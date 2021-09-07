Дрейк выпустил альбом вслед за Канье, у ABBA вышли две новые песни, Charli XCX танцует на похоронах в новом клипе: рассказываем о главных музыкальных новинках недели.
Дрейк поспел за Канье и выпустил новый альбом «Certified Lover Boy». Хронометраж солидный (21 трек!), список гостей тоже (загибаем пальцы!): Jay-Z, Future, Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Rick Ross, Lil Baby и другие.
DJ Akademiks, популярный рэп-инстаблогер, назвал альбом классикой — правда, заснул, слушая его на стриме. Выводов нет!
ABBA вернулись: мы все уже вроде бы смирились, что никогда их не дождемся, но это произошло — сейчас можно послушать две новых песни, а совсем скоро выйдет первый за 40 лет альбом группы. По этому поводу мы немного порассуждали вместе с Антоном Вагиным и Сергеем Степановым.
Еще одна крутая новинка недели — свежий трек Charli XCX, от которого ни памяти, ни сердцу не спрятаться, ни скрыться: убедительный поп-хит! Еще кайфуем от клипа: там Шарлотта танцует на символических похоронах бывшего.