«Every Country’s Sun», 2017

Новая пластинка Mogwai впечатляет и сама по себе, и на контрасте с предыдущей. «Every Country’s Sun» нельзя назвать провалом, но от их реюниона с продюсером «Come On Die Young» и «Rock Action» Дейвом Фридманном ждали большего, чем две или три яркие песни во главе с, как водится, остроумно озаглавленным лид-синглом «Coolverine». Не исключено, что музыкантов сбил с толку случившийся накануне записи уход многостаночника Джона Каммингса — до этого состав Mogwai оставался неизменным на протяжении 17 лет, со времен того самого «Come On Die Young».

Все альбомы Mogwai по-своему хороши, поэтому их официальный дебют на собственном лейбле (имени барабанщика The Stooges Скотта Эштона и третьего альбома самих Mogwai) вышел не столько заурядным, сколько неровным. С явными удачами уровня «Too Raging to Cheers» и «Rano Pano» соседствуют маловыразительные самоповторы, а лучший — 23-минутный — трек спрятался на делюкс-издании альбома. Действительно запоминающимися тут вышли заголовки — от безапелляционного альбомного до основанного на реальных событиях «You’re Lionel Richie» (Стюарт с тяжелого похмелья встретил прославленного певца в аэропорту и подумал вслух).

Симптоматично, что эта — недолгая — фаза карьеры Mogwai увенчалась их самым конвенционным рок-альбомом. Шотландцам обоснованно показалось, что популяризованный ими инструментальный построк вышел в тираж, поэтому на «Rock Action» как никогда много голосов: Дэвида Паджо из Slint и Tortoise, Гриффа Риса из Super Furry Animals, самого Стюарта и даже солиста Snow Patrol Гэри Лайтбоди. Это самый короткий (всего 38 минут) и наименее требовательный альбом Mogwai, хотя свои моменты («Dial: Revenge», «Take Me Somewhere Nice») есть и на нем.

На сей раз у шотландцев был конкретный план: они искали более аскетичное — с уклоном в минимализм и эмбиент, но с оглядкой на «Spiderland» — звучание и хотели прибыть в студию подготовленными. Наняв продюсером Дейва Фридманна (The Flaming Lips, Mercury Rev) и улетев с ним в Нью-Йорк, львиную долю работы над «Come On Die Young» Mogwai проделали всего за три недели. Результат — начинающийся с нелегально засемплированного спича Игги Попа напружиненный, но сдержанный альбом, самим музыкантам (особенно Стюарту) нравящийся больше, чем их слушателям или критикам.

Именно поэтому шестой альбом Mogwai вышел вообще без слов (впервые в истории группы) и слегка не в фокусе. Есть ощущение, что его собирали из двух разных пластинок и немного наспех — возможно, сыграло свою роль и то, что у шотландцев заканчивался контракт с лейблом. Тем не менее, тут есть чем поживиться: помимо «I’m Jim Morrison, I’m Dead», очень хороши и «Danphe and the Brain», и «Kings Meadow», и «Scotland’s Shame» — могучие, дремучие, принципиально неспешные инструментальные баллады, на которые Mogwai горазды всегда.

«Mr. Beast» — не «Loveless», но еще одно украшение исключительно плодотворной для Mogwai середины нулевых. Всегда знавший толк в музыке Майкл Манн взял сразу две песни с «Mr. Beast» в саундтрек к широкоэкранному ремейку «Полиции Майами: Отдела нравов». Оно и понятно: если цельности лучших альбомов Mogwai этому слегка недостает, то запоминающихся, самодостаточных песен тут не меньше полудюжины — включая красивейшую, предсказуемо задержавшуюся в концертных сетлистах «Friend of the Night» и вполне шугейзерскую «Travel Is Dangerous», предположительно посвященную трагедии на подлодке «Курск».

Слышны на этой несовершенной, но, очевидно, программной пластинке и другие голоса. Солист дружественного ансамбля Arab Strap Эйдан Моффат бормочет в «R U Still in 2 It». Гитарист Стюарт и барабанщик Мартин троллят по телефону собственный менеджмент в якобы вдохновленной Трейси Чепмэн — и, кажется, вдохновившей Sigur Rós — «Tracy». Однако имя Mogwai сделали экспансивные, старательно осваивающие динамический диапазон инструменталы «Like Herod» и «Mogwai Fear Satan», и по сей день исправно служащие эпическими 15-минутными кодами их концертов.

Самым решительным этапом эволюции звучания Mogwai стала их четвертая пластинка, с туром под выход которой шотландцы впервые приехали в Россию. А вот синглов в поддержку «Happy Songs for Happy People» не было, и это, конечно, абсолютный нонсенс: открывающий трек «Hunted by a Freak» с пропущенным через студийную мясорубку вокалом Барри Бернса, доходчивыми аккордами и непредвиденной виолончелью — первая песня Mogwai, всецело подходившая для ротации на радио.

Это журналистский штамп, но 10-й альбом Mogwai правда звучит как их the best of

«To the Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth» и «Drive the Nail» мастерски нагнетают обстановку, «Fuck Off the Money» сдувает пыль с вокодера, в который вновь, совсем как 18 лет назад, изливает душу Бернс, «Ceiling Granny» отчаянно напоминает The Smashing Pumpkins времен «Siamese Dream». И это еще не все: Брейтуэйт отпевает падших товарищей в альт-роковой «Ritchie Sacramento», Колин Стетсон вдохновенно наяривает на саксофоне в «Pat Stains», а оскароносный композитор Аттикус Росс вставляет свои пять центов в «Midnight Flit».

Мощнее всех финальная песня «It’s What I Want to Do, Mum», для которой эта ее версия — только начало. Судя по уже упоминавшемуся лайвстриму, это еще один — калибра «Like Herod», «Hunted by a Freak» или «We’re No Here» — краеугольный камень концертного репертуара Mogwai, сработавшихся с Фридманном (теперь — через Zoom) уже в четвертый раз, но впервые звучащих настолько зрело, независимо и убедительно.