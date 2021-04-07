Московская группа «Сестры» — авторы одного из самых заметных дебютов прошлого года и одни из самых перспективных артистов года нынешнего. По просьбе «Афиши Daily» «Сестры» составили список из 10 песен, которые они слушают прямо сейчас.

Доминик Файк и Кенни Битс — «Phone Numbers»

Расслабленный и беззаботный трек с очень прилипчивым припевом. У Доминика вообще очень запоминающиеся песни с яркими мелодическими ходами. Rex Orange County — «Pluto Projector»

Очень красивая, искренняя и светлая музыка. Джеймс Блейк — «Don’t Miss It»

Джеймс Блейк для нас — это прекрасная меланхолия. Нам близок его гармонический язык — возможно, поэтому мы и полюбили его музыку. Конкретно этот трек и вообще весь альбом «Assume Form» у нас ассоциируется со временем, когда мы записывали EP «Окна». Билли Айлиш — «Everything I Wanted»

Суперизвестная песня суперзвезды Билли. Часто слышим ее по радио в такси и понимаем, насколько на самом деле это не радийная песня. Ее почти никогда не слышно полностью в машине, там много тихих моментов, половина инструментов тонет в шуме. Кажется, что слышишь ее только потому, что помнишь и хорошо знаешь. Круто, что ребята смогли так высоко забраться с музыкой, которую написали честно и сами. Фрэнк Оушен — «White Ferrari»

Поняли музыку Фрэнка далеко не сразу. У нее высокий порог входа, но порог выхода еще выше. Сейчас он один из наших любимых музыкантов. Когда его музыка играет в наушниках, все вокруг кажется лучше и красивее, чем есть на самом деле Фрэнк Оушен — «Nights»

Еще одна песня Фрэнка. Она состоит из двух частей, и переход между ними — сам по себе суперизвестная штука. Мы много раз видели какие‑то статьи или посты, целиком посвященные тому, какой же прекрасный переход между частями в этом треке. Это забавно, но он и правда прекрасный. Лана Дель Рей — «Fuck It I Love You»

Лана делает очень хорошую поп-музыку со своим неповторимым и узнаваемым вайбом. Обволакивающий и умиротворяющий трек. Post Malone — «Congratulations»

Недавно узнали, что многие треки, которые у нас последнее время в плейлисте, частично или полностью продюсировал Фрэнк Дюкс. Этот один из них. Он мастер запоминающихся партий. Его можно услышать в треках у Трэвиса Скотта, The Weeknd, Дрейка и других. Трэвис Скотт — «Can’t Say»

Трэвис Скотт — это страшно хитово и очень стильно. В этой музыке всегда много праздника, даже если это относительно расслабленный и меланхоличный трек. Brockhampton — «Sugar»

Наверное, главный хит группы и просто очень легкая и вайбовая музыка.