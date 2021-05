«Cyr», 2020

Справедливости ради и к большому сожалению, долгожданная легитимизация реюниона The Smashing Pumpkins смогла взбодрить и приукрасить только их концерты. Живьем «тыквы» звучат мощнее, чем когда‑либо в этом веке, но песни с «Shiny and Oh So Bright» в их сет-листах появляются сугубо спорадически.

На философском уровне «Machina» для Smashing Pumpkins — как «All That You Can’t Leave Behind» для U2. То есть откат в прошлое после недопонятого массами шага в сторону («Adore» и «Pop», соответственно). Но мастеровитое ретроградство под девизом «чтобы стоять, я должен держаться корней» удается не всем, и там, где U2 компенсировали собственную трусость россыпью хитов, у Коргана вышла песня «Heavy Metal Machine». Это затянутый (надо же), но по-своему интересный альбом, которому было суждено поставить крест на релевантности группы : в эпоху ню-метала и первого постпанк-ривайвла многословный и многослойный альт-рок The Smashing Pumpkins оказался рудиментом 1990-х.

Про The Smashing Pumpkins еще во времена «Siamese Dream» начали говорить, что с прог-роком у их звучания куда больше общего, чем с тем же гранжем, поэтому мало кто удивился, когда Корган пообещал записать «The Wall» для Поколения X» — или когда он с блеском сдержал это обещание. Повысив Молдера до ранга сопродюсера и взяв ему в пару соавтора бестселлеров U2 и Depeche Mode Флада, The Smashing Pumpkins в первый и последний раз сработали как группа, записали двухчасовой, 28-песенный альбом о жизни и смерти — и улетели в рок-н-ролльную стратосферу .

Возможно, все дело в том, что Корган вовремя обратил внимание на траектории чужих успехов: рок-группы, еще недавно не смевшие видеть сны о чем‑то больше пары тысяч зрителей на клубном концерте, стали замахиваться на арены со стадионами. По признанию Билли, он в буквальном смысле научил себя писать идеальные поп-песни, и через два года после «Cherub Rock» и «Today» у The Smashing Pumpkins появились «1979» и «Tonight, Tonight». Явно сыграли свою роль и видеоклипы: в конце концов, Поколение X еще иногда называют «поколением MTV». В одном только 1996 году «тыквы» выиграли семь MTV Video Music Awards, включая самую престижную премию за лучшее видео года.

Дослужились The Smashing Pumpkins и до внимания «Грэмми», заработав семь номинаций и одержав единственную победу — в категории под трогательным названием «Лучшее хард-рок-исполнение с вокалом», с синглом «Bullet with Butterfly Wings». И это только вершки — ведь есть тут и великая «Thru the Eyes of Ruby» (склеенная из «всего» 70 гитарных треков), и лютая «Fuck You (An Ode to No One)», записывавшаяся, пока из пальцев Коргана не полилась кровь, и другие песни на века, научившие альтернативный рок мыслить шире и смелее — даром что жить и процветать ему оставалось всего ничего.