25 июня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night, а на нем — шоукейс «Афиши Daily» в рамках медиакластера (свои площадки также будут у «Родного Звука» и Jazzist). В программе — «Казускома», Artemiev, theabc, «Гафт» и другие. Николай Овчинников объясняет, зачем мы это все придумали и рассказывает про всех участников.

В задачи современного музыкального медиа уже давно не входит «открытие новых имен». С этим прекрасно справляются стриминги и социальные сети. Наша задача — дооформить реальность, систематизировать и классифицировать ее, показать лучшее и помочь ему добраться до тех, до кого оно еще не добралось.

Мне уже давно хотелось как‑то зафиксировать то безвременье, в котором оказалась современная российская музыка: большого взрыва нет, вся новостная повестка свелась к обсуждению музыкальных премий, но при этом что‑то интересное-то происходит.

Новая поп-музыка проходит этап терминального эскапизма, который не предполагает поиск ответов на самое главное, но подразумевает установление мира с самим собой. Собственно, об этом большинство условно новых артистов на нашей сцене: от theabc с их душевной эзотерикой до «Гафта» с его бытовым дискомфортом, от Артемьева с его радушием до Макодзебы с их тонкой интимной нитью.

Новая поп-музыка ищет корни и пытается их держаться. Нашу песенную традицию она нанизывает на любую композицию. Именно про это nedoremeslo с ее успокоительной электроникой и Наша Таня с ее душевностью русской равнины.

Новая поп-музыка ищет себя в недавнем прошлом, в том числе в нулевых, которые все больше оказываются лучшим временем в нашей истории. И для этого мы призываем героев той эпохи: «Магнитную Аномалию», страшно недооцененных деятелей рокапопса, доведших жанр до самых болезненных глубин, до терминального самокопания.

Новая поп-музыка — это танцы, но в непростых обстоятельствах. Это танцы в одиночестве или танцы одиночества, нервная и при том сохранившая молекулу доброты музыка. Об этом и Lust Supper, и «Сова», и даже не сверхновые герои, закрывающие сцену «Казускома», идеальное воплощение рока как вечеринки напоследок.

Новая поп-музыка не отрицает прошлое, не идет от противного. Все свои вопросы она задает текущему моменту и находит на них очень неприятные ответы. Новые грустные, новые интимные, новые любые — они с трифоновской дотошностью описывают непокой быта в застойных декорациях, сильнейшее напряжение нерва, которое вот-вот взорвется. Кажется, нам почти идеально удалось зафиксировать это состояние на 7,5 часов.

Итак, Екатеринбург, 25 июня, площадка у ДК Железнодорожников, 16:30

Важно: вы можете задонатить любому из участников фестиваля через сайт Ural Music Night. Ссылка на каждого артиста есть в его описании. Давайте помогать музыкантам.

Artemiev

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