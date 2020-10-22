В новом выпуске подкаста «История одной песни» рассказываем историю «Лошадки», главного хита Найка Борзова с неоднозначным текстом и долгой историей создания и перепридумывания.

Из подкаста вы узнаете:



— когда и как была написана «Лошадка»;

— зачем песню пришлось дважды перезаписывать;

— о чем все-таки текст;

— что слушал и слушает Найк Борзов;

— жалеет ли он о статусе звезды прошлого.

Слушайте подкаст «История одной песни» эксклюзивно во «ВКонтакте». Слушайте песни Найка Борзова там же.