В новом выпуске подкаста «История одной песни» рассказываем историю «Лошадки», главного хита Найка Борзова с неоднозначным текстом и долгой историей создания и перепридумывания.

Из подкаста вы узнаете:

— когда и как была написана «Лошадка»;
— зачем песню пришлось дважды перезаписывать;
— о чем все-таки текст;
— что слушал и слушает Найк Борзов;
— жалеет ли он о статусе звезды прошлого.

Слушайте подкаст «История одной песни» эксклюзивно во «ВКонтакте». Слушайте песни Найка Борзова там же.

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