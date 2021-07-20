Том Йорк переосмыслил «Creep», Дуа Липа гостит на втором посмертном альбоме Pop Smoke, Ив Тюмор выпустил EP, а Егор Крид — рэп-альбом — рассказываем о главных событиях в музыке за неделю.

Отношение Тома Йорка к первому хиту прошло путь от ненависти и отмены (Radiohead очень долго отказывались ее играть живьем) до переосмысления. Новая «Creep» размазана аж на девять минут — от сомнамбулической акустики до психоделического марева во второй части.

Экспериментальный музыкант Ив Тюмор выпустил EP «The Asymptotical World», лишь отчасти напоминающий все, что он создавал в прошлом. Это раскрепощенный звук анархии — живая рок-музыка, то заплывающая в пост-индастриал, то обростающая психоделической мощью. Альбом не похож на примерку саунда прошлого — это будто бы он и есть.

Посмертная музыка всегда вызывает скепсис. Так уж случилось, что оба больших альбома Pop Smoke вышли уже после гибели звезды дрилла: если первый продюсировал 50 Cent, то на новом нет какого‑то флагмана-авторитета во главе. Это просто крепкий сборник неизданных треков рэпера, где появляются звезды первой величины: Канье, Дуа Липа, 21 Savage, Кид Кади, Фарелл и другие. В общем, чего‑то принципиально нового к творчеству покойного альбом не добавляет — впрочем, и не должен был.

Егор Крид добрался туда, куда долго и упорно шел — до рэп-альбома (подробно об этом пути читайте в гашем материале). Автор «Самой-самой» примеряет на себя дрилл, детройт и творческие методы Playboi Carti, фитует с Гуфом, OG Будой, Майотом и Soda Luv, использует рэп-новояз и занимается другими вещами, которые вряд ли будет демонстрировать на корпоративах. Главная интрига: куда завернет карьера Егора дальше и как его рэп-альбом будет восприниматься лет через пять?

Подробности по теме Как Егор Крид шел к рэп-альбому: от «Любви в сети» до фитов с OG Buda, Майотом и Гуфом Как Егор Крид шел к рэп-альбому: от «Любви в сети» до фитов с OG Buda, Майотом и Гуфом