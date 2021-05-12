Наверстываем упущенное после праздников и слушаем новую музыку сразу за две недели. В свежем выпуске — новый трек Coldplay, камбэк норвежских менестрелей Kings of Convenience и много другой музыки.

Главный кайф недели: Brit Awards состоялась практически в полноценном, некарантинном формате. Кто сколько чашек-статуэток получил — подробно расписывать не будем: главные награды (за лучший альбом и артистку года) забрала Дуа Липа. Кстати, советуем посмотреть ее сет: Дуа доехала до сцены церемонии на метро и спела попурри из главных хитов ее прошлогоднего альбома «Future Nostalgia». Осталось лишь дождаться, когда мы споем эти песни вместе с ней на концерте.

Кстати, еще одна обнадеживающая новость о зарубежных концертах: 24 июня в Великобритании состоится первый полноценный фестиваль со зрителями после локдауна: в Лондоне выступят James, Feeder, Maxïmo Park и другие. Побывать мы на шоу, конечно, вряд ли сможем, но хорошая тенденция по части концертов не может не радовать.

Теперь к новостям собственно музыки: Coldplay выпустили новую песню — получился вроде и типичный для 2021-го «take-on-me-поп», но тут вспоминаешь, что Крис Мартин к творчеству a-ha относился ультрабережно — это слышно даже здесь, хотя песня даже в контексте поздних Coldplay вышла невыдающаяся.

«Комсомольск» выпустили новый альбом. Называется «Ретро», хотя больше ретро, чем обычно, там не наблюдается, а есть все те же чуткие и меткие хроники наблюдения за происходящим вокруг — от новостей из телефонных уведомлений до сжатой в кармане суетливого прохожего «Вечерней Москвы». Из нового — неожиданный рэп-фит с исполнителем Арчангой.

Royal Blood из людей, которые вечно списывали у кого угодно из флагманов блюз-рока разных лет, превратились в людей, нашедших свой звук, грув, мелодию и секс — и зовут не в слэм, а на танцпол. И им это идет.

Коротко о других новинках. Свежая песня группы «Дочь» (там поет Яна Смирнова, экс-фронтвумен КДИМБ) опять струит теплом, светом и прочим благоденствием, которого нам всем так не хватает. Схожие чувства вызывает новый (первый за много лет!) сингл патриархов светлой акустики Kings of Convenience — впрочем, как и всегда. Группа «Наадя» вернулась с песней «Рыцарь» с продакшном Вити Исаева — это настолько безошибочный хит, что на концертах группы ей просто обязаны подпевать не тише, чем старым любимым вещам.