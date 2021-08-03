Неожиданный EP от Земфиры, долгожданный новый альбом Билли Айлиш, Скриптонит собирает друзей и другие музыкальные события недели.

Внезапность недели — новый EP Земфиры. Удивительное дело: кажется, это первый раз, когда ее новая музыка в целом прошла незаметно. Почему так? Версий несколько: то ли Билли Айлиш и Скриптонит перебили эфир, то ли частота релизов слишком усилилась («Бордерлайн» был буквально зимой). В целом зря: после неодноначного последнего альбома Земфира будто бы впервые после «Спасибо» откатилась к прежним, классическим настройкам — получились четыре симпатичные песни во славу того, что Земфира умеет лучше всего: подобрать нужное слово, звук и ноту в соответствующий момент.

Событие недели — второй альбом Билли Айлиш. Мы с коллегами послушали его и вот что думаем по этому поводу.

Скриптонит все-таки собрал свой бойз-бенд. Адиль продолжает активно продвигать резидентов собственного лейбла Musica36 — вместе с ним на альбоме «Плохие привычки» выходят в свет украинский рэпер Индаблэк и юный казахстанец Qurt. Группой назвать новоявленное трио не получается: кажется, не хватает соответствующей химии. Сразу просятся ассоциации с Jillzay, прошлой попыткой Скриптонита собрать своих — но там и голоса сочетались интереснее, и квазикриминальная история держала внимание слушателя до конца. Здесь же будто нет порядка — это сборник неплохих треков с очень плотными битами от Адиля: большего и не требуется.

Isaiah Rashad не выпускал новый материал целых пять лет — рискованно большой срок для молодого рэпера и подписанта лейбла TDE (там состоят Кендрик Ламар, ScHoolboy Q, SZA). Точная причина неизвестна: слушатели привыкли винить в творческом перерыве пристрастие рэпера к алкоголю и наркозависимость из прошлого. «The House Is Burning» — это метафора на выбор при пожаре: держаться за материальное, но умереть — или попытаться выбраться из огня, но с пустыми руками. Приземленный звук альбома — альянс стиля Западного побережья и кассетного шипения мемфис-рэпа.