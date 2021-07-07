Дуэт из Петербурга, мрачная электроника, замогильная атмосфера, суровость и сырость. Все это как будто уже давно избитые теги, как будто уже сто раз перепаханная фактура. Но у «Сумеречного Сада» получается перетасовать это так, что не прикопаешься. Где одни берут хлесткими строчками, а другие — ритмической безнадегой, «Сумеречный Сад» берут изяществом. Это такая музыка из начала не XXI, но XX века с его арнувошными виньетками, хождением по грани и фиксацией катарсиса. Ну, а новый сингл «Волны Волн» добавляет к этой конструкции воздуха.

«Сумеречный Сад»: Сумеречный Сад — это про то, что происходит на границе сознания и бессознательного. Ты идёшь туда, к этой границе, и там начинают проявляться удивительные вещи. Они не всегда приятны, но таково бессознательное. Ещё бы, встретиться со своей тенью! А нам как раз всегда было интересно с ней повстречаться. Один раз, другой, третий — так и появился Сад. Иными словами, это слепок определённых психических состояний, в которых мы оказываемся в разные моменты жизни.

Ты хочешь находиться в моменте, но не можешь, тебя всё время что‑то тянет на ту сторону. Во всяком случае, именно так этот текст работает вместе с музыкой. И, конечно, тебе необходимо проговаривать, проживать такие вещи, хотя бы просто потому, что так легче. В «Волнах» есть и зарождение этого состояния, и освобождение от него, и возвращение — в этом смысле их особенно интересно слушать.

Музыкально эта песня для нас самих, пожалуй, стала неожиданностью. У нас были три действительно мрачные электронные вещи, которые мы и собирались выпускать как ЕР. Но жизнь решила иначе, и были моменты, когда казалось, что «Волны» делали себя сами. Так получилось, что это самая светлая песня Сада. И она звучит радикально по-другому. Может, дело в том, что мы поменяли подход к сочинительству. А, может, просто пришло время идти дальше. В любом случае, вряд ли это просто какая‑то случайность. Песни — они живые, и рождаются на свет, когда сами этого захотят.