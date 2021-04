Айзек Хейс исполняет главную тему из «Шафта» (1971)

Криминальный фильм «Дик Трейси» — бедовая экранизация комиксов об одноименном детективе с Уорреном Битти в главной роли. Мадонна там играет певицу из кабаре, которая завоевывает и разбивает сердце главного героя. А заодно поет, в том числе песню «Sooner Or Later», с которой она и эффектно выступила в ретродекорациях на церемонии вручения «Оскар» в 1991 году, и стала обладательницей заветной статуэтки.

У Босса случались и раньше душевные хиты, но «Streets of Philadelphia» из фильма «Филадельфия» про борьбу юриста с ВИЧ за свои права — отдельная история даже в этом смысле. А исполнение ее на церемонии «Оскар» в 1994 году — идеальный пример минималистичного и интимного лайва, в котором вроде бы и нет ничего, но сказано все.

Нет песни более слащавой, чем «Can You Feel the Love Tonight». Но эта паточность одной из двух главных тем «Короля Льва» искупается мощнейшим ее исполнением на «Оскаре» 1994 года. Элтон Джон возвращается на поп-олимп, с кучей хитов и наградой под мышкой.

Та самая песня (1998)

Многие в свое время устали от «My Heart Will Go On». И неспроста. Песня сколь прилипчива, столь и слащава и надоедлива. Но сейчас самое время освежить свои воспоминания и вспомнить, как прекрасна Селин Дион вживую — особенно со своим главным хитом.

Треки Гаги были использованы в документальном фильме «The Hunting Ground» о насилии в американских кампусах. Ее лайв с песней «Til it Happens to You» — один из сильнейших музыкальных моментов «Оскаров».