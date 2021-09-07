Дрейк выпустил альбом вслед за Канье, у ABBA вышли две новые песни, Charli XCX танцует на похоронах в новом клипе: рассказываем о главных музыкальных новинках недели.

ABBA вернулись: мы все уже вроде бы смирились, что никогда их не дождемся, но это произошло — сейчас можно послушать две новых песни, а совсем скоро выйдет первый за 40 лет альбом группы. По этому поводу мы немного порассуждали вместе с Антоном Вагиным и Сергеем Степановым.

Еще одна крутая новинка недели — свежий трек Charli XCX, от которого ни памяти, ни сердцу не спрятаться, ни скрыться: убедительный поп-хит! Еще кайфуем от клипа: там Шарлотта танцует на символических похоронах бывшего.