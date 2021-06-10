25 июня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night, а на нем — шоукейс «Афиши Daily» в рамках медиакластера (свои площадки также будут у «Родного Звука» и Jazzist). В программе — «Казускома», Artemiev, theabc, «Гафт» и другие. Николай Овчинников объясняет, зачем мы это все придумали и рассказывает про всех участников.
В задачи современного музыкального медиа уже давно не входит «открытие новых имен». С этим прекрасно справляются стриминги и социальные сети. Наша задача — дооформить реальность, систематизировать и классифицировать ее, показать лучшее и помочь ему добраться до тех, до кого оно еще не добралось.
Мне уже давно хотелось как‑то зафиксировать то безвременье, в котором оказалась современная российская музыка: большого взрыва нет, вся новостная повестка свелась к обсуждению музыкальных премий, но при этом что‑то интересное-то происходит.
Новая поп-музыка проходит этап терминального эскапизма, который не предполагает поиск ответов на самое главное, но подразумевает установление мира с самим собой. Собственно, об этом большинство условно новых артистов на нашей сцене: от theabc с их душевной эзотерикой до «Гафта» с его бытовым дискомфортом, от Артемьева с его радушием до Макодзебы с их тонкой интимной нитью.
Новая поп-музыка ищет корни и пытается их держаться. Нашу песенную традицию она нанизывает на любую композицию. Именно про это nedoremeslo с ее успокоительной электроникой и Наша Таня с ее душевностью русской равнины.
Новая поп-музыка ищет себя в недавнем прошлом, в том числе в нулевых, которые все больше оказываются лучшим временем в нашей истории. И для этого мы призываем героев той эпохи: «Магнитную Аномалию», страшно недооцененных деятелей рокапопса, доведших жанр до самых болезненных глубин, до терминального самокопания.
Новая поп-музыка — это танцы, но в непростых обстоятельствах. Это танцы в одиночестве или танцы одиночества, нервная и при том сохранившая молекулу доброты музыка. Об этом и Lust Supper, и «Сова», и даже не сверхновые герои, закрывающие сцену «Казускома», идеальное воплощение рока как вечеринки напоследок.
Новая поп-музыка не отрицает прошлое, не идет от противного. Все свои вопросы она задает текущему моменту и находит на них очень неприятные ответы. Новые грустные, новые интимные, новые любые — они с трифоновской дотошностью описывают непокой быта в застойных декорациях, сильнейшее напряжение нерва, которое вот-вот взорвется. Кажется, нам почти идеально удалось зафиксировать это состояние на 7,5 часов.
Итак, Екатеринбург, 25 июня, площадка у ДК Железнодорожников, 16:30
Важно: вы можете задонатить любому из участников фестиваля через сайт Ural Music Night. Ссылка на каждого артиста есть в его описании. Давайте помогать музыкантам.
Artemiev
Лучший сын русской поп-музыки ставший добрым дядюшкой русской инди-музыки. Автор тончайших гимнов любви и верности под нехитрый инструментарий. От этих песен бросает в дрожь.
nedoremeslo
Девушка по имени Дарья Филимонова с электроникой и кучей референсов: от соула до народных мелодий. Последних — больше, но никакого лубка и псевдоэтнических пошлостей. Тем более с такими пронзительными песнями.
theabc
Наши любимицы из Екатеринбурга, записавшие один из лучших EP прошедшей весны (песню «Стыдно» я слушаю на повторе уже полгода). Равным образом могут быть королевами ретро-дэнса и исполнительницами трогательной акустики.
«Макодзеба»
Он и она, переехали из Новосибирска в Петербург. Песни у них витиеватые как иней на окне и при том интимные, как разговор на подоконнике у этого самого окна. Как OQJAV, только без излишней театральности. Как советский поп, только с щелчками и потрескиваниями из свежего сэмплера.
Lust Supper
Москвич, что пытается быть то ли Джеймсом Блейком, то ли Томом Йорком (скорее, второе), а получается что‑то третье — и куда более интересное. Эстетские танцы в одиночестве под угрюмую электронику — только без пошлых манерностей и с приметами времени вроде ливневки.
«Магнитная Аномалия»
Пост-бритпоп по-русски. Одна из самых недооцененных групп поколения «Нашего Радио». Авторы великих песен «Часы» и «Мы выходим на улицу». Возродились в 2020 году и пишут песни не менее пронзительные.
«Гафт»
Группа с долгой историей, которая в итоге нашла свой звук — нервный рок на русском с социальным подтекстом — и максимально преуспела в этом (как минимум, творчески). Авторы самого жесткого высказывания про домашнее насилие на языке поп-музыки.
Наша Таня
Женский поп, каким он должен быть в 2021 году. Фрешвумен сезона. Исполнительница интимного — но без излишней домашности — попа про боль, страх и принятие себя.
«Сова»
Уральский рок, каким он должен быть в 2021 году. Описание группы — «Постпанк-дуэт из Екатеринбурга» — по идее обещает туманный стон и вздох среди панелек. Никакого напускного мрака, никакой намеренной безысходности. Как «Буерак», только без подмигиваний и смешинок.
«Казускома»
Самая громкая и самая веселая рок-группа из относительно новых. Ныне — авторы спорых психоделических гимнов, в которых дикий угар существует на равных с хлесткими песнями, которые тянет растащить на цитаты.
Расписание:
16:30 — 17:00 ARTEMIEV
17:00 — 17:30 nedoremeslo
17:40 — 18:10 theabc
18:20 — 18:50 Макодзеба
19:00 — 19:30 Lust Supper
19:40 — 20:20 Магнитная Аномалия
20:30 — 21:10 ГАФТ
21:20 — 22:00 Наша Таня
22:10 — 22:50 Сова
23:00 — 00:00 Казускома