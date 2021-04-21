Возвращаемся с новой подборкой свежей музыки за неделю. В этом выпуске — меланхоличный Иван Дорн, отличные London Grammar, бодрый AJ Tracey, пара хороших пластинок на русском и многое другое.

Начнем с нового альбома London Grammar — группы, которая постоянно находилась на наших радарах, но в больших звездах никогда не ходила. «Californian Soil» призван исправить ситуацию. Во-первых, из‑под блеска синтезаторов, задумчивости и вечной печали вынырнули поп-хиты («How Does It Feel» так и вовсе ультимативно отправляет на танцпол). Во-вторых, тематически альбом метит прямиком в нерв времени: это резкий отпор системному сексизму и мизогинии в музыкальной индустрии. Подробнее об альбоме и о том, как он получился, читайте в материале Сергея Степанова.

Трек недели — однозначно «Кроме тебя» Дорна: специально для тех, кто истосковался по меланхоличной ипостаси Ивана; по пылкости чувств, нежности и хрупкости эта баллада дотягивает до каноничных «Синими, желтыми, красными» и «Северного сияния» и «Школьного окна».

Кого послушать из новичков? Однозначно мини-альбом исполнительницы Даже. Он называется «Ничего и никогда»: там шесть песен диапазоном от бедрум-попа до чуть грязного поп-панка — про амурные невзгоды и прочие неурядицы юности.