Перед тем как снять клип, мой друг Алексей, который снимает мне почти все видеоработы, требовал, чтобы я объяснил, почему мы снимаем без раскадровки, сценария, массовки, света и среди растений и за четыре часа. А объяснение простое — я не люблю большие скопления друзей и знакомых — значит, в клипе только Илья. Я хочу, чтобы моя музыка и поведение было максимально естественными — а что может быть естественнее растений и природы? Это попытка в реп — значит пусть чутка потанцует подруга в кадре. Песня называется «Бестолковый» — значит, клип так и снимем — быстро весело и просто в прикол.