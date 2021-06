Макарский: Наверное, отсюда — незавершенность диалогов с Летовым, которая влияет и на музыкантов: Слава КПСС, Noize MC… многие чувствуют родство с Летовым, переосмысляют его.

Семеляк: Да, Летов остался таким устойчивым нормативом отрицания. Вроде как незапятнанным. Кроме того, раз уж зашла речь о молодежи, не будем забывать, что Егор умер очень молодым человеком, особенно по современным меркам. Мне странно это говорить, но я уже на три года его старше. Для меня Летов не просто моя молодость, а вообще некая молодость как таковая. И обращение к нему делает меня моложе. Поэтому и книгу я старался писать от лица себя тогдашнего, а не какого‑то современного 46-летнего «биографа» с соблюдением всех правил «нарратива».

Макарский: После смерти Лимонова появился сайт «Что Лимонов сделал в твоем возрасте» — и в моем возрасте Лимонов дал интервью. Нормально. С этим можно жить. А у вас буднично упоминается в книге, сколько лет ему было на момент записи «Ста лет одиночества» — и ты думаешь: но как?

Семеляк: Меня в силу собственного возраста больше занимает тот факт, что Лимонов вернулся сюда из благословенного Парижа делать какую‑то непонятную революцию, когда ему было уже 50 лет, на секундочку!

Сарханянц: Недавно кто‑то вспомнил, что он это все придумал, еще когда писал «Дневник неудачника».

Семеляк: Ну мало ли, что он там написал — одно дело писать, а другое дело вернуться и лично впрячься в не пойми что.

Сарханянц: Цитата была, насколько я помню, об идее организации, где все поклонялись бы Эдичке и готовы бы были «за Эдичку умереть».

Семеляк: Это еще и у Эдички было озвучено: «Я хочу не расходиться», — и там же описаны все эти мечты о том, чтобы возглавить группу отбросов общества ради революции.

Макарский: Многие, кстати, и к Лимонову, и к Летову относятся до сих пор с упомянутым вами снобированием — оно же все равно остается.

Семеляк: Это изначально так было. Никаких повальных увлечений со стороны сверстников я не припоминаю. Помню, как‑то в 93-м мы обменивались с одним знакомым кассетами, и вот я протягиваю ему свою кассету AGFA, что‑то там было для него интересное, уже не помню, по-моему Sleeping Dogs Wake, а на обратной стороне записана «Некрофилия», и я так очень стыдливо ее протягиваю, надеясь, что он не заметит изнанки. А он все же замечает и вдруг со страшной радостью узнавания кричит: «О, так тебе нравится „Оборона“? А что ж ты молчал?!» Я ему: «А ты что молчал?!» Иначе говоря, в условных меломанских кругах такое особо не афишировали, боялись, что засмеют. Я, по крайней мере, боялся.

Сарханянц: Любопытно, что обе фигуры — и Летов, и Лимонов… В разговоре о них, об их жизнях часто делят политическую линию и творческую. Поэт и музыкант — это одно, участие в прорыве — другое. Лимонов — в первую очередь писатель, давайте будем ценить его исключительно за книжки. И так далее.

Макарский: Сейчас книги Лимонова переиздает «Альпина», но только до возвращения в Россиию.

Семеляк: Резон в том, что «Эдичку» он же запрещал переиздавать — за все это время было только первое «глаголовское» издание и, по-моему, еще в каком‑то раннем трехтомнике. Да какая теперь разница, кто как к ним относится из‑за политики? Они оба уже выиграли. В долгосрочной перспективе они в любом случае победили. Как говорили в одном фильме по схожему поводу, they are all equal now.