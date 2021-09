ABBA заложили фундамент всей той мощнейшей шведской поп-машины, на которой сегодня держится западный мейнстрим. Если уж совсем огрублять, то никакого Макса Мартина без них не было бы, а значит не было бы и, например, главных хитов Бритни Спирс и мы жили бы в куда более скучном мире. Не говоря уж о том, какое влияние ABBA оказали на советскую поп-музыку. И вот теперь такие титаны возвращаются. Одно это уже обескураживает. Во-первых, коллективов подобного масштаба не так много. Пальцев двух рук вам вполне хватит, чтобы их посчитать. Во-вторых, ABBA — одна из немногих групп, где мало того, что участники никогда не менялись, так они ещё и все до сих пор живы. А это для легендарных музыкантов, увы, редкость. Иными словами, перед нами событие исключительное.

Можно справедливо спросить: «Ну, возвращаются они, а могут ли они песни писать так же классно, как раньше?». И ответ будет утвердительным. Что I Still Have Faith In You, что Don’t Shut Me Down воскрешают ровно то, за что планета Земля влюбилась в ABBA. Это всё тот же старорежимный поп с его наивностью и простотой, с его преклонением перед мелодией как центром композиции, с его направленностью в вечность. Да, оба трека сделаны ровно по тем же лекалам, по которым группа творила свои главные хиты в середине 1970-х. Да, здесь нет никаких экспериментов. Да, это игра на ностальгии. Но нужно ли нам было что‑то иное? Нисколько. Это ровно то, чего все ждали. Конечно, в репертуаре группы хватало необычных треков, звучащих совсем не так, как радийные хиты, но грядущий новый альбом — наверняка лебединая песня ABBA и она должна поставить красивую точку в её истории. Выпускать что‑то иное было бы роковой ошибкой.

К тому же новая музыка шведов выходит как нельзя кстати: индустрия давно погрязла в ретромании, а её очередной виток, как показал 2020-й год, вовсю крутится вокруг диско и звука конца 1970-х. Нравятся ретро-мотивы в песнях вашей любимой молодёжи? Что ж, получайте настоящий олдскул, который не копирует других, а просто остаётся собой. Это камбэк без компромиссов и без оговорок: те же люди делают то же самое, за что их в своё время и полюбили. Разве это не счастье?