В ночь с 25 на 26 апреля в 01:30 (по московскому времени) мультимедийный сервис Okko проведет бесплатную онлайн трансляцию церемонии вручения наград «Оскар». Подобные мероприятия — это не только кино, но и музыка, которую награждают и которая звучит между открываниями заветных конвертов. Выбрали для вас 10 лучших лайвов.

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Айзек Хейс исполняет главную тему из «Шафта» (1971)

Два важных момента. Первый: Хейс исполняет заглавную тему из главного афроамериканского фильма десятилетия на довольно-таки консервативной киноцеремонии. Второй: как же шикарно выглядит этот перформанс. Фанк, танцы и много-много огня. Дайана Росс и Лайонел Ричи — про любовь и про себя (1982)

Фильм «Бесконечная любовь» (бедовая мелодрама от Франко Дзеффирелли, который опять решил взяться за сюжет про Ромео и Джульетту) стал дебютом молодого актера Тома Круза. Картину уже мало кто помнит, зато многие не забыли эффектный дуэт двух главных тогдашних звезд лейбла «Мотаун». Доказательство эффектности — вот этот лайв с оскаровской церемонии. Типичное поп-видео восьмидесятых: наивное, романтичное и по-своему роскошное. Мадонна путешествует в прошлое (1991)

Криминальный фильм «Дик Трейси» — бедовая экранизация комиксов об одноименном детективе с Уорреном Битти в главной роли. Мадонна там играет певицу из кабаре, которая завоевывает и разбивает сердце главного героя. А заодно поет, в том числе песню «Sooner Or Later», с которой она и эффектно выступила в ретродекорациях на церемонии вручения «Оскар» в 1991 году, и стала обладательницей заветной статуэтки. Брюс Спрингстин приоткрывает свою душу (1994)

У Босса случались и раньше душевные хиты, но «Streets of Philadelphia» из фильма «Филадельфия» про борьбу юриста с ВИЧ за свои права — отдельная история даже в этом смысле. А исполнение ее на церемонии «Оскар» в 1994 году — идеальный пример минималистичного и интимного лайва, в котором вроде бы и нет ничего, но сказано все. Элтон Джон поет про любовь этим вечером (1995)

Нет песни более слащавой, чем «Can You Feel the Love Tonight». Но эта паточность одной из двух главных тем «Короля Льва» искупается мощнейшим ее исполнением на «Оскаре» 1994 года. Элтон Джон возвращается на поп-олимп, с кучей хитов и наградой под мышкой.

В России церемонию вручения наград премии «Оскар» официально показывает мультимедийный сервис Okko. Трансляция бесплатна для всех желающих и доступна без подписки на сервис. Традиционную красную дорожку церемонии прокомментируют блогер, модель и телеведущая Маша Миногарова и эксперт моды, стилист Александр Рогов. Трансляция вручения наград самой престижной кинопремии будет доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. В трансляцию премии «Оскар»® в Okko будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта — члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского, который расскажет про 8 фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм». Смотрите прямой эфир кинопремии в ночь с 25 на 26 апреля в 1.30 по московскому времени.

Та самая песня (1998)

Многие в свое время устали от «My Heart Will Go On». И неспроста. Песня сколь прилипчива, столь и слащава и надоедлива. Но сейчас самое время освежить свои воспоминания и вспомнить, как прекрасна Селин Дион вживую — особенно со своим главным хитом. Робин Уильямс поет песню из «Южного парка» (1999)

Было и такое. Точнее, не из сериала «Южный парк», а из полнометражного фильма «Большой, длинный и необрезанный». Едчайший номер про Канаду, которая во всем не права, замаскирован под торжественный гимн. Это просто «А-а-а-а-а-а!». Адель превращается в поп-диву (2013)

Альбом «21» превратил Адель в суперзвезду. Ее песня «Skyfall» из фильма про Джеймса Бонда закрепила ее статус. Номинация на «Оскар» финализировала превращение певицы в большую поп-звезду, настоящую диву десятых, лицо современной музыки. Выступление на «Оскаре» лучше всего этот новый статус проиллюстрировало. Фаррелл дарит всем бесконечное счастье (2014)

Один из пиковых моментов экс-участника N.E.R.D. — вот этот беззаботный гимн из мультфильма «Гадкий я-2». Один из пиковых моментов пикового момента — вот это выступление на «Оскаре»: Фаррелл реально разливает счастье по залу и дарит позитив и дичайший грув всем и каждому. Невозможно усидеть на месте. Леди Гага о женской силе (2016)

Треки Гаги были использованы в документальном фильме «The Hunting Ground» о насилии в американских кампусах. Ее лайв с песней «Til it Happens to You» — один из сильнейших музыкальных моментов «Оскаров».