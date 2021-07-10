В Англии все поют «Three Lions»: местная футбольная сборная обыграла датчан со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал Евро. По такому случаю накануне главного матча чемпионата вспоминаем хорошие песни во славу английской национальной команды — от Spice Girls до New Order.

The Lightning Seeds, David Baddiel, Frank Skinner «Three Lions»

Брит-поп-группа The Lightning Seeds была умеренно популярна в Британии 1990-х, но пиковую славу снискала после того, как вместе с комиками Дэвидом Бэддиелом и Фрэнком Скиннером записала песню в поддержку английской футбольной сборной на мундиале 1996 года. Тот год был особым для англичан: во-первых, чемпионат Европы проводился у них дома, во-вторых, исполнялось тридцать лет с последней победы местной сборной (чемпионат мира-1966). «Three Lions» отличается от типичных футбольных гимнов: песня пронизана многолетней болью англичан от постоянных неудач и как бы дает понять — они говорят: нам нельзя рисковать, мы не умеем играть, но тридцать лет боли не заставят прекращать мечтать. Мечты англичан о трофее продлились еще на двадцать пять лет: за это время Англия ничего не выиграла, The Lightning Seeds не стали суперзвездами, но грустная и правдивая «Three Lions» закономерно превратилась в главный футбольный гимн страны. В недавнем интервью Иэн Броуди признался: и в 2021 году люди поют «Football’s Coming Home» под окнами его дома. Embrace «World at Your Feet»

Гимнопевческий балладный пафос пост-брит-поп-группы Embrace понравился английской футбольной ассоциации: чиновники решили, что лучшей кандидатуры на сочинение официального гимна сборной на ЧМ-2006 нет! Вокалист группы Дэнни МакНамара посоветовался с отцом, получил одобрительный ответ и в итоге записал типичную песню Embrace — стадионный рок, растворенный в патетическом миноре. Возможно, как раз именно минора для жанра футбольного гимна было чересчур много: известен случай, когда репортер BBC Radio 1 зашел в бристольский бар, услышал от местных завсегдатаев, что песня «скучная» и агрессивно парировал — мол, песня прекрасная, заткнитесь и слушайте! «World at Your Feet» не принесла удачи английской сборной, отлетевшей в четвертьфинале от португальцев по пенальти, — и вскоре подзабылась. The Farm «All Together Now»

Песня «All Together Now» манкунианцев The Farm была записана в 1991 году и изначально носила антивоенный характер. Вокалист группы Питер Хутон написал ее от злости: ему не понравилось, как тогдашнего лидера лейбористов Майкла Фута затравили таблоиды, из‑за того что он пришел на церемонию памяти памяти погибших солдат в «строительной» куртке. «Я думал, что солдата в окопах будет больше раздражать высшее руководство, отправившее его на фронт, чем одежда лидера лейбористской партии», — говорил Хутон. Пацифистский гимн стал главным хитом группы, представлявшей большую четверку мэдчестера вместе с The Stone Roses, Inspiral Carpets и Happy Mondays. Несмотря на то, что популярность группы (вместе с жанром) быстро сошла на нет, песня зажила отдельной жизнью: в 1990-х ее полюбили футбольные фанаты, а к Евро-2004 она была выбрана гимном турнира и перезаписана в более современной аранжировке. Кстати, на этом турнире английская сборная тоже выбыла в четертьфинале по пенальти от португальцев. England United «(How Does It Feel to Be) On Top of the World»

Что могло объединить Spice Girls, героев 1980-х Echo & The Bunnymen и брит-поп-ремесленников Ocean Colour Scene и Space? Конечно, футбол! В таком составе под вывеской «England United» музыканты записали сингл поддержки английской национальной команды к ЧМ-1998. Несмотря на звездный состав, песня не то чтобы нашла большую народную любовь — перезаписанную «Three Lions» пели и слушали тогда больше и охотнее. Кстати, в клипе на песню снялся Дэвид Бекхэм — еще не муж Виктории Адамс и не антигерой нации, схвативший красную карточку в четвертьфинале ЧМ-1998 против Аргентины (Англия проиграла по пенальти). Sham 69 «Hurry Up England»

Гимны во славу английской сборной бывают официальными (то есть выбранными местной футбольной ассоциацией) и народными. Песня «Hurry Up England» пионеров oi-панка Sham 69 — как раз второй случай. Группа взяла свою старую песню «Hurry Up Harry», изменила текст, взяла Грэма Коксона поиграть на гитаре и перезаписала трек — в итоге песня, не растеряв панковской энергетики оригинала, стала едва ли не главным хитом Sham 69. New Order «World in Motion»

У группы New Order много хитов, но до первой строчки британского чарта добирался лишь один — «World in Motion», гимн английской сборной по футболу на чемпионате мира 1990 года в Италии. Как New Order позвали делать футбольный гимн? Пресс-атташе местной ассоциации Дэвид Блумфилд был фаном Joy Divison (в которой участники New Order играли до смерти Иэна Кертиса) и позвонил боссу лейбла группы Тони Уилсону с предложением записать песню для сборной В записи песни поучаствовали сами футболисты — например, полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс зачитал рэп-куплет, в то время как несколько других игроков подпевали Бернарду Самнеру в припеве. Впрочем, некоторые игроки отказались — некоторые просто не знали New Order, а Гари Линекер и вовсе готовил собственный сингл (который, правда, не понравился никому). Как закончился для англичан ЧМ-1990? Да, вы угадали: не дошли до финала, слетели по пенальти (в полуфинале немцам). Именно тогда Линекер скажет знаменитую фразу «в футбол играют все, а побеждают немцы». Four Lions «We Are England»

Экс-лидер Happy Mondays Шон Райдер собрал приличную компанию — он, Голди, Пол Окенфольд и рэпер Кермит из группы Black Grape — и записал бодрый трек в поддержку английской команды на Евро-2016, который звучит в лучших традициях Happy Mondays. Официальным гимном англичан на том турнире трек не стал, народным — тоже. А жаль: получился редкий для последних лет случай отличной творческой формы Райдера. Тем временем английская сборная оконфузилась в 1/8 финала, проиграв сенсационной Исландии (и, кстати, по делу).