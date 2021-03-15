Запускаем рубрику «Всякая годная попса», в которой автор одноименного {телеграм-канала: https://t.me/popgodnota} Антон Вагин беззастенчиво выбирает лучшие треки месяца. Запоздало (что лучше, чем никогда!) стартуем с февральной подборки, где тикток-звездочка Абрикоса соседствует с Александром Барыкиным, а Sia — с Бонни Тайлер.

В феврале поп-индустрия постепенно начала отходить от январского застоя, когда почти не выходило громких релизов. Впрочем, февраль тоже не то чтоб баловал кучей синглов и альбомов от именитых артистов. Последние разом устремились переиздавать прошлогодние работы: Дуа Липа, Haim, Ариана Гранде, Chloe x Halle — все они выпустили расширенные версии своих альбомов 2020-го. Где поп-музыка существует как ни в чем не бывало, так это в Южной Корее, которую пандемия затронула не так, как остальные страны, и громкие релизы продолжают выходить в немалом количестве и строго по расписанию. Синглы Абрикоса «Влюбилась в друга»

Самый яркий (пока что) дебют в русской поп-музыке 2021-го появился, разумеется, в тиктоке. Еще до релиза песни на отрывок из нее сняли больше 100 тысяч видео, а Абрикоса, она же Алина Косова, автоматом вошла в число самых любопытных артисток, за которыми надо наблюдать в 2021 году. Музыкально это типовой кьют-рок в духе Доры и Нексюши, но кто сказал, что типовые проекты плохи? Тем более в максимальном изводе. Иракли и Маша Вебер «Просто дождь»

Сложно подобрать более идеальное время для выпуска этой песни. Сейчас вся музыка насквозь проникнута ностальгией по нулевым. «Просто дождь» — квинтэссенция той эпохи. Легкий и наивный поп никто не смог бы исполнить лучше, чем выпускники «Фабрики звезд», — Иракли и Маша Вебер. А секрет прост: написал песню еще один ветеран поп-войн 20-летней давности — Илья Зудин, участник группы «Динамит», также наделавшей шуму в нулевые.

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«Любэ» «А река течет»

Новая песня группы Николая Расторгуева — сегодня не такое уж частое явление. А уж когда эта песня хорошая, так вообще душа наполняется счастьем. «Любэ» в последние годы, увы, окончательно превратилась в проводников квасного патриотизма, потому внезапная местечковая ностальгия по родной деревне практически без идеологем, как в песне «А река течет», очень радует. Игорь Матвиенко лишний раз доказал, насколько мастерски умеет писать музыку, цепляя самые тонкие лохмотья наших душ.

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Tri.be «Loca»

Пока что один из самых интересных кей-поп-дебютов 2021-го. Корейская индустрия вовсю проникает на Запад, но и тот не отстает. Тамошние мейджоры создают свои отделения в Корее и уже взращивают там местных айдолов. Tri.be — первая группа, дебютировавшая под крылом Universal Music Group Korea. Музыкой занимался продюсер EXID, Apink, HyunA и других маститых имен кей-попа.

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Альбомы Сиа «Music»

Каждый раз, когда начинаешь слушать новую работу Сии Ферлер, тебя сначала охватывает эйфория. Ты думаешь, как же классно она умеет выписывать мелодии, одновременно драматичные и вдохновляющие. Но вскоре понимаешь, что все это слышал уже сто раз. Одна из самых ярких и талантливых мелодисток десятых, Сиа уже превратилась в пародию на саму себя, из раза в раз выпуская примерно одну и ту же работу. Все они будто скроены по шаблону. Если раньше все приводили в пример однотипности звучания AC/DC и Motörhead, то теперь этот ряд можно смело продолжать Сией. Та же картина встречает нас и на 9-м студийном альбоме певицы под названием «Music». Формально это вообще-то саундтрек к одноименному фильму, режиссерскому дебюту Сии, в котором главные роли сыграли Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер, постоянная танцовщица из клипов Ферлер, наиболее известная по работе в видео на песню «Chandelier». Фильм-мюзикл, помимо прочего, должен был показать, как живется людям с аутистическим расстройством, однако ленту подвергли критике за то, что персонажа с этим расстройством играла актриса без него, да и по остальным фронтам кино не блистало.

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Однако нам в данном случае интересна музыка, а не «Music». И да, это все та же классическая Сиа. Да, «Saved My Life» помогала писать Дуа Липа. Да, здесь есть относительно необычные для певицы «Oblivion» и «Hey Boy», записанные с Labrinth и Burna Boy соответственно. Но в то же время пластинка не обошлась без давних друзей и коллабораторов Сии — Джека Антоноффа и Дэвида Гетты. И звучит она ровно так же, как в их прошлые эпизоды сотрудничества. Но почему же тогда ее новый альбом попал в список лучших? Да просто, несмотря на самоповторы, мисс Ферлер все еще делает классные песни со своим неповторимым стилем. Разве вам никогда не хотелось вернуться в то место, где вам было хорошо? То-то и оно. Поэтому пропускать альбом «Music» ни в коем случае не рекомендуется, пусть вы и вряд ли откроете для себя что‑то новое. Сборник «Ciao 2020»

Шоу «Ciao 2020» от создателей «Вечернего Урганта» вышло еще в конце года, но только сейчас добралось до стриминговых сервисов в виде песен. Почему бы еще раз не обратить внимание на это выдающееся явление? Про передачу и ее песни было сказано уже много хвалебных слов. Все они справедливы. Это действительно одно из лучших новогодних телешоу последних лет, которое стало таким не только благодаря сценарному мастерству его создателей, но и, конечно же, аранжировщиков новых версий хитов прошлого года: от дуэта Милохина с Басковым (превратился в смешливый электропоп) до Доры с ее песней «Втюрилась» (стала диско-балладой).

Создатели этих самых версий — большие хитрецы. Использовать италодиско в качестве основы песен — беспроигрышный ход, «Ciao 2020» лишний раз это доказывает. Но главное, что этот сборник доказывает, — это то, насколько важна роль аранжировщика в музыке. Наверняка хоть одна из песен, звучащих в шоу, вас раздражала в оригинале, и наверняка в диско-версии она вам нравится больше. Один из самых частых комментариев, которые можно встретить к «Ciao 2020», — «Круче, чем в оригинале» . В большинстве случаев с этим сложно спорить. Песни, которые казались скучными и бесполезными, превращаются в бриллианты. А те треки, что и так хорошо звучали, становятся еще лучше. Все это хороший повод задуматься, что действительно каждый из нас ценит в музыке. Может быть, когда вам не нравится какой‑то надоевший трек из чартов, вам просто не нравится его аранжировка? Задумайтесь об этом, когда будете в очередной раз переслушивать «Ciao 2020». Возможно, вместе с 2020-м вы сможете оставить в прошлом и какие‑то свои предубеждения. Александр Барыкин «Давай, живи»

Встретить новый альбом классика советской песни Александра Барыкина в 2021 году довольно неожиданно, учитывая, что он умер ровно 10 лет назад. Но нет, судьба Майкла Джексона с поддельным вокалом на его посмертном альбоме Александра Александровича не постигла. Это просто-напросто сборник неизданных песен, записанных Барыкиным незадолго до смерти и долгое время считавшихся потерянными. К счастью, они все же нашлись и наконец были изданы, пусть и, возможно, не совсем в таком виде, какими их хотел бы видеть сам певец. Несмотря на то, что альбом собран фактически из демозаписей, это нисколько не делает его хуже. Напротив, это отличная работа, показывающая, что Барыкин и в начале 2010-х оставался великолепным песенником. Пусть здесь нет хитов уровня «Аэропорта» или «Букета», но, честно говоря, было бы глупо ждать их от почти 60-летнего артиста, давно отошедшего от эстрады. Песни с «Давай, живи» куда ближе к рок-прошлому Барыкина, к песням, которые он записывал в середине 1980-х. Но главное — в них есть фирменный мелодизм Александра Александровича и, конечно, регги-мотивы, которые часто можно было встретить в его творчестве. Не каждый день нам удается услышать посмертные альбомы, тем более советских артистов и тем более альбомы хорошие . К счастью, наследникам Барыкина удалось сделать пластинку, благодаря которой он действительно будет жить с нами не только благодаря своим классическим хитам, но и условно новой музыке.

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zarya «Сила»

Когда в начале года умерла певица и саунд-продюсер Софи, могло показаться, что дальнейшая судьба экспериментальной поп-музыки оказалась под вопросом. Хоть гиперпоп а-ля PC Music в десятые перестал быть каким‑то диковинным андеграундом, а его элементы проникли в мейнстрим, музыкантов, развивающих этот жанр, не так много. Но есть еще герои в русских селениях: на помощь мировому поп-авангарду спешит томско-московская группа zarya . Дуэт достаточно громко заявил о себе еще в 2019 году, выпустив работы «18 y\o» и «Synthetic World», где вовсю эксплуатировали заморский бабл-гам-кор а-ля Софи. Впрочем, уже тогда было понятно, что они не просто эпигоны, запрыгнувшие в модный тренд. Новый альбом подчеркивает это, давая ответ на многострадальный вопрос, в чем же сила. Зарубежные музыканты, деконструирующие поп-музыку, зачастую ограничиваются именно что разрушением. Препарируют труп, раскладывают органы по частям, веселятся с кишками и уходят домой. Zarya же вместо того, чтоб уйти, не оставляет этот анатомический театр неубранным. Дуэт берет и из, казалось бы, непригодных для жизни кусков плоти создает новое тело. Делают они это с помощью мелодий, которые соединяют всю эту раздробленную структуру вновь воедино, но в качественно новом виде. Многие поп-деконструкторы забывают, что в их боевом звании есть слово «поп», отрекаясь от сладких мелодий, от которых хочется жить. А ведь это главное в жанре. После пластинки «Сила» жить хочется вдвойне.

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Бонни Тайлер «The Best Is Yet to Come»

Легенда восьмидесятых, Бонни Тайлер, которую мы любим и помним по хитам вроде «Holding Out for a Hero» и «Total Eclipse of the Heart», и не думает уходить на пенсию, продолжая регулярно выпускать свежие альбомы. «The Best Is Yet to Come» — 18-я полноформатная работа в дискографии Тайлер. На ней она делает лучшее, что может сделать артист, прославившийся 40 лет назад: обращается к 80-м . Да, той самой эпохе, которая вовсю эксплуатируется современными поп-исполнителями, начиная с Тейлор Свифт и заканчивая Димой Биланом. Так почему же тем, кто эту неоновую эру создавал своими руками, лишний раз не воспользоваться плодами этих трудов? Тем паче если воспользоваться удается удачно. «The Best Is Yet to Come» — идеальная музыка, чтобы у вас окончательно свело олдскулы и больше никогда не отпустило. Здесь все звучит максимально ретроградно: и аранжировки, и построение композиций, и их настроение. Все это скрашивается фирменным вокалом Бонни Тайлер, который с годами, конечно, потерял звонкость, зато обрел обворожительную хрипотцу. Поэтому, если вам захочется пуститься в настоящее путешествие в восьмидесятые, лучше доверьтесь знающему человеку вроде Бонни, а не всяким юнцам, которые тогда, возможно, даже и не родились. Чонха (Chungha) «Querencia»

Кей-поп наверняка известен вам прежде всего по группам вроде Blackpink и BTS, однако интересных сольных исполнителей в нем тоже хватает. Один из них — певица Чонха, выпустившая в феврале свой первый полноформатник «Querencia». Главное, что бросается в глаза при взгляде на альбом, — это его разделение на четыре части, сделанное, конечно, не просто так. Первая представляет нам все стороны певицы, которые будут раскрыты в остальных главах. Вторая — песни с главными хитами альбома, которые предваряли его выход. Смесь современного кей-попа и чисто западного поп-звука, благо в композиции «Dream of You» участвует нидерландский диджей R3hab, один из самых востребованных электронных продюсеров последних лет. Третья — обращение к латиноамериканской музыке и современному реггетону, где, помимо корейских рэперов, можно услышать и пуэрториканца Гуайнаа. Наконец, четвертая — лиричная балладная часть, в которой Чонха будто отдыхает после всех танцев. Кей-поп, конечно, всегда был открыт для внешних влияний, но такое ассорти жанров в нем редко можно увидеть . Оно здесь неспроста: кей-поп в последние годы активно продвигается за пределы корейского рынка, а западные звезды все чаще записывают совместные треки с айдолами из Кореи. Чонха и ее продюсеры идут дальше, записывая целый блок песен, ориентированных на латиноамериканскую аудиторию. Более того, одну из них Чонха исполняет на испанском, чего в кей-попе отродясь не было. Иными словами, корейские поп-корпорации обратили свое внимание на южноамериканский рынок. А он в последние годы растет как на дрожжах. Обратите внимание на название альбома. «Керенсия» — испанский термин родом из корриды, которым обозначают момент боя с быком, когда тот занял удобную для себя позицию и готовится атаковать. Ровно такую же позицию заняла и Чонха: заручившись поддержкой своего фандома, она выпустила долгожданный альбом и теперь готова к покорению всего мира, благо арсенал для этого она подготовила внушительный, а тореадор особо и не думает сопротивляться. The Pirouettes «Equilibre»

Не так часто сегодня на просторах стриминговых сервисов можно встретить новую французскую поп-музыку, да еще и на французском, собственно, языке. Еще реже можно услышать действительно интересный и примечательный пример такого произведения Дуэт The Pirouettes, чей 3-й альбом вышел в феврале, в полном соответствии и с названием работы, и с его обложкой ходит по грани. Если начинали ребята с олдскульного минималистичного синти-попа на пластинке «Carrément Carrément» 2016 года, то сегодня их творческий арсенал значительно расширился. На «Equilibre» есть трэповые трещотки, реггетон и прочие атрибуты современной поп-музыки. При этом дуэту удается соблюсти баланс и не скатиться в пошлость, характерную для музыкантов, использующих упомянутые творческие методы. В основе пластинки — все тот же ретропоп, меланхоличный и теплый, словно последний зимний закат, уничтожающий потемневшие февральские сугробы . Все это тем более удивительно, учитывая, что альбом двойной и в нем аж 19 треков, — нехило по современным меркам. Тем не менее The Pirouettes умудряются не дать слушателю заскучать благодаря своей прокачанной эквилибристике и прыжкам по разным жанрам. Пусть здесь и нет каких‑то откровенных хитов радийного масштаба, но это крайне приятная работа, которая показывает, как можно умело сочетать винтажный звук и современные поп-тренды. Girli «Ex Talk»

Термин «поп-панк» всегда расстраивал ровно по одной причине: в жанре, который принято так называть, всегда было слишком много панка и слишком мало попа. К счастью, в наше время хватает артистов, которые показывают, что такое настоящий поп-панк, и одна из них — британская певица Girli, в миру известная как Милли Туми. Как и на предыдущих двух мини-альбомах и полноформатной пластинке, Girli в новой работе «Ex Talk» пропагандирует максимально дерзкую и безапелляционную поп-музыку . Привыкли к артисткам, которые что‑то нежно шепчут под едва слышные гитары? Получите вместо этого ядерный разнос, замешанный на смеси гитар и синтезаторов, жужжащий похлеще разъяренной оравы пчел, чей улей вы случайно задели палкой. Такая ярость здесь неспроста: за последнюю пару лет Туми успела расстаться и с партнером, и с лейблом, отчего альбом и получил соответствующее название. Впрочем, гневные разборки с бывшими заканчиваются на вполне мирной ноте — лиричном треке «Throw Myself Away», в котором Girli просит у вселенной простой человеческой любви. Певица показывает, что, несмотря на агрессивный образ, она такая же, как и мы все, так что почему бы и вам не записать хороший поп-панк-альбом? Туми вот удалось, дерзайте! Что еще слушать: I Am Boleyn «Paris to Boleyn»

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