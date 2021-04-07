Финальный выпуск очередного сезона подкаста «История Одной Песни» — про один из главных хитов группы «Король и Шут».
От редактора
«История одной песни» в этом сезоне получилась страшно ностальгической. И преимущественно про нулевые. Но это неспроста. Сейчас все тоскуют уже не по попсе девяностых, а по раннему российскому MTV, «Фабрике Звезд» и року «Нашего Радио». «Король и Шут», что занятно, не принадлежали ни к одному из трендов: на «Наше Радио» их в какой‑то момент перестали звать, от огламуривавшегося попа они были максимально далеко, ну а на MTV они закрепились только с песней «Проклятый Старый Дом». Вот о ней и поговорим.
Я сам не слушал «Короля и Шута» — во многом из чувства противоречия со сверстниками. Но даже до меня в итоге Горшенев, Князев и компания добрались — и именно с «Проклятым Старым Домом». Мрачная сказочка стала одним из хитов пользовательского голосования на MTV и финализировала образ группы, как главных сторителлеров русскоязычного рока. Не проникнуться было невозможно.
Об этой песне мы говорим с Андреем Князевым, а он объясняет:
— какой они видели группу в то время;
— чем «Проклятый Старый Дом» отличался от других хитов группы;
— какое отношение к ним имеют Misfits.
Сейчас «Король и Шут» стали популярны из‑за «Куклы Колдуна», растекающейся по тиктоку. И, как мне кажется, сейчас самое время переоценить и переосмыслить ее творчество. Удалось же нам это с русским шансоном, удастся и тут.
Мы завершаем второй сезон «Истории Одной Песни». В третьем будет еще больше музыки и еще больше ностальгии. Не переключайтесь!