Софи, их подруги) изображены сильными, способными взять на себя инициативу и принимать решения, в том числе связанные с их отношениями.
Консервативный подход к новым текстам особенно печалит оттого, что еще в 70-х группа пробовала выпускать более феминистски ориентированные песни. В одной из них женщина оказывается способна пережить разрыв и начать новую жизнь. «Теперь ты живешь сама по себе, <…> сможешь ли ты справиться с этим одна?» — поется в песне «Hey, Hey, Helen». В куплете же Хелен даже обвиняют в том, что из‑за ее жажды быть свободной ее дети останутся без отца. И лишь фраза «Да, ты сможешь», которую исполняют на фоне в конце припева, превращает эти строки будто бы в несправедливую критику консервативного общества, против которой выступают исполнители. «Hey Hey Helen» выбивается из единой модели отношений из хитов ABBA. Группа будто бы противоречит не только обществу, но и своим же консервативным взглядам. И в современной повестке было бы весьма логично продолжить развитие именно в эту сторону.
И хотя из нового альбома ABBA мы пока можем послушать только две песни, в одной из них музыканты определенно берутся за старое, в хорошем смысле — если говорить о звуке, и в плохом — если присмотреться к тексту. Героиня «Don’t Shut Me Down» ушла от своего возлюбленного, потому что «с нее было достаточно». Теперь же она научилась справляться с проблемами и на крыльях надежды и любви вернулась к нему. Ее партнер же «озадачен» и вообще не понимает, почему она снова пришла.
Мужчина в этот раз хотя бы смог «попросить ее не уходить», вместо того чтобы привычным для песен группы образом остаться к происходящему абсолютно равнодушным. И естественно, именно он в итоге выходит победителем из сложившейся ситуации, а женщина будто бы получила урок, осознала ошибку и вернулась на свое законное место рядом с ним.
За 40 лет, прошедших с момента распада ABBA до их воссоединения, фем-движение добилось больших успехов, его стали активно поддерживать в том числе и музыканты, которые сильно изменили подход к изображению женщины в поп-культуре. Шер научила несколько поколений поклонниц тому, что женщине для жизни не нужен мужчина и она сама может быть «богатым человеком». Бейонсе пела о том, что девушка прекрасна такой, какой она просыпается по утрам. Героиня современной поп-музыки (вспомним «Look At Her Know» Селены Гомез) если и остается после отношений с разбитым сердцем, зачастую может стойко пережить расставание и вернуться с новыми силами. В этом контексте подход ABBA к изображению женщины и ее роли в отношениях может оказаться устаревшим и слишком далеким как от новой, так и от старой аудитории.