Филипп Хмыров выпустил альбом «Кроссовер». Он представит его на концертах в Петербурге и Москве

На пластинке представлены восемь треков. В них искусно смешаны элементы хип-хопа, русского рока и танцевальной электроники. Песни записал и свел сам Хмыров. В работе он вдохновлялся отношениями своих друзей, любовью к баскетболу и собственным домом на бульваре Новаторов.

«Песню „Тренер“ я придумал, чтобы строго играть ее первой на концертах. Самой потрясной я считаю „Коридор“, но она мало кому нравится пока что. „Монитор“ — вообще хотел выкинуть, но мне не разрешила девушка. „Беникасим“ — это город, в котором мы отдыхали пару лет назад и где было супер. А „Кэмпо“ — это такая книга о боевых искусствах самураев», — рассказал артист.

По словам Хмырова, его новая пластинка о том, что у него нет цели, но есть путь. На подготовку к записи у музыканта ушел целый год, но сам альбом в итоге появился достаточно быстро — за месяц. Хмыров надеется, что в дальнейшем он будет создавать песни еще быстрее.

Предыдущий альбом Хмырова — «Ярмарка» — вышел в 2019 году. Свежий релиз артист представит на концертах в Петербурге и Москве. Они пройдут 18 апреля в культурном центре «Сердце» и 28 апреля в клубе «16 тонн» соответственно.