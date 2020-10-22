В новом выпуске подкаста «История одной песни» рассказываем историю «Лошадки», главного хита Найка Борзова с неоднозначным текстом и долгой историей создания и перепридумывания.
Из подкаста вы узнаете:
— когда и как была написана «Лошадка»;
— зачем песню пришлось дважды перезаписывать;
— о чем все-таки текст;
— что слушал и слушает Найк Борзов;
— жалеет ли он о статусе звезды прошлого.
Слушайте подкаст «История одной песни» эксклюзивно во «ВКонтакте». Слушайте песни Найка Борзова там же.
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