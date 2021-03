«Любэ» «А река течет»

Легенда восьмидесятых, Бонни Тайлер, которую мы любим и помним по хитам вроде «Holding Out for a Hero» и «Total Eclipse of the Heart», и не думает уходить на пенсию, продолжая регулярно выпускать свежие альбомы. «The Best Is Yet to Come» — 18-я полноформатная работа в дискографии Тайлер. На ней она делает лучшее, что может сделать артист, прославившийся 40 лет назад: обращается к 80-м .

Да, той самой эпохе, которая вовсю эксплуатируется современными поп-исполнителями, начиная с Тейлор Свифт и заканчивая Димой Биланом. Так почему же тем, кто эту неоновую эру создавал своими руками, лишний раз не воспользоваться плодами этих трудов? Тем паче если воспользоваться удается удачно. «The Best Is Yet to Come» — идеальная музыка, чтобы у вас окончательно свело олдскулы и больше никогда не отпустило.

Здесь все звучит максимально ретроградно: и аранжировки, и построение композиций, и их настроение. Все это скрашивается фирменным вокалом Бонни Тайлер, который с годами, конечно, потерял звонкость, зато обрел обворожительную хрипотцу. Поэтому, если вам захочется пуститься в настоящее путешествие в восьмидесятые, лучше доверьтесь знающему человеку вроде Бонни, а не всяким юнцам, которые тогда, возможно, даже и не родились.

