Рубрика «Что случилось с музыкой» возвращается после небольшого перерыва — нам всем надо отдыхать, да, — и подводит итоги сразу за две недели. В новом выпуске — и в плейлистах — два больших рэп-альбома, Wolf Alice превращаются в большую рок-группу, Билли Айлиш и Chvrches с новыми (хорошими) клипами и многое другое.

Эта подборка особенная, так как мы давно не собирали новую музыку, так что тут будет много текста. И лучше всего его читать под музыку из наших плейлистов для Apple Music, Spotify и «ВКонтакте»



Еще один сингл Билли Айлиш. В целом ничего сверхнового — медлительный поп мечущейся души. Куда интереснее клип, где исполнительница очень хорошо проводит время на зависть всем нам.

Бойз-бенд Brockhampton выпустил расширенное издание апрельского альбома «Roadrunner: New Light, New Machine», добавив в треклист песни, ранее доступные только обладателям физического издания диска. Песни отлично ложатся в настроение релиза, призывающего ни в коем случае не сдаваться — ключевые треки были записаны после того, как отец одного из участников группы покончил жизнь самоубийством. T-Fest поделился тремя новыми треками под моникером Бриллиантовый Ти. На выходе — шумный трэп-R’n’B. Такое издают не на родном для артиста «Газгольдере», а в рядах объединения Lemniskata.

Роберт Смит все никак не запишет новый альбом The Cure, ну и черт с ним. Пока можно послушать новый трек Chvrches с его вокалом, вполне напоминающий основную группу лохматого сумасброда времен «Bloodflowers». Один из лучших треков этого лета. Диковатый клип прилагается.

Главный рок-релиз июня — «Blue Weekend» от британцев Wolf Alice. Внутри — пронзительные ретропесни про Калифорнию, побег от самой себя и про заботу о близких. Когда фестивали снова станут главным развлечением жителей Европы, Wolf Alice обязательно окажутся в числе хедлайнеров — и вполне заслуженно. Подробнее об альбоме — Сергей Степанов.

Подробности по теме Как я провел следующим летом: Сергей Степанов — о триумфальном возвращении Wolf Alice Как я провел следующим летом: Сергей Степанов — о триумфальном возвращении Wolf Alice

Кому мало Wolf Alice, то послушайте новый альбом Мишель Заунер, то есть Japanese Breakfast. Там тоже нежный рок с ретроноткой и какое‑то безумное торжество духа. Всем бы так. Внезапный феномен 2021 года — русское фолк-возрождение. За две недели — дебютные альбомы групп Settlers и Hodila Izba. И те, и другие умело инкрустируют мелодии родных равнин в ритмы то фанка, то джаза. Получается восхитительно — особенно вживую. Если говорить о различиях, то Settlers все-таки больше про трогательные песни-колыбельные и песни-признания, а Hodila Izba — про вечеринку на завалинке. Самый крупный релиз на зарубежной трэп-сцене — совместка двух больших суперзвезд Lil Baby и Lil Durk. Никакого мичиганского флоу или чтения триплетами в духе Migos: только уверенный речитатив под ускоренные биты. Если говорить ярлыками, то это музыка для саундтрека очередного баскетбольного симулятора — не зря ведь одним из исполнительных продюсеров назначали знаменитого баскетболиста Джеймса Хардена. Камбэк лета номер один. Лорд анонсировала новый альбом и выпустила первый сингл «Solar Power», реально солнечный по духу трек, слегка напоминающий «Loaded» Primal Scream (вокалист последних Бобби Гиллеспи свое творение признал и возрадовался). Весь грядущий релиз был записан во время карантина совместно с Джеком Антоноффом. Изначально планировалось выпустить трек в день летнего солнцестояния, но из‑за утечки пришлось экстренно выпускать песню на десять дней раньше.

Камбэк лета номер два. Garbage выпустили седьмой альбом — и впервые лет за 15–20 звучат так уверенно и так громко. Ширли Мэнсон пинает и костерит современный мир, коллеги во главе с Бутчем Вигом выстраивают вокруг этого мощный постиндустриальный пейзаж. Лучшие моменты, впрочем, самые лиричные. Дополнительный EP из 8 песен с кошмарным кавером на «Because the Night» (авторства Спрингстина и более известную в исполнении Патти Смит) можно смело пропустить.

Уходящая натура. Трио Migos, популяризовавшее флоу, которым пользовалось несчетное количество молодых трэп-исполнителей, вернулось с заключительной частью трилогии «Culture». Если предшественник длился целых 100 минут, то третью главу придется слушать чуть больше часа. Но в случае Migos и это все равно страшно утомительно. У кого есть Apple Music, могут оценить диск в новом «пространственном звучании», которое активно популяризирует сервис: если кратко, так бы мог звучать рэп-альбом, записанный Стивом Альбини. Приходящая натура. Кливлендский инди-музыкант KennyHoopla записал полноформатный поп-панк-микстейп с барабанщиком Трэвисом Баркером (тот, кажется, окончательно решил записаться со всеми, кто его попросит). Эмо-панк нулевых во всей своей упадочнической красе и практически без особых черт текущего момента в поп-музыке (что даже неплохо).