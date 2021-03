14 марта в Нью-Йорке вновь будут вручать Grammy®, все еще главную музыкальную премию мира. У нас церемонию награждения можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko 15 марта в 4 утра по московскому времени. «Грэмми» — не только награды и красивые речи, но и живые выступления. По такому случаю мы выбрали 10 самых запоминающихся лайвов «Грэмми».

Уитни Хьюстон превращается в поп-звезду (1986) Это были времена, когда женщинам и мужчинам выдавали разные статуэтки за «вокальное поп-исполнение» . Но даже если перенестись в 2021 год, то Уитни Хьюстон с ее «Saving All My Love for You» уделала бы Фила Коллинза с его хорошим, но скучным арт-роком «No Jacket Required». Доказательства? А вот это выступление прямо с церемонии «Грэмми»-1986. Поп-музыка второй половины восьмидесятых обрела силу и голос — и зовут его Уитни Хьюстон.

Эрик Клэптон оплакивает сына (1993) 20 марта 1991 года сын Эрика Клэптона Конор погиб в результате несчастного случая. Вскоре Клэптон вместе с коллегой-сонграйтером Уиллом Дженнингсом (его же рук «My Heart Will Go On») написали эту даже не балладу — молитву под названием «Tears In Heaven». Она стала крупнейшим хитом Клэптона, а в 1993 году получила «Грэмми» как запись года. С той же церемонии лучшее (после «MTV Unplugged») исполнение песни.

Мадонна меняется (1999) Неочевидный участник топа — лайв от Мадонны с хитом 1998 года «Nothing Really Matters». Неочевидный, потому что есть выступления и погромче, и пограндиознее (в конце концов, в том же году Селин Дион проникновенно пела ту самую песню из «Титаника»). Но это, наверное, идеальный лайв-манифест от на тот момент главной певицы Америки и не только — она готова меняться и менять поп-музыку вокруг.

Бритни Спирс выходит в свет (2000) Только появившаяся на поле поп-музыки, будущая исполнительница «Toxic» и героиня медиа исполняет на церемонии 2000 года свой все еще главный хит. Из королевы школьного бала и принцессы она превращается в поп-диву в реальном времени. Мало кто так бы смог.

Эминем и Элтон Джон объединяют усилия (2001) Символ дерзости семидесятых и символ дерзости рубежа тысячелетий просто обязаны были оказаться на одной сцене . На церемонии «Грэмми» 2001 года Эминем исполнил свой главный на тот момент хит «Stan», а сэр Элтон Джон подыграл ему на рояле. Для первого это был звездный час — в компании со звездой, да и на главной премии в мире, для второго — напоминание всем, что он еще может петь, играть и удивлять.

Coldplay делают стадионный рок великим снова (2003) Британцы Coldplay как раз выпустили альбом «A Rush of Blood to the Head», где поженили уютный пост-брит-поп и стадионный рок в духе U2 — и показали, как должна выглядеть музыка для больших площадок в наступающую эпоху новой искренности. Кульминации — выступление на фестивале «Гластонбери» и вот этот лайв на церемонии «Грэмми», вернувший британскую рок-музыку на мировую сцену. С той же церемонии выступление сборной рок-звезд прошлого и настоящего с «London Calling» The Clash.

Пол Маккартни, Linkin Park и Джей-Зи! (2006) Наверное, идеальная совместка «Грэмми» нулевых. Основатель The Beatles напевает свой главный хит, а главная ню-метал-группа и главный рэпер эпохи исполняют свою великую совместку. Микс века — и символ преемственности поколений .

The Police показывают всем, кто есть кто (2007) В свое время The Police получили рок-награду в 1982 году и проторили путь альтернативной музыке в «Грэмми», которая была тогда более чем консервативной. Неспроста спустя 25 лет их, только воссоединившихся, позвали выступать на 49-й церемонии вручения премий с одним из первых своих хитов. За 20 с лишним лет The Police не растеряли ни прыти, ни стати и выглядели куда лучше рок-триумфаторов премии Red Hot Chili Peppers.

Кендрик крадет шоу у Imagine Dragons (2014) Идеальный микс двух главных новых исполнителей момента — в хип-хопе и альтернативном роке, соответственно, на сцене «Грэмми». От первого — один из самых энергичных номеров с его недавнего альбома «Good Kid, M.A.A.D City», от вторых — громогласный хит «Radioactive». Максимальная энергия, кровь, пот и слезы поп-музыки десятых. Еще этот лайв можно рассматривать как передачу короны главного живого стиля на Земле от рока к рэпу : все-таки Кендрик тут украл все шоу, как бы Imagine Dragons ни старались.

Золотая Бейонсе (2017) Это первое появление Бейонсе на публике после новости о том, что она ждет двойняшек. Это был один из самых сокрушительных по мощи лайвов 2017 года . Сперва мисс Ноулз — в золотом костюме и с золотой короной на голове — произнесла проникновенную речь о женщинах и материнстве. А затем она исполнила свои песни, то сидя на качающемся стуле, то аккуратно пританцовывая вместе с грандиозной массовкой. Так Бейонсе окончательно явила себя королевой, ключевой исполнительницей R’n’B нулевых и десятых — и ровни ей до сих пор не нашлось.

