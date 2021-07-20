В 2014 году было сложно представить, что обаятельный и сладкоголосый автор песни «Самая-самая» семь лет спустя будет читать рэп про «чоппы» и кеш в компании новых (и старых) звезд жанра. Рассказываем о том, как Егор Крид дошел до жизни такой.

2011: «Любовь в сети»

Все, кто знаком с творчеством Крида за пределами главных хитов, знают о его ранних опытах в жанре. Десять лет назад Егор Крид жил в Пензе, обходился лишь второй частью будущего псевдонима, сочинял «рэп-лирику», имел в этой связи определенный успех в пабликах VK. Но денег и славы не имел — время было такое, что статус интернет-звезды ничего не давал и не обещал. «Любовь в сети» с авторским вердиктом «Любовь — ******* [хрень]» — не просто типичный трек грустного рэпчика под пианинку, а манифест нигилиста амурных дел и настоящий памятник эпохе соцсети «ВКонтакте», которую мы потеряли вместе с переписками на стене, статусами, мнениями и голосами. 2012: Кавер хита Тимати и трансфер на Black Star

Согласно легенде, именно кавер лучшей песни Тимати заставил лейбл Black Star обратить внимание на 18-летнего парня из Пензы. Про кавер сказать особо нечего, кроме излишне уважительного отношения Крида к оригиналу — благодаря чему он практически не отличим от исходника. Впрочем, именно здесь можно разглядеть плацдарм для прыжка Егора Крида в большую поп-музыку — тогда казалось, что Крид-певец смотрится предпочтительнее Крида-рэпера. Пока. 2012: Фит с Алексеем Воробьевым и другие рэп-неудачи в первые годы на Black Star

Увидев вывеску «Егор Крид + Алексей Воробьев», можно поспешно подумать о фите двух состоявшихся поп-артистов, который зазвучит на «Русском радио». Но нет: в 2012 году это был трек с рэп-куплетами Крида и припевами Воробьева, где второй должен отсыпать хайпа первому. Примерно по такому сценарию ранее построил карьеру другой экс-резидент Black Star — Джиган: он исполнял дуэты с Жанной Фриске и Юлией Савичевой, зарабатывал на рингбэктонах (если не помните, это когда вместо гудков при звонке звучит музыка) и попал в большой шоу-биз. С Кридом такой сценарий не прокатил: Егор продолжал делать треки в том же духе, но его поп-рэп не выстреливал за пределами стенок в «ВКонтакте» — на лейбле два года не знали, что делать с неликвидным исполнителем. Помог лишь решительный уход в поп-музыку: в 2014 году случилась «Самая-самая», а за ней большая слава, шоу-бизнес и стадионы — казалось, что рэп в жизни Крида закончился навсегда. 2014: «Самая-самая». Егор Крид — поп-звезда

В 2014 году Егор Крид записал главную песню в своей жизни — именно ее просят на бис на корпоративах и включают на застольях после третьей. С другой стороны, сейчас кажется, что эстрада была в какой‑то другой жизни. В этом контексте интересно, что будет петь Егор на концертах лет через пять — материал из альбома «Pussy Boy» или «Самую-самую»? 2017: «Что они знают?»

Три года спустя после «Самой-самой» Егор Крид дал понять: ничего мы о нем не знаем! И выпустил бодрый рэп-трек на бит Палагина (один из топовых битмейкеров страны и тогда, и сейчас) с реверансами всему тогдашнему ньюскулу. На удивление здесь Егор выглядит не как пассажир, опаздывающий на хайптрейн громыхнувшего жанра, а как артист со скиллами и стилем, успешно вернувшийся из поп-путешествия. 2018: «Гучи»

Тимати с Егором пытаются спародировать заокеанских фрешменов — получается кринж где‑то на 7 рэп-петросянов из 10: слишком карикатурные образы «лилпампов», не очень смешное высмеивание автотюна. Ну и трек, где Тимати рифмует «гэнгщит» и «оу щит» — так, как будто впервые посмотрел с дюжину новых клипов и захотел сделать так же. Не самый удачный рэп-опыт Егора. «У меня есть цепи, у меня есть треки, у меня есть сучки — теперь докажи, что я не рэпер?» — говорит Крид. Пока не очень убедительно: для авторизации в рэпе понадобится явно побольше. 2018: Интервью The Flow про рэп и баттлы

Первый большой разговор с Егором про рэп: Крид признается, что «всегда хотел стать рэпером», говорит о любви к еще актуальным тогда баттлам (и даже показывает осведомленность, неймдропнув, например, Артема Вараба, МС из нишевой лиги Slovo MSK), объясняет, чем крут Фейс, и вообще не кажется типичным представителем шоу-бизнеса. 2018: Фит с ЛСП и Федуком

«Хочу фит с Егором Кридом», — написал Олег ЛСП в 2017 году. Тогда это читалось как вызов, а Олег и Егор еще казались людьми из разных миров. Сказано — сделано. Год спустя Крид, ЛСП (а еще и Федук!) спели вместе и явно помогли друг другу: у ЛСП появился первый большой хит, у Федора — еще один большой хит, а у Егора — акт признания от двух важных жанровых игроков и стримы от «неродной» аудитории. 2019: Уход из Black Star и интервью с Дудем

В 2019 году контракт Крида с Black Star закончился — в отличие от другого бывшего коллеги по лейблу L’One, ему удалось уйти если не безболезненно (СМИ писали о многомиллионных отступных, которые Криду якобы помог заплатить Борис Ротенберг), то совершенно точно без лишнего шума. Вскоре после этого Егор пришел на интервью к Юрию Дудю, где предстал несколько другим человеком, нежели тем, кем его привыкли представлять: он пил пиво (Black Star не поощрял любые активности с алкоголем), звонил комику Даниле Поперечному, который до этого его хейтил, откровенничал и вообще казался более человечным, чем ранее. Какое отношение это имеет к рэпу? Более прямое, чем кажется: зрители и слушатели увидели не «управляемую марионетку с лейбла», «мальчика из телевизора» или кого‑то еще, кого надумали в своих головах, а независимого молодого человека, не чуждого самоиронии. 2019: Участие в ток-шоу «Стол» на канале Versus в компании Поперечного и Rickey F

Шоу «Стол», где люди из хип-хопа обсуждают (как ни странно) хип-хоп, не помогло «Версусу» стать великим снова и быстро закрылось. Но зато помогло Егору Криду ровно в той же связи, что и интервью Дудю — отмежеваться от шоу-бизнеса и добавить в собственной органике. Любопытно, что экс-хейтер Поперечный здесь уже превратился в защитника Крида, отбивая его от атак ведущих. Этот выпуск шоу интересен даже не столько содержанием разговора, сколько самим фактом того, что Егор Крид появился в компании Rickey F, Поперечного и баттловиков Эрнесто Заткнитесь и Райтрауна (ныне — звезды эфира Studio 21). 2019: 17-й Независимый баттл Hip-hop.ru

С легкой руки Оксимирона на миг стало снова популярным старообрядческое рэп-игрище, когда рэперы баттлятся не вживую в баре «1703», а треками-диссами на оппонентов в интернете — за мэтром пошли другие известные MC (от Левана до Пирокинезиса). Но самым неочевидным в этом ряду оказался Егор Крид, который еще воспринимался как поп-стар и автор «Самой-самой», а не как рэпер. Егор результативно соединил поп-мелодизм и колкие панчи, сочинил ряд остроумных строчек, показал скиллы фастфлоу и легко переиграл нескольких оппонентов, пока не наткнулся в турнирной сетке на известного рэпера Loc-Dog. Крид отказался баттлиться с артистом из‑за большого уважения к его творчеству, записал вместо дисса фит с ним и вышел из проекта. 17-й Независимый в финале превратился в местечковый междусобойчик и закончился в целом бесславно, но стал еще одним важным пунктом в пути Егора Крида из поп-артиста в рэперы — на чужом, казалось бы, поле он смотрелся очень бодро. 2019: «Грустная песня» с Моргенштерном и Thrill Pill

«Грустная песня» стала важной ступенькой не только на пути Моргенштерна к гегемонии (еще раз напомним, что его куплет здесь — наимерзейший и достоин лишь осуждения), но и на пути Егора Крида к рэп-респекту. Здесь можно заметить, как изменилось восприятие Егора: если фит с ЛСП и Федуком еще казался коннектом рэпа и эстрады, то на фоне Моргенштерна и Thrill Pill он смотрится вполне естественно. Хотя куплет со строчками «не веди себя как моя сука, ведь моя сука — твоя лучшая подруга» — не самый сильный рэп-опыт Егора. 2021: Детройт-рэп в компании OG Buda, Soda Luv и Майота

Начиная с конца 2017 года, Егор Крид написал много треков, в которых вместо привычного танцевального бита звучал стрекот хэтов. Но это было свидетельством не столько ухода Крида в сторону рэпа, сколько «урбанизации» поп-музыки в целом. Более радикальный поворот произошел в этом году. Главный рурэпер-2021 OG Buda захотел сделать альбом в жанре детройт-рэпа — это когда MC полуфристайлом невпопад читает абсурдные строчки с панчами в духе баттл-рэпа образца 2014 года. Он позвал пофитовать не только молодую поросль (Soda Luv, Майот и прочие), но и Егора Крида, который в треке «Сайфер» зачитал детройт-куплет со строчками вроде «Пацы стали как казахи, ведь они факаются с газом» (намек на Скриптонита и «Газгольдер», если не поняли) и, что называется, сел как влитой. Сам OG Buda в интервью «Вписке» признавался: Крид оказался остроумным MC и на их поле совершенно не казался чужеродным телом. 2021: Альбом «Pussy Boy» и новое интервью The Flow