Екатеринбургский дуэт «Сова» переиначивает наследие русского рока и пост-панка одновременно, делая его более человечным и менее напыщенным: всем бы так. На «Афише Daily» — премьера клипа на их совместную с «Сансарой» песню «Жаль»:

Тарас Овсянников («Сова»): «Песня „Жаль“ — это история об ушедшей юности и болезненном переходе во взрослую жизнь, представляющимся выходом в открытое море после игры с бумажным корабликом в маленьком ручейке. Герои клипа приезжают в места, которые возвращают их в детство . Места, в которых они оставили часть себя. Они объединяются со своими ощущениями и как будто бы проживают это время заново. Но для чего это путешествие состоялось на самом деле, мы узнаем лишь в конце»